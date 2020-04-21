Какими приложениями я пользуюсь, чтобы все успевать

В своей работе мне часто приходится пользоваться различными планировщиками задач. Это очень удобно. Особенно, когда у тебя несколько проектов и надо не забыть, что нужно сделать именно в этот день. Иначе получится то, с чем сталкивались буквально все, но очень не хотят это повторять. Клиенты недовольны, начальник орет, пульс подскакивает, а впереди маячит бессонная ночь за компьютером. И ладно, если сорвал сроки чего-то локального, но иногда от этого страдают и другие работники. Но не только для работы полезны планировщики задач. В обычной жизни они тоже могут очень пригодиться. Поэтому сегодня расскажу, какими планировщиками пользуюсь я и какие готов порекомендовать лично. А заодно приведу еще пару примеров таких приложений.

Програма для планирования дел на Android

Программ для планирования задач, что в Google Play, что в AppStore можно найти минимум два десятка. Хороших из них будет от силы половина, а те, которыми захочется пользоваться, максимум 2-3. Еще немаловажным фактором комфорта использования является возможность синхронизировать задачи между устройствами и просто хранить резервную копию на сервере. Ведь задачи в списке обычно не ограничиваются одним днем. Лично у меня все распланировано на несколько месяцев вперед и потеря всего этого для меня будет катастрофой.

Как планировать дела на день

Тем не менее, у меня есть и приложение, которое позволяет планировать дела на день. Ну, или просто собирать то, что надо сделать без привязки к конкретным датам. Оно называется Clear Todos и существует как для Android, так и для iOS. Правда на Android в нем иногда выскакивает баннер. Для iOS она полностью бесплатна.

Я пользуюсь ей для того, чтобы, например, по дороге на работу накидать несколько задач, которые надо сделать в первую очередь, но они все небольшие. Или для того, чтобы разбить более крупный проект на подзадачи, постепенно вычеркивая их по мере исполнения.

Интерфейс приложения максимально прост, состоит только из карточек и управляется жестами. Чтобы было проще представить, можно провести параллель с уровнями. На верхнем находятся списки дел, а на нижнем — сами дела. Между ними как раз и можно перемещаться свайпами.

Карточки можно менять местами, а по мере исполнения удалять проведя по ним в сторону. Все очень просто. Советую это приложение именно тем, кто не планирует что-то далеко вперед, а просто составляет планы на выходные или думает, как распределить дела в ближайшие несколько часов.

Скачать Clear Todos из Google Play

Планировщик дел с уведомлениями

Еще одним вариантом, которым я пользуюсь на постоянной основе, является Todoist. У нас в редакции это вообще основной рабочий инструмент, после админки сайта и мессенджера ”Telegram”. В нем мы общаемся с авторами, которых без преувеличения разбросало по всему миру.

Приятной особенностью именно этого планировщика является то, что его можно использовать для команды. То есть, мы можем ставить задачи в рамках созданных проектов и понимать кто и к какому времени должен что-то сделать. На основании этого мы можем выстроить свои планы и делать работу более эффективно.

Помимо общих проектов в этом же приложении можно создавать свои списки или просто накидывать дела во ”Входящие”. Если перейти к делам на день или планам на неделю, то вся картина предстоящих задач становится очень наглядной. Если что-то не сделал, то оно помечается красным и перемещается наверх, как то, что просрочено и надо сделать в первую очередь. Если планы поменялись, можно легко перетащить задачу на другой день.

А еще в работе помогает возможность добавлять описание для задач. Туда можно поместить отдельные пометки или ссылки на материалы, которые могут понадобиться.

Есть платная часть, которая даст дополнительные возможности, вроде напоминаний по СМС, но все функции, которых будет достаточно для ежедневного использования, бесплатны.

Скачать Todoist из Google Play

Как попросить ассистента создать напоминание?

Иногда я пользуюсь и штатными напоминалками Android и iOS, так как у меня есть устройства на обеих платформах. В первую очередь, это удобно, когда надо быстро поставить напоминание. Просто попросил ассистента и напоминание готово.

Когда-то голосовые ассистенты были никому не нужны и их чуть ли не боялись. Теперь все поменялось. Даже Huawei представила свою Celia для Android

Для этого надо запустить его голосом или другими способами и попросить ”Напомни мне…” или ”Установи напоминание…”. После этого продиктовать, что и когда надо напомнить. Готово!

Правда, у такого подхода есть минусы. В первую очередь, они заключаются в том, что ассистент может неправильно вас понять. Ладно, если он просто напишет ”она” вместо ”он” или что-то подобное. Но иногда напоминания создаются так, что понять что-то просто невозможно. Особенно, если сделал его на бегу и поставил его на несколько дней вперед. Потом стараешься понять, что же ты имел ввиду.

Поэтому, если даже ставишь напоминание голосом, лучше посмотреть, что ассистент там записал. Если написана чушь, лучше сразу поправить его.

Наш Иван Кузнецов на днях аргументированно объяснил, почему не стоит пользоваться другими магазинами приложений, кроме Google Play

Бесплатные планировщики для Android

Еще одним хорошим приложением для работы с планированием дел является знаменитый Wunderlist, но я отказался от его использования. Как-то так само собой получилось, что я решил попробовать Todoist, а потом на него перешла вся редакция и мосты были сожжены. Сейчас он уже не поддерживается, но как-то им пользоваться можно. Впрочем, смысла в этом я не вижу.

Если вы часто пользуетесь MS Outlook, обратите внимание на приложение Microsoft To-Do. В целом это не плохой, но не очень эффективный планировщик. Зато интеграция с почтовым клиентом может очень пригодиться. Кроме этого, основные функции, вроде создания списков и постановки сложных задач, на месте.

Скачать MS To-Do из Google Play

В Google Play можно найти и другие интересные приложения, но я перепробовал многие из них и эту статью написал на основании личного опыта. Если вам есть, что добавить или что посоветовать мне и нашим читателям, комментарии открыты для вас 24 часа в сутки. Как и наш Telegram-чат.