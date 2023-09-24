Не прикасайтесь к этим настройкам Android! Они превратят ваш смартфон в кирпич

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Герман Вологжанин

Операционная система Android открывает перед пользователем безграничные возможности, позволяя адаптировать смартфон под собственные нужды. Специально для этого на главном экране располагается иконка приложения Настройки. Через него нам и предлагают изменить стандартные параметры. Увы, подобные действия далеко не всегда приводят к желаемому результату, а порой даже становятся причиной окирпичивания устройства. Если вы не хотите распрощаться со своим смартфоном из-за лишней любознательности, познакомьтесь с опасными настройками Андроид, которые лучше не трогать.

Не прикасайтесь к этим настройкам Android! Они превратят ваш смартфон в кирпич. Одно неверное действие, и ваш смартфон превратится в бесполезный кирпич. Фото.

Одно неверное действие, и ваш смартфон превратится в бесполезный кирпич

Разрешения приложений на Андроид

Каждое приложение, установленное на смартфоне, запрашивает определенные разрешения Андроид: доступ к камере, микрофону и так далее. Как правило, это происходит при первом запуске программы, но настройки системы позволяют предоставить или отозвать права постфактум.

Разрешения приложений на Андроид. Оставьте все как есть и не экспериментируйте. Фото.

Оставьте все как есть и не экспериментируйте

Отзыв некоторых разрешений может привести к ограничению работы функций приложений, а предоставление лишних прав непроверенным программам помогает мошенникам следить за вами или даже красть данные. Если вы не чувствуете в себе уверенность, не прикасайтесь к этим настройкам. А особо любознательным стоит прочитать подробный текст о разрешениях приложений на телефоне, чтобы научиться менять параметры с умом.

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Настройки SIM на смартфоне

Еще более пагубное влияние на работу устройства оказывает изменение настроек SIM-карты, в частности — параметров точки доступа. Они заполняются автоматически и не требуют вмешательства пользователя. Но если вы рискнете что-то поменять, то начнете жаловаться на неработающий интернет или отсутствующую связь.

Настройки SIM на смартфоне. Изменение этих настроек сделает только хуже. Фото.

Изменение этих настроек сделает только хуже

Для решения этой проблемы нужно сильно постараться. Вам придется искать правильные параметры точки доступа для своего оператора и выставлять их вручную, либо же полностью сбрасывать настройки Android, что приведет к удалению всех данных. Так себе перспектива, правда?

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Специальные возможности для Андроид

Также многих пользователей привлекает раздел настроек со специальными возможностями. В нем скрываются параметры для людей с особенностями здоровья. К примеру, если человек плохо видит, он может активировать озвучивание при нажатии или TalkBack на Андроид.

Специальные возможности для Андроид. Не лезьте сюда, если не испытываете проблем со слухом или зрением. Фото.

Не лезьте сюда, если не испытываете проблем со слухом или зрением

Все бы ничего, но, когда любознательность заводит в такие дебри обычного пользователя, его жизнь со смартфоном превращается в настоящий кошмар. Только представьте: куда бы вы ни нажали, из динамиков устройства будет доноситься голос Google Ассистента, а из-за того, что при активации подобных функций кардинально меняется управление, отключить их очень сложно.

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Настройки разработчика на телефоне

На всех смартфонах есть раздел настроек для разработчиков, где представлены расширенные параметры. Если вы случайно нажмете не ту кнопку, то либо столкнетесь с нарушением работы устройства, либо будете видеть на экране лишние элементы (частота кадров, подсветка окон и другое).

Настройки разработчика на телефоне. Неслучайно эти настройки спрятали так глубоко. Фото.

Неслучайно эти настройки спрятали так глубоко

К счастью, на смартфоне присутствует защита от дурака, а потому изначально настройки для разработчиков скрыты. Так что попадете к ним вы только в том случае, если прочитаете какую-нибудь инструкцию, где без активации этих параметров никуда.

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Что такое root-права на Android

Root — это режим работы смартфона, который наделяет его владельца правами суперпользователя. Некоторые приложения просят их предоставить, ведь иначе не получится восстановить удаленные файлы и выполнить другие действия, однако разработчики ПО редко говорят о последствиях рутирования.

Что такое root-права на Android. Активируете root — смартфону вашему капут. Фото.

Активируете root — смартфону вашему капут

Получив рут-права, вы автоматически лишаетесь гарантии на устройство. Также система безопасности запретит выполнять денежные транзакции на смартфоне, ведь root делает Android крайне уязвимым. Поэтому, если вы встретите приложение, которое просит активировать рут, никогда не следуйте таким рекомендациям.

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