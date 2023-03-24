Как будет выглядеть ребенок по фото родителей. Лучшие приложения, помогающие это узнать

  2. Темы
  3. Обзоры приложений
Герман Вологжанин

Мы часто рассказываем о том, что умеют нейросети. И, хотя обычные люди используют искусственный интеллект только в качестве инструмента для развлечений, порой специальные программы помогают узнать много интересного. Например, как будет выглядеть ваш ребенок. Для этого понадобятся портретные снимки потенциальных мамы и папы, а также пара минут свободного времени. Ну и о приложениях, делающих ребенка по фото родителей бесплатно, не забывайте. Про них мы сегодня и поговорим.

Как будет выглядеть ребенок по фото родителей. Лучшие приложения, помогающие это узнать. Готовы узнать, как будет выглядеть ваш ребенок? Фото.

Готовы узнать, как будет выглядеть ваш ребенок?

BabyGenerator — приложение дети по фото родителей

Это приложение неслучайно идет первым в нашем списке. Во-первых, оно создает фото будущего ребенка по фото родителей бесплатно, в то время как многие другие приложения вынуждают оформить подписку. Во-вторых, у BabyGenerator высокая оценка в Google Play — 4,6 балла. Наконец, оно просто является самым популярным в своей категории.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

На примере BabyGenerator мы и поймем, как узнать внешность ребенка по фото родителей, поскольку все остальные программы работают схожим образом:

  1. Запустите приложение и дайте ему все запрашиваемые разрешения.
  2. Нажмите на голубую иконку для выбора фото отца (или создания снимка в реальном времени), и розовую — для мамы.
  3. Выберите пресет ребенка (например, 10-летний мальчик).
  4. Нажмите кнопку с сердечками, которая запустит процесс генерации.
  5. Подождите пару секунд и взгляните на получившийся снимок.
BabyGenerator — приложение дети по фото родителей. Готовую фотографию можно сохранить или отправить, а также сделать из нее коллаж. Фото.

Готовую фотографию можно сохранить или отправить, а также сделать из нее коллаж

Скачать BabyGenerator

BabyGenerator пускай и является бесплатным приложением определения ребенка по фото родителей, но некоторые функции доступны только пользователям с активной подпиской: отсутствие водяного знака и расширенный набор пресетов. Если что, в отдельном материале мы рассказывали, как теперь платить в Google Play.

Читайте также: Как улучшить качество фото через нейросеть

Генератор детей по фото родителей BabyGen

Несмотря на то, что разработкой этого приложения создания детей по фото родителей занималась другая студия (AIST group), внешне оно выглядит неотличимым от предыдущей программы. Управление здесь точно такое же, да и список доступных пресетов аналогичный, чего не скажешь об итоговом результате. BabyGen делает немного другие фото будущего ребенка по фото родителей.

Генератор детей по фото родителей BabyGen. Точная копия BabyGenerator с косметическими изменениями. Фото.

Точная копия BabyGenerator с косметическими изменениями

Скачать BabyGen

Как и в BabyGenerator, в этом приложении доступны три опции взаимодействия с получившейся картинкой: сохранить, отправить или создать коллаж на телефоне. Все это бесплатно, но с раздражающим водяным знаком. Его можно убрать только оформлением платной подписки, чего из России официально сделать нельзя.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Точная внешность по фото родителей через BabyPredictor

Приложение BabyPredictor, разработанное студией xyCore, предлагает более широкий выбор действий. Для создания ребенка по фото родителей онлайн вы не только можете загрузить портреты мамы и папы, но и отметить, на кого сильнее он будет похож. Правда, в этом отношении BabyPredictor генерирует детей слишком топорно. Поставите максимальную схожесть с мамой — мальчик будет напоминать девочку.

Точная внешность по фото родителей через BabyPredictor. Наличие возможности изменения степени схожести радует, однако опция реализована не лучшим образом. Фото.

