Хорошие бесплатные приложения для Андроид ТВ, которыми ты будешь пользоваться каждый день

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Иван Герасимов

Универсальная платформа Андроид ТВ позволяет использовать умный телевизор по-разному: можно смотреть фильмы или видео, пользоваться различными утилитами для переноса файлов или вовсе превратить телек в еще один компьютер и управлять им с помощью пульта. Но суть одна — для всех этих задач вам потребуются приложения. Хоть Google Play на Android TV, на первый взгляд, и кажется довольно бедным по сравнению с мобильным каталогом, в нем есть масса полезных программ. Выбрали хорошие приложения для телевизора, которыми после скачивания вы точно будете пользоваться ежедневно.

Хорошие бесплатные приложения для Андроид ТВ, которыми ты будешь пользоваться каждый день. Этими приложениями для телевизора вы будете пользоваться чаще остальных! Фото.

Этими приложениями для телевизора вы будете пользоваться чаще остальных!

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Apple TV+ — приложение с хорошими сериалами

Считается, что у Apple все приложения платные и работают только на iOS. На самом деле, это не так: тот же Apple Music доступен на Windows, а стриминговый сервис Apple TV+ — на Android TV. Самое интересное, что это одно из самых удобных приложений для телека, которое вдобавок и работает хорошо. Все, что нужно — собственный Apple ID и подписка. Оформить ее можно совершенно бесплатно — в нашей статье мы как раз рассказали, как это сделать, а заодно — что посмотреть.

Apple TV+ — приложение с хорошими сериалами. Apple TV+ — мастхэв для тех, кто любит хорошие сериалы. Фото.

Apple TV+ — мастхэв для тех, кто любит хорошие сериалы

После этого у вас откроется доступ к отличным качественным сериалам и фильмам, которые снимаются по заказу Apple. Большая часть контента имеет русскую озвучку, но если ее нет, можно включить субтитры на русском языке. Лично я сейчас с удовольствием смотрю сериал «Терапия» и вам советую!

Apple TV+ для Андроид

Red Bull TV — что включить фоном на Андроид ТВ

Red Bull TV — это приложение интернет-ресурса с завораживающими кадрами. На нем транслируются соревнования по экстремальным видам спорта вроде фристайла, сноубординга, прыжков с парашютом и всех остальных, от которых мурашки бегут по коже. Но если вам такое не по вкусу, то можете просто включить передачи о путешествиях или интервью с известными спортсменами.

Red Bull TV — что включить фоном на Андроид ТВ. Red Bull TV можно просто включить фоном, чтобы на телеке была красивая картинка. Фото.

Red Bull TV можно просто включить фоном, чтобы на телеке была красивая картинка

Самое приятное, что смотреть Ред Булл ТВ можно совершенно бесплатно хоть в прямом эфире, хоть в записи. Русской озвучки у программ нет, но она и не нужна — достаточно просто включить видео фоном, чтобы создать уютную обстановку.

Red Bull TV скачать

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Samba Server — передача файлов с компьютера на телевизор

Не так давно мне писала одна наша читательница, которая просила помочь ей с установкой приложений на телевизор с компьютера. Способ, прямо скажем, оказался не самым простым, но если бы я на тот момент знал о существовании Samba Server, то предложил бы именно это приложение!

Samba Server — передача файлов с компьютера на телевизор. Samba Server намного проще, чем другие приложения для передачи файлов. Фото.

Samba Server намного проще, чем другие приложения для передачи файлов

Достаточно получить рут-доступ в настройках Android TV, после чего передать нужный файл с ПК на телевизор по локальной сети. Звучит сложно, но по факту — все просто: папка вашего телевизора даже отобразится в Моем компьютере. С его помощью можно передать файл даже на SD-карту, которая вставлена в телек. В общем, пользуйтесь на здоровье!

Samba Server для Андроид

MyAPK — установка приложений на Андроид ТВ

Впрочем, если нужный файл APK находится на жестком диске ТВ, то вы всегда можете получить о нем подробную информацию. Для этого используйте приложение MyAPK: оно позволяет управлять установщиками, удалять их, создавать резервные копии и искать в Google Play.

MyAPK — установка приложений на Андроид ТВ. Утилита позволяет управлять файлами приложений на телевизоре. Фото.

Утилита позволяет управлять файлами приложений на телевизоре

Эта утилита — то, без чего вам не обойтись, ведь управлять приложениями на телевизоре невероятно сложно в отличие от смартфона. Подойдет для приставок и телевизоров с Android 4.1 на борту и выше — считай, к любому устройству. Есть полная совместимость с пультом, поэтому подключать другую периферию не потребуется.

MyAPK в Google Play

Zank Remote — пульт для телевизора на Андроиде

Как вы знаете, далеко не все телевизоры и ТВ-приставки поставляются с удобным пультом, из-за чего приходится докупать его отдельно. Можно сэкономить, установив приложение Zank Remote на смартфон: с его помощью у вас будут доступны ровно те же функции! Вдобавок утилита превращает ваш телефон в аэромышь, имитируя на экране движения смартфоном в пространстве.

Zank Remote — пульт для телевизора на Андроиде. Zank Remote позволяет управлять телевизором прямо со смартфона. Фото.

Zank Remote позволяет управлять телевизором прямо со смартфона

Есть даже возможность включать/выключать телевизор, использовать ввод текста и голосовой поиск, поэтому найти фильм будет намного проще. Оно совместимо и с телевизорами, и с приставками на Андроиде 4.4. и выше, так что, подойдет практически для любого устройства.

Zank Remote для смартфона

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