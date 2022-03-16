Игры в Telegram. Как играть и какие они бывают

Мессенджер Telegram уже давно вышел за рамки простого средства обмена сообщениями. Теперь это полноценная социальная сеть с возможностью обмена видео, прослушивания (в том числе и фонового) музыки группами, которые можно настраивать как угодно. Есть даже функция хранения файлов. Но не все знают, что есть в детище Павла Дурова еще и игры. Сначала Apple не дала встраивать их внутрь единого супер-приложения и все должно было отдельно размещаться в AppStore. Этому даже есть объяснение с точки зрения безопасности. Но игры в Telegram все равно появились, и сейчас я расскажу, как в них можно поиграть.

Есть ли в Telegram игры

Сразу отмечу, что игры хоть и существуют не с самого начала деятельности ”телеги”, но и появились не только что. Чтобы получить к ним доступ, надо воспользоваться услугами специального бота. И пусть это короткие инди-игры, они все равно позволят неплохо провести время. Особенно, если вы не сможете скачать что-то более стоящее из магазина приложений из-за введенных ограничений.

Как запустить игры в Telegram

Запустить игры довольно просто. Надо только через поиск найти бота с именем @gamee и начать с ним общаться. Когда откроете чат, нажмите на ”Старт” и отвечайте на его вопросы. Он сам предложит сыграть в ту или иную игру и сделать это самому или с друзьями.

Надо понимать, что это просто бот. То есть вы не устанавливаете ничего на свой телефон. Зато он предлагает не один десяток игр разной направленности. Можно выбрать между гонками, экшеном, спортивными играми и другими жанрами. Часть из них доступна только для сольной игры, а в других можно сражаться против своих друзей или искать противников онлайн. Надо отметить, что игр, которые при желании дадут возможность играть с кем-то, намного больше, чем сольных.

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Как и в случае с AppStore, добавление игр в само приложение невозможно, поэтому они сделаны в виде отдельного приложения из магазина, которое интегрировано в связку. Все вычисления производятся на сервере и, по сути, это онлайн игра, которая запускается в окне мессенджера.

Из-за этого могут быть некоторые проблемы, если у вас медленное соединение или проблемы со скоростью отклика. В этом случае действия персонажа могут начать запаздывать. Но если соединение уверенное, этого вполне достаточно для работы игр. Это не скоростные шутеры, где важна каждая миллисекунда.

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Как пригласить друга играть в Telegram

Если вы хотите поиграть в одну из игр с кем-то из друзей, вам надо выбрать игру в беседе с ботом. Когда она откроется в переписке, под ней будет кнопка ”пригласить друзей”. Нажимайте ее и выбирайте того, кого хотите пригласить. Ему придет уведомление с приглашением в игру. У вас будет такое же. Когда вы оба откроете ссылку, игра начнется.

Весь процесс автоматизирован. Если в процессе игры вы должны получать очки, они будут появляться в виде системных уведомлений в вашей переписке с другом. Когда надоест, вы можете просто выйти из игры и вернуться в нее, когда снова захотите сразиться.

Большим полюсом является то, что вашему сопернику, который получит приглашение, не придется добавлять бота @gamee в свой список контактов. Он запустит игру и переписки с вами. Многим не нравится добавлять абы кого в свой список контактов, поэтому это будет однозначным плюсом.

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Хорошие ли игры в Телеграм

Выше я уже сказал, что игры в Telegram довольно примитивные. Они не изобилуют фантастической графикой и мудреным сюжетом. Вместо этого они сделаны с упором на высокую производительность даже при низкой скорости подключения и на общую увлеченность.

Признаться честно, когда я запустил несколько игр, я подумал, что они максимально примитивны и неинтересны. Но прошло 15-20 минут и я поймал себя на мысли, что стараюсь выбить как можно больше очков в KarateKido. Это как Flappy Bird — максимально незамысловатая игра, которая просто взорвала в свое время рейтинги популярности, отправив в стену не один телефон расстроенных геймеров.

Главное тут не качество графики, а простота сюжета, которая не требует многого в процессе освоения игры, но мотивирует пробовать играть снова и снова.

На чем можно играть в игры из Telegram

Ответ прост — на всем. На всех устройствах, куда можно установить этот мессенджер, поддерживается возможность игр. Это может быть смартфон и планшет вне зависимости от операционной системы, а так же компьютер с установленной десктопной версией Telegram. Там же можно подписать на наш новостной канал, чтобы не пропускать свежие новости, обзоры, подборки, советы, аналитику и многое другое. И не проходите мимо нашего Яндекс Дзен. Там много эксклюзива.