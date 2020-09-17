Почему лучше купить смартфон Samsung, чем Google Pixel

Принято считать, что идеальным смартфоном на Android является именно Google Pixel. Дескать чистая и неиспорченная сторонними оболочками операционка, длительная поддержка и полный контроль со стороны Google делают своё дело. Но высокая цена фирменных смартфонов поискового гиганта и ограниченная территориальная доступность превратили их в устройства для гиков, которые готовы бросаться в любые крайности. Всё-таки Pixel нужно не только заказать из-за границы, но и быть готовым к ряду других ограничений. Поэтому лично я выбрал бы для себя что-то от Samsung.
Какие Samsung получат Android 11. Полный список
Несмотря на то что до недавнего времени Samsung была очень закостенелой компанией, которая выпускала довольно дорогие смартфоны без малейшего намёка на привлекательность, они продолжали пользоваться популярностью во многом из-за авторитетности бренда. Большинство покупателей, выбиравших для себя аппараты Samsung, делали это, потому что либо сами пользовались ими в прошлом, либо послушали совета тех, кто уже был когда-то владельцем устройств корейской компании. Но сегодня всё изменилось, и смартфоны Samsung, по крайней мере, на мой вкус, стали более привлекательными, чем «пиксели».
Чем Samsung лучше Google Pixel
- Смартфоны Samsung продаются везде. Чтобы получить практически любой аппарат этого бренда, можно просто отправиться в ближайший торговый центр или заказать его в одном из отечественных интернет-магазинов, которые доставляют технику на дом. В отличие от Google Pixel, которые придётся заказывать из-за границы и платить пошлину в размере 15%.
- Смартфоны Samsung ремонтируют везде. В отличие от Google Pixel, которые вы не сможете отнести в авторизованный сервисный центр Google, просто потому что в России их нет, Samsung принимают действительно повсеместно благодаря обширной сети ремонтных мастерских бренда, разбросанных по всему миру.
- Смартфоны Samsung обновляются дольше. Как ни странно, но именно Samsung объявила о том, что планирует продлить поддержку своих смартфонов с двух до трёх лет. То есть теперь фирменные аппараты корейского бренда, принадлежащие к линейкам Galaxy S, A, Fold, Flip и Note будут получать три новых версии Android, тогда как всем остальным, в том числе «пикселям», светит только две.
- Смартфоны Samsung обновляются быстрее всех. По крайней мере, если говорить об обновлениях безопасности, которые Samsung выпускает даже раньше Google. Очевидно, чтобы выделиться на фоне поискового гиганта, корейцы стали выпускать ежемесячные патчи для следующего месяца ещё в конце предыдущего, что довольно приятно.
Уникальные функции Google Pixel
Как по мне, так этих преимуществ уже было бы достаточно, чтобы купить смартфон Samsung, а не Google Pixel. Но, как известно, Google, чтобы выделить свои аппараты на фоне конкурентов, снабжает их уникальными функциями в рамках инициативы Pixel Feature Drop, которая многим не даёт покоя. Но Samsung – никто не знает, как именно – договорилась с Google о лицензировании части уникальных функций Google Pixel, которые она уже начала постепенно внедрять в прошивки своих собственных устройств.
Лицензирование «пиксельных» нововведений началось с функции Live Caption, которая в реальном времени создаёт субтитры при воспроизведении любого контента. Включите вы видео на YouTube, фильм на Netflix или песню в Spotify, искусственный интеллект автоматически распознает речь, переведёт её в текстовый формат и выведет на экран. Изначально задумывавшаяся как часть Универсального доступа, со временем эта функция стала пользоваться широкой популярностью у владельцев Google Pixel в качестве замены автоматическому механизму создания субтитров на разных видеосервисах.
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Пока не до конца понятно, будет ли Samsung внедрять в прошивку своих смартфонов все нововведения, которые Google Pixel получают в рамках инициативы Pixel Feature Drop. Всё-таки нужно учитывать, что она изначально задумывалась как практика снабжения фирменных аппаратов Google уникальными функциями. Но раз уж Samsung активно взялась за расширение возможностей и повышение привлекательности своих устройств, не исключено, что по крайней мере часть «пиксельных» функций доберётся и до корейских аппаратов.
ОС на Пикселе шустрее и лаконичнее, это определяет выбор однозначно в его пользу.
Полность согласен.
