Как установить Гугл Сервисы на смартфон Huawei

Последние несколько лет смартфоны Huawei и Honor вполне успешно живут без Гугл-сервисов: пользователи привыкли к тому, что в AppGallery есть альтернативные приложения. Вообще, магазин приложений Huawei богат на различные программы — уже сейчас их больше, чем в Microsoft Store для Windows-смартфонов. Несмотря на это, многие пользователи по разным причинам предпочитают пользоваться именно приложениями от Google, так как они бесплатны и имеют привычный удобный интерфейс, нежели аналогами от других разработчиков. Рассказываем, как установить сервисы Google на смартфон Huawei или Honor.

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Huawei без Гугл-сервисов

Далеко не все в курсе, почему на смартфонах Huawei нет приложений от Гугл. Не так давно моя мама купила смартфон Honor, не посоветовавшись со мной, а потом оказалось, что в нем нет привычных ей приложений. Хотя внешне Harmony OS — тот же Android, просто с переработанным интерфейсом. Во всяком случае, фанаты Apple видят его именно так. Напомню, что из-за санкций США компания Google была вынуждена приостановить распространение своих приложений на смартфоны Huawei и Honor, выпущенных после 16 мая 2019 года.

Когда санкции будут сняты — никто не знает, но владельцам смартфонов, выпущенных ранее этой даты, очень повезло. Правда, с того момента прошло 3 с лишним года, поэтому часть смартфонов уже, вероятно, не используется. С того момента Honor сделали отдельным брендом и ограничения с него были сняты.

Тем не менее, владельцам смартфонам приходится использовать обходные пути, чтобы установить сервисы Google на Huawei: делается это довольно легко с помощью специальных утилит. Одна из них — Gspace: ее можно без проблем скачать в AppGallery. Для работы приложения не нужно подключать смартфон к компьютеру или получать доступ к Root-правам — всё делается прямо на смартфоне.

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Как установить приложения Гугл на Хуавей

Скачать Gspace из AppGallery можно со спокойной душой: утилита проверена магазином приложений на наличие вирусов, поэтому можно спокойно давать ему разрешения, так как проблем с безопасностью не возникнет.

Откройте App Gallery и в строке поиска введите «Gspace» или скачайте его по этой ссылке.

Выберите приложение и нажмите «Установить».

После установки запустите приложение и дайте ему все необходимые разрешения для работы.

У вас откроется экран со всеми необходимыми приложениями Google. Просто нажмите на нужный ярлык и программа запустится.

При необходимости вы можете вынести значок приложения на рабочий стол, чтобы лишний раз не заходить в Gspace. После открытия сервиса в Gspace вам всего лишь нужно ввести данные своей учетной записи Google, после чего начать пользоваться приложением.

Кстати, обратите внимание: Gspace является условно-бесплатным приложением, поэтому при запуске есть реклама. Тем не менее, вы можете от нее избавиться, оформив подписку на 1, 3, 6 или 12 месяцев.

У программы есть один минус — из него не приходят уведомления от Google-сервисов, поэтому нужно заходить в каждое приложение вручную, чтобы ничего не пропустить. Удобно, что через Gspace можно создать и использовать сразу несколько учетных записей различных сервисов одновременно.

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Как вернуть Гугл сервисы на Huawei

Gspace — это приложение, которое представляет собой систему в системе. На самом деле, есть и другие аналоги, которые создают виртуальное пространство в памяти телефона. Есть и другие аналоги, например, VMOS Pro. Работает он похожим образом.

Скачайте приложение по этой ссылке.

Откройте и нажмите «Запустить», после чего дайте согласие на политику конфиденциальности.

Свайпните влево несколько раз, пока не появится кнопка «Enter VMOS Pro», и нажмите «One click Authorization».

В процессе настройки приложение попросит доступ к памяти телефона. Дайте согласие и продолжите.

После начнется загрузка, по окончании которой нужно нажать Enter Now.

На экране смартфона появится виртуальный рабочий стол, на котором надо нажать Setting внизу. На открывшейся странице вы увидите пункт Google Services: просто активируйте ползунок и дождитесь окончания установки.

Вернитесь на рабочий стол и нажмите значок справа, выглядывающий наполовину и нажать Shutdown.

Затем откройте приложение VMOS Pro и нажмите значок Play внизу экрана, после чего тапните «Got It».

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Готово! На экране телефона появится Google Play, в котором вам нужно авторизоваться через Google-аккаунт. Обратите внимание, что приложение может начать вылетать, но после обновления это пройдет.