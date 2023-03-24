Как будет выглядеть ребенок по фото родителей. Лучшие приложения, помогающие это узнать

Мы часто рассказываем о том, что умеют нейросети. И, хотя обычные люди используют искусственный интеллект только в качестве инструмента для развлечений, порой специальные программы помогают узнать много интересного. Например, как будет выглядеть ваш ребенок. Для этого понадобятся портретные снимки потенциальных мамы и папы, а также пара минут свободного времени. Ну и о приложениях, делающих ребенка по фото родителей бесплатно, не забывайте. Про них мы сегодня и поговорим.

BabyGenerator — приложение дети по фото родителей

Это приложение неслучайно идет первым в нашем списке. Во-первых, оно создает фото будущего ребенка по фото родителей бесплатно, в то время как многие другие приложения вынуждают оформить подписку. Во-вторых, у BabyGenerator высокая оценка в Google Play — 4,6 балла. Наконец, оно просто является самым популярным в своей категории.

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На примере BabyGenerator мы и поймем, как узнать внешность ребенка по фото родителей, поскольку все остальные программы работают схожим образом:

Запустите приложение и дайте ему все запрашиваемые разрешения. Нажмите на голубую иконку для выбора фото отца (или создания снимка в реальном времени), и розовую — для мамы. Выберите пресет ребенка (например, 10-летний мальчик). Нажмите кнопку с сердечками, которая запустит процесс генерации. Подождите пару секунд и взгляните на получившийся снимок.

Скачать BabyGenerator

BabyGenerator пускай и является бесплатным приложением определения ребенка по фото родителей, но некоторые функции доступны только пользователям с активной подпиской: отсутствие водяного знака и расширенный набор пресетов. Если что, в отдельном материале мы рассказывали, как теперь платить в Google Play.

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Генератор детей по фото родителей BabyGen

Несмотря на то, что разработкой этого приложения создания детей по фото родителей занималась другая студия (AIST group), внешне оно выглядит неотличимым от предыдущей программы. Управление здесь точно такое же, да и список доступных пресетов аналогичный, чего не скажешь об итоговом результате. BabyGen делает немного другие фото будущего ребенка по фото родителей.

Скачать BabyGen

Как и в BabyGenerator, в этом приложении доступны три опции взаимодействия с получившейся картинкой: сохранить, отправить или создать коллаж на телефоне. Все это бесплатно, но с раздражающим водяным знаком. Его можно убрать только оформлением платной подписки, чего из России официально сделать нельзя.

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Точная внешность по фото родителей через BabyPredictor

Приложение BabyPredictor, разработанное студией xyCore, предлагает более широкий выбор действий. Для создания ребенка по фото родителей онлайн вы не только можете загрузить портреты мамы и папы, но и отметить, на кого сильнее он будет похож. Правда, в этом отношении BabyPredictor генерирует детей слишком топорно. Поставите максимальную схожесть с мамой — мальчик будет напоминать девочку.

Скачать BabyPredictor

Список пресетов все тот же: мальчик (1 год или 10 лет) и 10-летняя девочка. После оформления подписки можно определить, какой будет ребенок по фото родителей в 18 лет или в студенческом возрасте. На этом список способностей программы заканчивается.

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Генератор детей — как будет выглядеть ребенок по фото

Если BabyPredictor является самым продвинутым приложением, позволяющим посмотреть фото ребенка по фото родителей, то эта программа обладает наиболее скудным набором функций. Сделать снимок в реальном времени нельзя, коллаж не создать, пол не выбрать, а получившуюся картинку не сохранить. Впрочем, не все так плохо.

Скачать Генератор Детей

Преимуществом данного генератора детей по фото родителей является отсутствие доната и водяных знаков. Плюс ко всему картинки здесь получаются более реалистичными. Правда, в угоду схожести ребенка с мамой и папой. Сохранить фото будет проблематично, о чем я говорил ранее, но можно сделать скриншот на телефоне.

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Узнать ребенка по фото родителей через Future Baby

Приложение Future Baby, закрывающее наш список, является единственной программой всего рейтинга, которая не имеет русскоязычной локализации. Поэтому не лишним будет еще раз напомнить, как сделать фото ребенка по фото родителей:

Запустите приложение. Нажмите «Future Baby». Выберите снимки мамы и папы. Нажмите «Check Future Baby».

Скачать Future Baby

Еще более существенным недостатком приложения является невозможность выбора пресета для мальчика без оформления подписки. Но без плюсов тоже не обошлось. Future Baby позволяет сохранить будущего ребенка по фото родителей без водяных знаков, а в основном меню доступно несколько дополнительных функций. Например, нейросеть, которая определяет, на кого больше похожи дети.