» быть готовым к ряду других ограничений» — Каких именно???
На счёт обновлений написана полная хрень, если человеку лень зайти на официальный сайт Гугла и посмотреть сколько обновляются пиксели, то у него беды с башкой. А обновляются они 3 года и всегда так обновлялись, а 2 года обновления у смартфонов линейки AndroidOne.
Был Самсунг note, сейчас Pixel 4 XL. Так вот пиксель это лучший телефон для меня. Со времен выпускаемых Джобсом айфонов. Пиксель прекрасен. Он не перегружен всякой ерундой, он быстрый, отзывчивый, моментально обновляется и работает невероятно стабильно. Даже относительно слабой батареи мне хватает на весь день (4-6 часов экрана). Телефон удобный, красивый и функциональный. А про камеру вообще не хочу говорить, все итак понятно. А Самсунг…пусть и дальше выпускает свои exynos по заоблачной цене.
И так…
1. На Гуглофонах отличная камера, чему способствуют алгоритмы и отдельно выделенный процессор для обработки снимков. Замечательная стабилизация. На Самсунгах же мы имеем 108 мп на мельчайшем сенсоре (что плохо влияет на качество снимков) и адский роллинг-шаттер.
2. Самсунги на процессорах Snapdragon можно достать только из Америки/Китая. При этом они не будут нормально работать в нашей стране, в отличия от Пикселя, который можно приобрести во многих странах Европы.
3. Пиксели (только флагманы) имеют отдельный чип безопасности, за взлом которого Гугл отдаст 1млн $
4. Что, получили уже Андроид 11? И как? Ах, да, я же забыл, он только на Пиксели прилител пока
Мораль думайте сами
Статья человека, который никогда не пользовался пикселем и сидит тут рассуждает. Сам пользуюсь пикселем 2 хл (2017), так же есть Самсунг S9 (2018). Так вот на пиксель прилетел 11 андроид, а на Самсунге 10 последняя ос. И если патч безопасности прилетел на Самсунг на пару дней раньше, то это не значит, что он круче. По камере пиксель вообще бог, автономность на сутки-двое, когда Самсунг максимум день, а то и 2 раза в день заряжать приходится. А как Самсунг лагает я вообще молчу, даже в производительном режиме фризы, без него вообще тормоз, когда пиксель плавно всё делает. Короче это как сравнивать жопу с пальцем. Как можно выбрать Самсунг я не понимаю
Автор статьи видимо не до конца разобрался в вопросе:
1) У Pixel всегда выходят обновления раньше чем у Samsung, ибо это голый Android.
2) У Pixel поддержка официальная 3 года, а дальше можно на неофициальных, но по моему 3 года — это нормальный срок жизни телефона
У самого были метания между Samsung и Pixel, но в итоге остаюсь на Pixel. Причины:
1) Быстрый и гладкий интерфейс, не нужно выпиливать не нужные мне приложения от Samsung.
2) Объективно самая лучшая камера для портретов (особенно семейных).
3) Сам интерфейс и основные программы вылизаны с точки зрения деталей и мелочей (шрифты, расположение элементов, локализация). Он заметно более стильный и аккуратный чем на Samsung (хотя они тоже стараются). Мне как бывшему владельцу iPhone — это важно. С него кстати ушел из-за того, что портреты так себе снимает, когда много лиц — фокусируются только на ближайших ))
4) На Pixel 4 разблокировка по лицу работает шикарно, лучше чем на iPhone 11 (и лежа и сбоку) и можно настроить, что поднимаешь телефон, смотришь и он сразу разблокируется и на главном экране. У Samsung с его датчиком что-то не так.
5) ШИМ у Pixel меньше чем у Samsung )). Хотя тут кому важно, кому нет.
6) После года работы ничего не тормозит и все работает очень быстро, у Samsung уже через 6 месяцев начинаются подлагивания. Не тот уровень оптимизации.
7) Обидно, что Samsung поставляет к нам телефоны на своих процессорах (Exynos) и пытаются нас убедить, что все так и должно быть. Я конечно понимаю, что нужно им свое продвигать, но если их процессоры пока объективней хуже, то зачем это нам как покупателям нужно? )). А если брать на Snapdragon, то только серый — тут разницы с Pixel никакой.
В защиту Samsung могу сказать, что экраны у них немного лучше (за исключением ШИМ), хотя ценники на них некислые..