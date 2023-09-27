Хорошие приложения для Андроид, от которых больше пользы, чем ты думал

В большинстве случаев пользователи заходят в Google Play ради того, чтобы скачать нужное им в данный момент приложение. Но просто так, ради интереса, их никто не загружает, чтобы не забивать память, рассуждая так, что эти программы вряд ли когда-нибудь пригодятся. Конечно же, наступает момент, когда утилита очень нужна, но из-за оптимизации пространства ее удалили! Но если серьезно, то всех случаев явно предусмотреть нельзя, поэтому мы попытались угадать сами и собрали для вас крутые приложения, которые могут быть полезными в разных жизненных ситуациях. Скачивайте и пользуйтесь!

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Picture Mushroom — сканер грибов на телефон

Вот вы совершенно не догадываетесь об этом, а до конца теплых деньков можете совершенно внезапно оказаться на прогулке в лесу. Помимо свежего воздуха и тишины, вы также можете набрать чего-нибудь вкусненького. Поможет вам в этом мобильный сканер грибов, которые распознает вид и дает всю необходимую информацию при помощи камеры смартфона.

Чем хорош именно этот — своей точностью: при запуске сканера он рекомендует, как правильно сфотографировать гриб, чтобы его было возможно определить. Вдобавок внутри есть встроенная энциклопедия, а также карта грибных мест России. У него одна из самых высоких оценок в Гугл Плей, а также возможность пользоваться бесплатно. В общем, пусть будет на вашем смартфоне — потом спасибо скажете.

Сканер грибов

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Бесплатный калькулятор для решения задач

Думаете, калькулятор во взрослой жизни нужен только для того, чтобы суммировать свои расходы? Сильно ошибаетесь: время от времени их еще и нужно возвести в степень или просмотреть в виде графика. Справится, кстати, с этим крутой калькулятор Maple, основанный на мощном математическом ядре. Эта утилита может быть полезна не только в повседневной жизни, но и во время учебы или в ситуациях, когда хочется вспомнить, как производятся определенные вычисления.

Оно также умеет решать различные уравнения при помощи сканирования изображения через камеру. А еще калькулятор для Андроид лучше любого ГДЗ, так как выдает не только ответ, но и пошаговое решение. В общем, мастхэв для любого владельца смартфона, которое частично работает без Интернета.

Крутой калькулятор

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Wine Searcher — сканер вина на Андроид

Собрались сделать хороший практичный подарок кому-то из друзей, но не хотите платить много? Подарите вино: такой презент явно будет дожидаться своего случая и будет высоко оценен! Определиться с выбором поможет специальный сканер Wine Searcher: он не только выдает всю инфу о напитке путем сканирования этикетки, но и покажет, сколько он стоит.

С его помощью узнаете информацию о производителе, регионе и сорте винограда, а также примерные цены и отзывы других пользователей. Лучшие варианты можно отложить в Избранное, а если винишко вам не подходит, можно сравнить виски, пиво или другие спиртные напитки, не посещая магазин и не тратя уйму средств.

Сканер вина на Андроид

Ну, а чтобы ваш подарок близкому человеку был максимально крутым, не забудьте этот крутой недорогой электроштопор, благодаря которому не придется напрягаться с открытием вина! А за другими идеями можете заглянуть в телеграм-канал «Сундук Али-Бабы» и не забудьте подписаться!

Удобный штопор для вина

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Drops — как выучить иностранный язык

Изучение нового языка всегда кажется довольно скучным занятием, которое вдобавок расходует много сил. Приложение Drops в корне меняет подход, так как вместо обычных способов использует картинок: новые слова и выражения здесь можно учить при помощи изображений и мини-игр, благодаря чему обучение проходит намного круче, чем с репетитором.

Поначалу оно кажется немного странным, но со временем втягиваешься! Что круто — тут есть поддержка десятков языков, включая такие экзотические в наших краях как вьетнамский, гавайский, маори или хорватский! Само приложение имеет простой интерфейс и весит немного, поэтому можно им пользоваться даже на смартфонах со слабым железом.

Приложение для изучения языков

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Pickle Pete — крутая аркада на Андроид

Pickle Pete — классный аркадный экшен, где вам предстоит управлять довольно необычным героем в виде огурца и уничтожать врагов любыми способами. По сюжету, Пит был крутым воином, но превратился в огурчика, что в принципе, ему не мешает быть менее отважным и запоминающимся.

В игре масса уровней, различные способы прокачивания героя, прикольная графика и разнообразное оружие на любой вкус. Вы получите несказанное удовольствие от прохождения битв, включая боссов, а при необходимости можете выбрать режим игры, чтобы максимально кайфануть от этого тайм-киллера для Андроид!

Игра про огурчика