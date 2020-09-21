Как Google может спасти пользователей смартфонов от катастрофы

Когда речь заходит о безопасности и сборе данных, многие представляют себе вполне конкретные вещи. Их постоянно обсуждают и при этом, как обычно, есть довольные и недовольные. Кроме информационной безопасности, есть вполне конкретная физическая безопасность. В частности та, которая имеется в виду, когда мы говорим о здоровье и жизни людей во время стихийных бедствий или других чрезвычайных происшествий. Одним из таких происшествий стало землетрясение, которое произошло на днях в Калифорнии. Оказывается, в современном мире даже не надо придумывать новые способы размещения датчиков, ведь у каждого есть смартфон. Вот что придумала по этому поводу Google.

Предсказание землетрясений Google

Так как в каждом смартфоне есть достаточно точный акселерометр, а на бОльшей части из них установлен Android, это открывает широкие возможности для сейсмологов. Именно поэтому система оповещения о землетрясениях на Android имеет очень хорошие перспективы. Миллионы сейсмодатчиков, разбросанные по всей округе. Что может быть лучше?

Уже сейчас Google смогла поделиться интересной визуализацией того, как система определения сработала во время землетрясения в Лос-Анджелесе, произошедшего в эти выходные. Компания поделилась интересной визуализацией того, что обнаружили телефоны Android.

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Вице-президент по разработке Android Дэйв Берк опубликовал в Твиттере видео, на котором запечатлены Лос-Анджелес и его окрестности сразу после землетрясения. Землетрясение обычно состоит из разных волн и визуализация Google показала, как это работает и как волны расходятся. До этого такое построение было возможным только на уровне гипотезы. Такой визуализации достаточно для того, чтобы понимать, в каком месте был эпицентр землетрясения и как распространялась дрожь земли в это время.

Как можно предсказать землетрясение

Во время землетрясений есть начальная волна, которая является как бы предвестником грядущей катастрофы. Акселерометр современных смартфонов способен обнаружить эту начальную волну. Когда это произойдет, ваш телефон отправит общее местоположение на сервер обнаружения землетрясений Google. Эти данные примерны, ведь при такой работе не нужны точные адреса каждого пользователя. Достаточно того, что он просто находится в определенном районе.

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Затем эти данные собираются в режиме реального времени и отрабатываются для получения столь важного результата. Google пока не использует эту систему для отправки предупреждений. Вместо этого Google отображает карточку в поиске для пользователей, которые ищут «землетрясение или другие похожие запросы». Им будет предложено ответить, чувствовали ли они что-нибудь, чтобы «быстро и точно увидеть пораженную область».

Google планирует рассылать уведомления и использовать эту систему в районах, где пока нет разветвленной сети сейсмологических датчиков, но при этом есть определенная геологическая активность, которая может привести к жертвам и разрушениям. Это может стать очень хорошим и своевременным решением как с точки зрения предупреждения землетрясений, так и для изучения их распространения. Большее понимание процесса в свою очередь тоже может привести к улучшению способов прогнозирования и снижению количества жертв.

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Безопасность пользователей Google

В итоге, Google может не просто поднять безопасность своих пользователей на новый уровень, но и сделать огромный вклад в развитие науки в целом и безопасности в частности. Как говорится, грех не воспользоваться такой системой, когда для нее есть все предпосылки. Это лишний раз доказывает, что технологии настолько шагнули вперед, что мы пока даже не знаем всех особенностей их применения. Казалось бы, это просто смартфон, который позволяет делать селфи и сидеть в TikTok, но нет. Даже такой на первый взгляд незначительной вещи, как акселерометр, нашли столь прикладное применение.

Примерами подобных вспомогательных применений можно считать систему защиты слуха, например, на Apple Watch, когда микрофон постоянно фиксирует уровень шума вокруг, и если вы на какое-то время попадаете в шумное место, вам придет уведомление. Часы скажут, что вокруг слишком шумно, а вы провели тут уже больше положенного по технике безопасности времени. Дальше вы уже примете решение, уйти или остаться. Хотя, с предсказанием и сбором данных о землетрясениях все намного круче.