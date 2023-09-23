Можно ли заряжать смартфон от ноутбука? Здесь вся правда, которую вы должны знать

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Герман Вологжанин

Наши смартфоны постоянно требуют восполнения энергии, однако зарядка далеко не всегда оказывается под рукой. В этой ситуации мы вынуждены искать альтернативные способы набрать недостающие проценты. Если рядом с вами находится ПК или ноутбук, то у вас наверняка возникал вопрос, можно ли зарядить телефон от компьютера. Попробуем вместе ответить на него, а в случае, если такая опция есть, постараемся выяснить, насколько вредно использовать в качестве источника питания внешнее устройство.

Можно ли заряжать смартфон от ноутбука? Здесь вся правда, которую вы должны знать. Не опасно ли заряжать смартфон от другого устройства? Фото.

Не опасно ли заряжать смартфон от другого устройства?

Можно ли зарядить телефон от ноутбука

Заряжать телефон от компьютера, будь то стационарный ПК или ноутбук, можно. Однако в случае с лэптопом, который отключен от розетки, нужно понимать, что емкость его аккумулятора ограничена. Поэтому заряжаться смартфон от ноутбука будет ровно до тех пор, пока у компьютера есть энергия.

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Вредно ли заряжать телефон от компьютера? Нет. Какая-либо опасность отсутствует. Подобный способ восполнения энергии не нанесет вреда ни раздающему, ни принимающему устройству. Так что можете не переживать. А нам остается выяснить, как зарядить смартфон от ноутбука.

Как зарядить телефон от ноутбука

Зарядка телефона от ноутбука выполняется через любой свободный USB-разъем. Это может быть как порт USB-A, так и современный интерфейс USB-C. Главное — найти кабель для зарядки. Без него восстановить энергию не получится ни при каких обстоятельствах.

Как зарядить телефон от ноутбука. Разъем USB-A есть даже у старых ноутбуков. Фото.

Разъем USB-A есть даже у старых ноутбуков

Чтобы зарядить телефон от ноутбука, достаточно подключить одно устройство к другому через кабель. Передача энергии должна начаться моментально. Вы услышите звуковой сигнал, а на экране смартфона появится уведомление о зарядке.

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Какой разъем для зарядки через ноутбук выбрать

Несмотря на то, что восстановить энергию смартфона можно через любой свободный USB-порт, выбор конкретного разъема влияет на скорость зарядки:

  • USB-A (2.0) — старый порт, способный выдавать в лучшем случае 5 Вт;
  • USB-A (3.0) — современный порт синего цвета, обеспечивающий подачу тока мощностью до 10 Вт.
  • USB-С — наилучший вариант, способный обеспечить по-настоящему быструю зарядку телефона от ноутбука током мощностью 18 Вт.
Какой разъем для зарядки через ноутбук выбрать. Быструю зарядку способен обеспечить только USB-C. Фото.

Быструю зарядку способен обеспечить только USB-C

Таким образом, лучше заряжать смартфон от компьютера через разъем USB Type-C. Причем использовать можно даже порт, задействованный для пополнения запасов энергии самого ноутбука. Он способен работать в обратную сторону.

Почему компьютер не заряжает телефон

Если ваш ноутбук не заряжает телефон, в первую очередь нужно проверить, до конца ли вставлен штекер. При необходимости переключитесь на другой разъем. Также стоит оценить состояние кабеля. Любое повреждение не только станет причиной отсутствия зарядки, но и нанесет вред одному из ваших устройств.

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Если с кабелем и портами все в порядке, перезагрузите оба устройства. И помните, что передача энергии может быть ограничена, если на ноутбуке мало заряда, а его порты выдаются недостаточную для смартфона мощность. Вариант выхода из ситуации — использование кабеля для быстрой зарядки.

Можно ли зарядкой от телефона зарядить ноутбук

Можно ли зарядкой от телефона зарядить ноутбук. Большой блок питания от ноутбука смартфону не навредит. Фото.

Большой блок питания от ноутбука смартфону не навредит

Если рядом с вами есть зарядка от ноутбука, ее можно использовать для восстановления энергии смартфона. Разумеется, только при условии совпадения разъемов. Ноутбук заряжается через Type-C? Отлично! Значит, смело подключайте зарядку от ноутбука к телефону с аналогичным портом.

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Вредно ли заряжать телефон зарядкой от ноутбука? Нет. У обоих устройств есть контроллер, который ограничивает подаваемую энергию. То есть, если смартфон поддерживает 18-ваттную зарядку, то в процессе восстановления энергии он будет получать ток мощностью 18 Вт, даже если адаптер питания для ноутбука рассчитан на 65 Вт.

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