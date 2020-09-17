Почему лучше купить смартфон Samsung, чем Google Pixel

Принято считать, что идеальным смартфоном на Android является именно Google Pixel. Дескать чистая и неиспорченная сторонними оболочками операционка, длительная поддержка и полный контроль со стороны Google делают своё дело. Но высокая цена фирменных смартфонов поискового гиганта и ограниченная территориальная доступность превратили их в устройства для гиков, которые готовы бросаться в любые крайности. Всё-таки Pixel нужно не только заказать из-за границы, но и быть готовым к ряду других ограничений. Поэтому лично я выбрал бы для себя что-то от Samsung.

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Несмотря на то что до недавнего времени Samsung была очень закостенелой компанией, которая выпускала довольно дорогие смартфоны без малейшего намёка на привлекательность, они продолжали пользоваться популярностью во многом из-за авторитетности бренда. Большинство покупателей, выбиравших для себя аппараты Samsung, делали это, потому что либо сами пользовались ими в прошлом, либо послушали совета тех, кто уже был когда-то владельцем устройств корейской компании. Но сегодня всё изменилось, и смартфоны Samsung, по крайней мере, на мой вкус, стали более привлекательными, чем «пиксели».

Чем Samsung лучше Google Pixel

Смартфоны Samsung продаются везде. Чтобы получить практически любой аппарат этого бренда, можно просто отправиться в ближайший торговый центр или заказать его в одном из отечественных интернет-магазинов, которые доставляют технику на дом. В отличие от Google Pixel, которые придётся заказывать из-за границы и платить пошлину в размере 15%.

Смартфоны Samsung ремонтируют везде. В отличие от Google Pixel, которые вы не сможете отнести в авторизованный сервисный центр Google, просто потому что в России их нет, Samsung принимают действительно повсеместно благодаря обширной сети ремонтных мастерских бренда, разбросанных по всему миру.

Смартфоны Samsung обновляются дольше. Как ни странно, но именно Samsung объявила о том, что планирует продлить поддержку своих смартфонов с двух до трёх лет. То есть теперь фирменные аппараты корейского бренда, принадлежащие к линейкам Galaxy S, A, Fold, Flip и Note будут получать три новых версии Android, тогда как всем остальным, в том числе «пикселям», светит только две.

Смартфоны Samsung обновляются быстрее всех. По крайней мере, если говорить об обновлениях безопасности, которые Samsung выпускает даже раньше Google. Очевидно, чтобы выделиться на фоне поискового гиганта, корейцы стали выпускать ежемесячные патчи для следующего месяца ещё в конце предыдущего, что довольно приятно.

Уникальные функции Google Pixel

Как по мне, так этих преимуществ уже было бы достаточно, чтобы купить смартфон Samsung, а не Google Pixel. Но, как известно, Google, чтобы выделить свои аппараты на фоне конкурентов, снабжает их уникальными функциями в рамках инициативы Pixel Feature Drop, которая многим не даёт покоя. Но Samsung – никто не знает, как именно – договорилась с Google о лицензировании части уникальных функций Google Pixel, которые она уже начала постепенно внедрять в прошивки своих собственных устройств.

Лицензирование «пиксельных» нововведений началось с функции Live Caption, которая в реальном времени создаёт субтитры при воспроизведении любого контента. Включите вы видео на YouTube, фильм на Netflix или песню в Spotify, искусственный интеллект автоматически распознает речь, переведёт её в текстовый формат и выведет на экран. Изначально задумывавшаяся как часть Универсального доступа, со временем эта функция стала пользоваться широкой популярностью у владельцев Google Pixel в качестве замены автоматическому механизму создания субтитров на разных видеосервисах.

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Пока не до конца понятно, будет ли Samsung внедрять в прошивку своих смартфонов все нововведения, которые Google Pixel получают в рамках инициативы Pixel Feature Drop. Всё-таки нужно учитывать, что она изначально задумывалась как практика снабжения фирменных аппаратов Google уникальными функциями. Но раз уж Samsung активно взялась за расширение возможностей и повышение привлекательности своих устройств, не исключено, что по крайней мере часть «пиксельных» функций доберётся и до корейских аппаратов.