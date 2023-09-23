Можно ли заряжать смартфон от ноутбука? Здесь вся правда, которую вы должны знать

Наши смартфоны постоянно требуют восполнения энергии, однако зарядка далеко не всегда оказывается под рукой. В этой ситуации мы вынуждены искать альтернативные способы набрать недостающие проценты. Если рядом с вами находится ПК или ноутбук, то у вас наверняка возникал вопрос, можно ли зарядить телефон от компьютера. Попробуем вместе ответить на него, а в случае, если такая опция есть, постараемся выяснить, насколько вредно использовать в качестве источника питания внешнее устройство.

Можно ли зарядить телефон от ноутбука

Заряжать телефон от компьютера, будь то стационарный ПК или ноутбук, можно. Однако в случае с лэптопом, который отключен от розетки, нужно понимать, что емкость его аккумулятора ограничена. Поэтому заряжаться смартфон от ноутбука будет ровно до тех пор, пока у компьютера есть энергия.

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Вредно ли заряжать телефон от компьютера? Нет. Какая-либо опасность отсутствует. Подобный способ восполнения энергии не нанесет вреда ни раздающему, ни принимающему устройству. Так что можете не переживать. А нам остается выяснить, как зарядить смартфон от ноутбука.

Как зарядить телефон от ноутбука

Зарядка телефона от ноутбука выполняется через любой свободный USB-разъем. Это может быть как порт USB-A, так и современный интерфейс USB-C. Главное — найти кабель для зарядки. Без него восстановить энергию не получится ни при каких обстоятельствах.

Чтобы зарядить телефон от ноутбука, достаточно подключить одно устройство к другому через кабель. Передача энергии должна начаться моментально. Вы услышите звуковой сигнал, а на экране смартфона появится уведомление о зарядке.

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Какой разъем для зарядки через ноутбук выбрать

Несмотря на то, что восстановить энергию смартфона можно через любой свободный USB-порт, выбор конкретного разъема влияет на скорость зарядки:

USB-A (2.0) — старый порт, способный выдавать в лучшем случае 5 Вт;

— старый порт, способный выдавать в лучшем случае 5 Вт; USB-A (3.0) — современный порт синего цвета, обеспечивающий подачу тока мощностью до 10 Вт.

— современный порт синего цвета, обеспечивающий подачу тока мощностью до 10 Вт. USB-С — наилучший вариант, способный обеспечить по-настоящему быструю зарядку телефона от ноутбука током мощностью 18 Вт.

Таким образом, лучше заряжать смартфон от компьютера через разъем USB Type-C. Причем использовать можно даже порт, задействованный для пополнения запасов энергии самого ноутбука. Он способен работать в обратную сторону.

Почему компьютер не заряжает телефон

Если ваш ноутбук не заряжает телефон, в первую очередь нужно проверить, до конца ли вставлен штекер. При необходимости переключитесь на другой разъем. Также стоит оценить состояние кабеля. Любое повреждение не только станет причиной отсутствия зарядки, но и нанесет вред одному из ваших устройств.

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Если с кабелем и портами все в порядке, перезагрузите оба устройства. И помните, что передача энергии может быть ограничена, если на ноутбуке мало заряда, а его порты выдаются недостаточную для смартфона мощность. Вариант выхода из ситуации — использование кабеля для быстрой зарядки.

Можно ли зарядкой от телефона зарядить ноутбук

Если рядом с вами есть зарядка от ноутбука, ее можно использовать для восстановления энергии смартфона. Разумеется, только при условии совпадения разъемов. Ноутбук заряжается через Type-C? Отлично! Значит, смело подключайте зарядку от ноутбука к телефону с аналогичным портом.

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Вредно ли заряжать телефон зарядкой от ноутбука? Нет. У обоих устройств есть контроллер, который ограничивает подаваемую энергию. То есть, если смартфон поддерживает 18-ваттную зарядку, то в процессе восстановления энергии он будет получать ток мощностью 18 Вт, даже если адаптер питания для ноутбука рассчитан на 65 Вт.