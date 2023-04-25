Хорошие бесплатные приложения для Андроид ТВ, которыми ты будешь пользоваться каждый день

Универсальная платформа Андроид ТВ позволяет использовать умный телевизор по-разному: можно смотреть фильмы или видео, пользоваться различными утилитами для переноса файлов или вовсе превратить телек в еще один компьютер и управлять им с помощью пульта. Но суть одна — для всех этих задач вам потребуются приложения. Хоть Google Play на Android TV, на первый взгляд, и кажется довольно бедным по сравнению с мобильным каталогом, в нем есть масса полезных программ. Выбрали хорошие приложения для телевизора, которыми после скачивания вы точно будете пользоваться ежедневно.

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Apple TV+ — приложение с хорошими сериалами

Считается, что у Apple все приложения платные и работают только на iOS. На самом деле, это не так: тот же Apple Music доступен на Windows, а стриминговый сервис Apple TV+ — на Android TV. Самое интересное, что это одно из самых удобных приложений для телека, которое вдобавок и работает хорошо. Все, что нужно — собственный Apple ID и подписка. Оформить ее можно совершенно бесплатно — в нашей статье мы как раз рассказали, как это сделать, а заодно — что посмотреть.

После этого у вас откроется доступ к отличным качественным сериалам и фильмам, которые снимаются по заказу Apple. Большая часть контента имеет русскую озвучку, но если ее нет, можно включить субтитры на русском языке. Лично я сейчас с удовольствием смотрю сериал «Терапия» и вам советую!

Apple TV+ для Андроид

Red Bull TV — что включить фоном на Андроид ТВ

Red Bull TV — это приложение интернет-ресурса с завораживающими кадрами. На нем транслируются соревнования по экстремальным видам спорта вроде фристайла, сноубординга, прыжков с парашютом и всех остальных, от которых мурашки бегут по коже. Но если вам такое не по вкусу, то можете просто включить передачи о путешествиях или интервью с известными спортсменами.

Самое приятное, что смотреть Ред Булл ТВ можно совершенно бесплатно хоть в прямом эфире, хоть в записи. Русской озвучки у программ нет, но она и не нужна — достаточно просто включить видео фоном, чтобы создать уютную обстановку.

Red Bull TV скачать

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Samba Server — передача файлов с компьютера на телевизор

Не так давно мне писала одна наша читательница, которая просила помочь ей с установкой приложений на телевизор с компьютера. Способ, прямо скажем, оказался не самым простым, но если бы я на тот момент знал о существовании Samba Server, то предложил бы именно это приложение!

Достаточно получить рут-доступ в настройках Android TV, после чего передать нужный файл с ПК на телевизор по локальной сети. Звучит сложно, но по факту — все просто: папка вашего телевизора даже отобразится в Моем компьютере. С его помощью можно передать файл даже на SD-карту, которая вставлена в телек. В общем, пользуйтесь на здоровье!

Samba Server для Андроид

MyAPK — установка приложений на Андроид ТВ

Впрочем, если нужный файл APK находится на жестком диске ТВ, то вы всегда можете получить о нем подробную информацию. Для этого используйте приложение MyAPK: оно позволяет управлять установщиками, удалять их, создавать резервные копии и искать в Google Play.

Эта утилита — то, без чего вам не обойтись, ведь управлять приложениями на телевизоре невероятно сложно в отличие от смартфона. Подойдет для приставок и телевизоров с Android 4.1 на борту и выше — считай, к любому устройству. Есть полная совместимость с пультом, поэтому подключать другую периферию не потребуется.

MyAPK в Google Play

Zank Remote — пульт для телевизора на Андроиде

Как вы знаете, далеко не все телевизоры и ТВ-приставки поставляются с удобным пультом, из-за чего приходится докупать его отдельно. Можно сэкономить, установив приложение Zank Remote на смартфон: с его помощью у вас будут доступны ровно те же функции! Вдобавок утилита превращает ваш телефон в аэромышь, имитируя на экране движения смартфоном в пространстве.

Есть даже возможность включать/выключать телевизор, использовать ввод текста и голосовой поиск, поэтому найти фильм будет намного проще. Оно совместимо и с телевизорами, и с приставками на Андроиде 4.4. и выше, так что, подойдет практически для любого устройства.

Zank Remote для смартфона

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