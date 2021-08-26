Как добавить стикеры в Telegram и как ими правильно пользоваться

После появление новой политики использования WhatsApp, не пользоваться Telegram становится все сложнее. Этот мессенджер и так стремительно набирал популярность, но весной этого года испытал очень бурный рост, и пусть ему еще далеко да аудитории WhatsApp, но все чаще можно услышать что-то вроде ”я теперь Telegram пользуюсь”. Даже количество уведомлений о том, что кто-то из списка контактов присоединился к сервису, в последние месяцы увеличилось многократно. Но есть у этого мессенджера одна интересная функция. Вряд ли кто-то будет устанавливать приложение только ради нее, но почему бы не воспользоваться ей? Речь о стикерах, которые часто дают более красноречивый ответ, чем любой текст. Только не все новички знают, как их добавить. С этим сейчас и разберемся.

Зачем нужны стикеры в Telegram

Самый простой ответ — чтобы передать эмоции. Стикер может быть любой картинкой, которая покажет что-то. Например, многие не знают, как завершить разговор и кто должен сказать последнее слово. В этом случае можно отправить ненавязчивый стикер, который поставит логичную точку в разговоре.

Можно использовать классические смайлики или эмодзи, но именно стикеры добавляют в общение какого-то юмора, разряжают атмосферу, но при этом ни к чему не обязывают. Порой, они даже более нейтральны, чем эмодзи или привычный символ ”:-)”.

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Как добавить в Telegram стикер, который прислали

Добавить стикеры в Telegram можно несколькими способами, но как правило подавляющее большинство пользователей выбирает добавление того, что им уже прислали. Так можно ничего не искать, а интересные стикеры сами себя найдут.

Чтобы добавить такие стикерпаки в свою подборку и самому ими пользоваться, достаточно нажать на них. Раскроются все значки, которые входят в набор, а внизу будет кнопка ”Добавить XX стикеров”. Вы сразу увидите, сколько их будет добавлено.

Теперь вы можете отправлять их тогда, когда захотите. При этом тот, кому вы их отправите, сможет добавить их себе таким же образом, и некоторые наборы таким образом начинают, что называется, вируситься — набирать популярность по экспоненте. Потом они всем надоедают и им на смену приходит что-то новое.

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Где искать стикеры для Telegram

Чтобы добавить стикеры, есть еще два способа. В первом случае вам надо открыть любую переписку, встать в поле набора текста и нажать на смайлик сбоку от него. Теперь внизу выбираем самый правый значок из трех — это и есть ваши наборы стикеров. Нажимаем иконку с плюсиком в верхней части и получаем доступ к новым стикерам. Можно выбрать один из популярных наборов, а можно поиском найти то, что нужно.

Второй способ позволит быстрее искать стикеры на компьютере, если на нем установлен Telegram. Можно искать их указанным выше способом, но можно сделать это через браузер. Найти поиском ”стикеры для Telegram” сайт и там выбрать то, что нужно. После нажатия кнопки ”Установить”, откроется Telegram и вам будет предложено добавить их в свою библиотеку.

Оба способа рабочие, но я бы советовал пользоваться первым.

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Как отправлять стикеры в Telegram

Все стикеры привязаны к определенным эмодзи. Часто они не совпадают по смыслу, но это не важно. Если вы выберете в строке отправки подмигивающий эмодзи, напишите что-то вроде ”ок” и выберете предложенный значок или иным способом вставите эмодзи в поле отправки сообщения, сверху появятся все стикеры, которые могут соответствовать ему.

В качестве второго способа можно выбрать конку смайлика слева от поля ввода сообщения, далее внизу выбрать самый правый значок и там выбирать нужные стикеры из всего многообразия.

Как посмотреть стикер в Telegram перед отправкой

Чтобы посмотреть стикер перед отправкой, если вы нашли его в библиотеке или он появился, когда вы ввели в поле сообщения какой-нибудь эмодзи, надо просто нажать на него и подержать. Но не спешите отпускать. Если вы просто тапните по стикеру, он моментально отправится и его надо будет только удалять долгим тапом по отправленному сообщению. Правда, в этом случае у получателя может остаться PUSH-уведомление, которое он все равно увидит. Поэтому будьте острожны, а эксперименты лучше ставьте в чате ”Избранное”. Это ваша персональная папка, в которой вы переписываетесь сами с собой.

Что означают стикеры в Telegram

Искать какой-то особый смысл в стикерах не стоит. Это просто забавные картинки и каждый вкладывает в них то, что считает нужным. Можно только сказать, что у каждого есть свои наборы стикеров, и, общаясь с человеком, вы будете получать в основном несколько разных вариантов. У другого собеседника будут иные стикеры, у третьего — свои и так далее. Получается, что-то вроде подписи.

Также надо иметь в виду, что эмодзи, к которым привязаны стикеры, часто не совпадают с ними по значению. Например, вам могут прислать играющую зверушку, а в предпросмотре оно будет отображаться, как эмодзи с коричневой кучкой и мухами. Так уж устроен этот способ общения. Всегда смотрите на сам стикер.

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Как удалить стикеры из Telegram

Чтобы удалить стикеры, надо в любой переписке нажать на иконку смайлика слева от поля ввода текста, далее внизу найти иконку с шестеренкой и нажать на нее. Откроется меню настройки стикеров. Они все будут перед вами и, нажав на три точки справа от нужного набора, вы сможете не только удалить его, но и сделать другие операции.

Пользоваться стикерами или нет — решать вам. Но для некоторых новых пользователей они являются загадкой. Надеюсь, что после прочтения этой статьи для вас загадкой они быть перестали