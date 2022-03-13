Лучшие игры на Android для тех, кто любит гонки

Несмотря на то, что некоторые игры уходят из Google Play по естественным причинам, остаются те, в которые действительно приятно поиграть и хочется посоветовать их другим. Советовать игры в целом сложно, так как у каждого свои интересы, поэтому надо разделить их на жанры. Именно этим мы периодически занимаемся. Сейчас мы поделимся очередной подборкой, в которую будут входить гонки. Мы специально не стали выбирать их по принципу популярности или хорошей графики, а опирались на показатель их необычности. Поэтому рассмотрим гонки будущего, настольные гонки, пиксельные хиты от Sega и кое-что еще.

Table Top Racing: World Tour — настольные гонки

Table Top Racing: World Tour — это скоростная гонка, в которой вы управляете крошечными автомобилями, мчащимися по трассам, проложенным между массивными предметами домашнего обихода. Это как детище Micro Machines и Mario Kart. Гонки чрезвычайно конкурентоспособны, и вам придется отбиваться от злых противников с помощью маневров и неспортивного поведения, включая использование оружия.

World Tour лишен внутренних покупок. Вместо этого именно ваши навыки помогут вам на пути к победе, за которую вы получите достаточно денег на усовершенствование старой и покупку новой машины. Эта игра для Android с простым, но чувствительным управлением — глоток свежего воздуха на платформе, где аркадные гонки часто зависят только от вашего кошелька.

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GRID Autosport — качественные гонки для Android

GRID Autosport — это гонки для тех, кто отчаялся получить качественный продукт без необходимости снова и снова за что-то платить. Это полноценный хит премиум-класса без рекламы и внутриигровых покупок.

Даже на ПК и консолях GRID Autosport впечатляла своими возможностями, а после переноса на смартфоны стала радовать еще больше. Она предложит вам около 100 трасс и огромное количество автомобилей, которые открываются по мере прохождения.

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Это симулятор, и он не будет легким. Он не позволит вам разбивать стены на максимальной скорости и продолжать, как будто ничего не произошло, но помощь в управлении позволит вам освоить то, что без сомнения является лучшей гоночной игрой премиум-класса на Android.

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Repulze — гонки в будущем

Repulze существует в будущем за пределами гонщиков, управляющих автомобилями. Вместо этого их помещают в экспериментальные болиды на воздушной подушке, которые несутся на безумных скоростях. Традиции устройства треков также были отброшены, плоские трассы заменены конструкциями, похожими на американские горки, от которых у вас закружится голова.

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Есть научно-фантастическая предыстория о синтетических людях и корпорациях, но на самом деле это только оболочка, и сами гонки намного важнее предыстории. Поначалу дерганые элементы управления заставят вас неоднократно врезаться во все подряд, но со временем вы освоитесь и будете получать удовольствие. А там и победы придут.

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Horizon Chase — аркадные гонки для телефона

Если вам надоели гоночные игры, в которых больше внимания уделяется тому, насколько реалистично выглядит асфальт, а не тому, насколько весело просто мчаться вперед на безумных скоростях, попробуйте Horizon Chase. Эта игра — дань старым аркадным играм и тому, что в них мы просто получали удовольствие от гонок.

Если вы с теплотой вспоминаете Lotus Turbo Esprit Challenge и Top Gear, не пропустите эту игру. Тем более, пять треков в ней дается бесплатно, а остальные надо разблокировать за внутриигровые покупки. Но этого вам будет достаточно, чтобы понять, хотите ли вы платить за игру или она того не стоит.

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Mini Motor Racing — минигонки

Mini Motor Racing — это безумные гонки с видом сверху, в которых крошечные автомобили мчатся по узким трассам, постоянно врезаясь в стены. Машины управляются скорее как автомобили с дистанционным управлением, чем как настоящие автомобили. Это означает, что гонки будут напряженными и их будет легко проиграть, если вы хоть на секунду оторветесь от экрана.

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Здесь масса контента — десятки гонок в самых разных условиях. Вы поедете через руины и помчитесь по прибрежным дорожкам. ИИ иногда бывает слишком агрессивным, но с умными апгрейдами автомобилей и использованием ускорителя во время гонок вы получите больше, чем пару случайных побед.

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Final Freeway 2R — гонки в стиле ретро

Final Freeway 2R — это гоночная игра в стиле ретро, ​​явно вдохновленная классической игрой Sega OutRun. Вы едете в красной машине и выбираете куда вам свернуть на развилке, ведь есть и альтернативные маршруты.

Игра сделана по-настоящему беззаботно и пестрит красочными визуальными эффектами. Если вы просто любите скорость, романтику прошлого и качественные гонки, то обязательно попробуйте эти — они вам понравятся.

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Motorsport Manager Mobile 3 — менеджер гонок

Motorsport Manager Mobile 3 — гоночный менеджер, в котором нет никакой рутины. Вместо того, чтобы сидеть перед электронной таблицей, игра представляет собой хорошо сбалансированное сочетание доступности для новичков и глубины для разбирающихся людей.

Когда вы создадите свою команду, вы можете наблюдать за напряженными и захватывающими гонками сверху. Вся соль в том, чтобы пройти путь от низа таблицы до стабильных подиумов и побед. Вот тут вы получите настоящее удовольствие и чувство удовлетворения. При этом игра хорошо оптимизирована и сделана с учетом всех особенностей игры на мобильных устройств. Это большой шаг вперед по сравнению с относительно упрощенным оригинальным Motorsport Manager Mobile.

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