Наличие возможности изменения степени схожести радует, однако опция реализована не лучшим образом

Скачать BabyPredictor

Список пресетов все тот же: мальчик (1 год или 10 лет) и 10-летняя девочка. После оформления подписки можно определить, какой будет ребенок по фото родителей в 18 лет или в студенческом возрасте. На этом список способностей программы заканчивается.

Читайте также: Какие нейросети бесплатно рисуют по словам

Генератор детей — как будет выглядеть ребенок по фото

Если BabyPredictor является самым продвинутым приложением, позволяющим посмотреть фото ребенка по фото родителей, то эта программа обладает наиболее скудным набором функций. Сделать снимок в реальном времени нельзя, коллаж не создать, пол не выбрать, а получившуюся картинку не сохранить. Впрочем, не все так плохо.

Генератор детей — как будет выглядеть ребенок по фото. Простенькое приложение без рекламы и водяных знаков. Фото.

Простенькое приложение без рекламы и водяных знаков

Скачать Генератор Детей

Преимуществом данного генератора детей по фото родителей является отсутствие доната и водяных знаков. Плюс ко всему картинки здесь получаются более реалистичными. Правда, в угоду схожести ребенка с мамой и папой. Сохранить фото будет проблематично, о чем я говорил ранее, но можно сделать скриншот на телефоне.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Узнать ребенка по фото родителей через Future Baby

Приложение Future Baby, закрывающее наш список, является единственной программой всего рейтинга, которая не имеет русскоязычной локализации. Поэтому не лишним будет еще раз напомнить, как сделать фото ребенка по фото родителей:

  1. Запустите приложение.
  2. Нажмите «Future Baby».
  3. Выберите снимки мамы и папы.
  4. Нажмите «Check Future Baby».
Узнать ребенка по фото родителей через Future Baby. Отсутствие русского языка не должно стать для вас серьезной преградой. Фото.

Отсутствие русского языка не должно стать для вас серьезной преградой

Скачать Future Baby

Еще более существенным недостатком приложения является невозможность выбора пресета для мальчика без оформления подписки. Но без плюсов тоже не обошлось. Future Baby позволяет сохранить будущего ребенка по фото родителей без водяных знаков, а в основном меню доступно несколько дополнительных функций. Например, нейросеть, которая определяет, на кого больше похожи дети.

Теги
Оставить комментарий в Telegram. Поделитесь мнением в чате читателей Androidinsider.ru
Лонгриды для вас
Почему компьютер мощнее смартфона и насколько велика разница

Для многих людей смартфон окончательно стал заменой компьютера. Имея в руках компактный девайс, который легко помещается в карман, мы можем решать те же задачи: веб-серфинг, игры, работа в текстовых редакторах и видеомонтаж. А порой вообще складывается ощущение, будто телефон мощнее компьютера. Но на самом деле ПК до сих пор остается более производительным устройством. Сегодня я предлагаю выяснить, почему и насколько компьютер мощнее смартфона, а также понять, настанет ли день, когда мы окончательно избавимся от громоздких ПК и ноутбуков.

Читать далее
Нужно ли отключать телевизор со Smart TV на ночь

С детства нас приучили к тому, что бытовые приборы нужно отключать из розетки, если не используешь. Считалось, что зарядники, игровые приставки и другие устройства потребляют энергию даже в режиме ожидания, поэтому их лучше не оставлять включенными. В любом случае, вы когда-нибудь видели, чтобы телевизор выключали из розетки, пока он не используется? Я - нет. Тем не менее, споры не утихают до сих пор! Предлагаю разобраться, нужно ли выключать смарт-телевизор, сколько он расходует энергии в режиме ожидания и что может случиться.

Читать далее
Как поставить мелодию на звонок телефона

Операционная система Android предлагает широкие возможности кастомизации наших смартфонов. В частности, мы можем изменить мелодию звонка, установить звук уведомлений или выбрать громкий сигнал будильника. Все эти опции располагаются на видном месте, но порой их бывает сложно найти новичкам, и, поверьте, даже продвинутым пользователям знакомы далеко не все способы, как установить мелодию на звонок. Для получения ответов на все интересующие вопросы, связанные со звуками на Андроид, предлагаем подробную инструкцию.

Читать далее