Google ограничил работу Google Play и YouTube Premium в России. Как теперь покупать приложения

Сегодня, 10 марта, Google объявила об ужесточении мер воздействия в отношении российского рынка. На этот раз компания ограничила работу магазина приложений Google Play на территории России, о чём предупредила пока только разработчиков. В дополнение к этому Google отключила YouTube Premium и YouTube Music у нас в стране, так что теперь пользователи больше не смогут пользоваться преимуществами этих подписок. Разберёмся, что это значит для всех нас и есть ли возможность как-то обойти новые запреты.

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Пожалуй, самой неприятной для российских пользователей новостью стала новость об ограничении работы Google Play. Нет, Google не отключила свой магазин приложений на территории нашей страны, а просто отключила возможность приёма платежей за платный софт, подписки, игры и встроенные покупки.

Google Play заблокирован в России?

Google Play не принимает платежи, но продолжит работать в России и дальше, однако оплатить платные услуги, цифровые товары и сервисы вы уже не сможете. Поэтому все подписки, которые были оформлены через Google Play, отныне не будут продлеваться. Ключевое слово здесь именно продлеваться, потому что отменять уже оплаченный период никто не будет.

Очевидно, причина, по которой российские пользователи больше не могут платить в Google Play, лежит несколько глубже. Всё дело в том, что MasterCard и Visa остановили международный процессинг по своим картам, выпущенным в России. Поэтому транзакции за границей — а Google, видимо, принимает их именно на зарубежные счета — не пройдут.

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Чисто технически к решению об остановке приёма платежей в Google Play сама Google не имеет никакого отношения. Его принимали сами платёжные системы. Но нам-то с вами от этого не легче. Потому что оплатить приложения в Google Play телефоном, картой Мир или каким-либо другим способом, к сожалению, невозможно. В России даже подарочных карт Гугл плей по аналогии с iTunes-картами не продаётся.

Как сменить страну в Google Play

Как выйти из сложившейся ситуации? Ну, если у вас есть карта зарубежного банка, вы можете изменить регион в Google Play и платить её. Вот как это сделать:

Запустите Google Play и откройте свой профиль пользователя;

Отсюда перейдите в «Настройки», а затем в «Настройки аккаунта»;

Пролистайте вниз и в графе «Страна и профили» выберите другую страну (желательно страну Евросоюза или США);

Добавьте новый способ оплаты и дождитесь вступления изменений в силу.

Не работает YouTube Premium в России

Важно понимать, что смена страны в Google Play произойдёт не сразу. На это может потребоваться до 48 часов. Поэтому пользоваться зарубежным сегментом Google Play в тот же момент вы точно не сможете. Придётся подождать. Однако это не самое неприятное. Куда хуже, что изменить страну можно только один раз в год. Учитывайте это, когда будете переключаться с России на другой регион. Ведь вернуться назад вы сможете не раньше марта 2023 года.

Что касается YouTube Premium и YouTube Music, то это как раз тот случай, когда действовать перестаёт не только продление подписки, но и сама подписка. Если у вас был подключен один из этих сервисов, то теперь при входе в приложение YouTube вы увидите уведомление о том, что премиум-подписка больше не действует на территории России. Правда, функция «картинка-в-картинке» и фоновое воспроизведение по-прежнему работает.

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Изменение региона в YouTube мало что даст, потому что оплата подписки проходит с карт MasterCard и Visa. Поэтому, даже если вам удастся обмануть Google и получить доступ к сервису в обход ограничений, оплата за следующий месяц просто не спишется из-за остановки процессинга со стороны платёжных систем. Помочь — опять же — сможет только изменение региона и зарубежная карта.

О том, как оплачивать подписку YouTube Premium через Аргентину, мы рассказывали в отдельной статье. Обязательно почитайте. Это позволит вам обойти имеющиеся ограничения при условии, что у вас есть карта зарубежного банка, обслуживаемая MasterCard или Visa. Тогда вы и дальше сможете пользоваться премиум-подписками на ютубе. Другой разговор, зачем это нужно, если рекламы теперь нет вообще.