Лучшие приложения для звонков на Андроид. Какую звонилку установить

Смартфон — многофункциональное устройство, но порой он используется для решения самых простых задач. Например, для связи с коллегами и родственниками посредством звонков. Для этих целей на мобильном устройстве по умолчанию установлено приложение Телефон или Контакты. Оно позволяет быстро получить доступ к списку абонентов, набрать номер или принять входящий вызов. При этом в Google Play можно найти немало альтернативных звонилок.

Люди приходят к замене стандартного приложения Телефон по целому ряду причин. Кого-то не устраивает внешний вид программного обеспечения для совершения звонков, а кто-то не может найти интересующую функцию вроде спам-фильтра. Если вы тоже решили попробовать что-то новое и скачать приложение Телефон, то обязательно обратите внимание на лучшие программы, представленные в Play Маркете, а мы расскажем об их особенностях.

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Телефон Google — антиспам приложение

На некоторых смартфонах (например, Xiaomi) эта программа используется в качестве стандартной звонилки. И, хотя некоторые пользователи активно критикуют Телефон Google, приложение имеет право на существование за счет нескольких ключевых достоинств. Главное из них заключается в том, что это — приложение без рекламы. Здесь нет никаких назойливых баннеров и предложений оформить премиум-доступ.

Скачать Телефон Google

Как правило, отсутствие рекламы в подобных программах компенсируется ограниченным набором функций. Но Телефон Google — исключение из правил. Мало того, что здесь нет рекламы, так еще есть запись звонков и определитель номера на основе одной из самых больших баз данных. Все это выполнено в удобном и минималистичном дизайне, дополненном широким набором вспомогательных опций. В частности, приложение позволяет настроить синхронизацию с Google Contacts, чтобы вы не потеряли контакты даже после их случайного удаления.

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CallApp — приложение с черным списком

В целом, все те же функции выполняет приложение CallApp. Но, в отличие от Телефона Google, оно обладает намного более выразительным дизайном. Кому-то интерфейс CallApp может показаться слишком перегруженным, и в этом есть доля правда: предложения оформить премиум-аккаунт за 699 рублей в год лезут буквально изо всех щелей. Но после ознакомления с возможностями утилиты и базовой настройки лишних окон становится меньше.

Скачать CallApp

С функциональной точки зрения CallApp может предложить запись звонков, антиспам, создание черного списка и оптимизацию контактов. Также предусмотрено резервное копирование на случай, если вы решите удалить номер. Главное — не забыть выдать CallApp все разрешения, чтобы приложение могло свободно идентифицировать телефонных мошенников и записывать разговоры по запросу пользователя.

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True Phone — запись звонков на Андроид

Несмотря на то, что это приложение весит всего 8 Мб, оно представляется очень симпатичным и функциональным. Зайдя в настройки True Phone, вы сможете изменить внешний вид звонилки, зарегистрировать быстрые действия и даже воспользоваться видеозвонками. На месте и такие незаменимые опции, как создание черного списка или запись разговора.

Скачать True Phone

Но главное достоинство True Phone — его удобство. Запустив приложение, вы сразу видите перед собой номеронабиратель и список последних звонков. Между пунктами меню можно переключаться свайпами, и на протяжении всего периода взаимодействия с True Phone вас не будет раздражать реклама. Она появляется очень редко, а ее отключение обойдется в 149 рублей за 6 месяцев.

drupe — удобное приложение для звонков

В плане удобства с True Phone может посоревноваться drupe. Да, средняя оценка этого приложения в Google Play — 3,8 балла. Однако невпечатляющие показатели связаны с частными случаями проблем оптимизации при обновлении программы с одной версии на другую. Я ни с какими косяками не столкнулся и выделил для себя одну интересную фишку — быстрый вызов номеронабирателя свайпом от левой части экрана.

Скачать drupe

Внутри приложения нас ждет список контактов, а также интуитивно понятные кнопки. По надписи «Rec» на одной из них можно понять, что опция отвечает за запись разговора и ее не нужно искать в пучине сложных настроек. Кроме того, в drupe интегрированы дополнительные сервисы от WhatsApp до Google Карт, а реклама почти не мешает использованию утилиты. Оформить годовой премиум за 899 рублей понадобится только в том случае, если вы захотите получить доступ к списку организаций. Все остальные функции, включая АОН, представлены и в бесплатной версии.

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Простой номеронабиратель — звонилка без рекламы

Завершить эту подборку хочу самым минималистичным, но далеко не самым плохим приложением с говорящим названием Простой номеронабиратель. Программа лишена изысков и выглядит почти так же, как ваша стандартная звонилка. В то же время здесь есть несколько полезных и приятных фишек. Например, вы можете настроить интерфейс программы, выбрав вариант оформления из полного цветового спектра.

Скачать Простой номеронабиратель

А еще в приложении есть кнопка быстрого доступа к номеронабирателю, если вы находитесь на странице со списком контактов. Перейдя в настройки, вы сможете включить или деактивировать группировку вызовов и даже отключить датчик приближения во время звонка, что наверняка оценят владельцы смартфонов Xiaomi. Среди достоинств важно выделить отсутствие рекламы наряду с существенным недостатком — здесь нет антиспама.