Крутые бесплатные приложения для Андроид, о которых никто не знает. Скорее скачивай!

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Иван Герасимов

Разные СМИ и блогеры регулярно рассказывают о полезных приложениях для Андроид, но эта информация — лишь капля в море. Дело в том, что Google Play обладает практически неисчерпаемым запасом приложений: пока вы узнаете об одной интересной утилите, в каталоге появляется как минимум пара десятков новых — и так до бесконечности! Среди них есть не только полезные приложения на каждый день вроде плееров или игр, но и просто хорошие программы, в которые вы будете изредка заглядывать. Рассказываем, какие малоизвестные бесплатные приложения для Андроид скачать, чтобы просто круто провести время.

Крутые бесплатные приложения для Андроид, о которых никто не знает. Скорее скачивай! Нашли хорошие бесплатные приложения для Андроид. Фото.

Нашли хорошие бесплатные приложения для Андроид

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Приложение с шутками для Андроид

Есть определенный жанр юмора, который называется Dad Jokes (проще говоря — батины шутки). Зачастую это банальные высказывания или несмешные каламбуры, которые вы можете услышать в компании отцов. Разработчики не поленились и создали приложение-генератор таких шуток Daily Dad Jokes (их в Google Play сразу несколько). Внутри вас ждет подборка приколов, которые настолько банальны, что из-за этого и становится смешно!

Приложение с шутками для Андроид. Шутки настолько странные, что становится смешно. Фото.

Шутки настолько странные, что становится смешно

Интереса добавляет и то, что они написаны на английском языке, так что, поймут не все. А кто не поймет — заглянет в словарь и заодно подтянет знания языка! На самом деле, приложение очень простое и интуитивно понятное: самые лучшие, как бы это странно ни звучало, варианты можно добавить в Избранное, чтобы при случае перечитать. Подписок и рекламы нет — и это радует!

Dad Jokes

Приложение для снятия стресса

Каждый из нас рано или поздно устает или начинает из-за чего-то стрессовать. Лучший способ немного успокоиться и избавиться от навязчивых мыслей — лопать пузырьки на той самой защитной пленке! Но если ее рядом не оказалось, можете скачать приложение Bubble Wrap, которое как раз имитирует это действие. В нем есть режим релаксации и соревнования.

Приложение для снятия стресса. Снимать стресс можно с помощью этого приложения. Фото.

Снимать стресс можно с помощью этого приложения

В первом нужно выбрать дизайн поверхности и просто тыкать в экран до тех пор, пока не надоест. Во втором — нужно лопать шарики на время, избегая уже использованные. В приложении классное звуковое оформление, которое стоит включить, особенно, если вы в наушниках.

Bubble Wrap

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Как украсить экран смартфона

Судя по тому, как пользователи настраивают экраны своих смартфонов, в моде сейчас минимализм: обои темных цветов и отсутствие ярких заставок. Но если в вас еще жив дух авантюризма, вы всегда можете украсить телефон живыми обоями, реагирующими на касание. Нашел для вас приложение Magic Fluids Lite, которым можно пользоваться совершенно бесплатно.

Как украсить экран смартфона. Вот такие живые обои можно найти на просторах Гугл Плей. Фото.

Вот такие живые обои можно найти на просторах Гугл Плей

В нем вы можете выбрать понравившийся эскиз живых обоев и установить его на экран блокировки или в качестве фонового рисунка. Количество цветовых схем и настроек поражает, а некоторые хоть и заблокированы, легко открываются, если посмотреть рекламу. При этом живые обои не тратят много энергии — они работают только тогда, когда вы касаетесь экрана. Выглядит очень круто и оригинально даже в 2023 году!

Magic Gluis — живые обои

Крутое приложение камеры на Андроид

Хотите сделать необычное фото на телефон? Тогда вам пригодится приложение Psychedelic Camera: с его помощью можно создать необычный абстрактный снимок! Камеру можно менять с фронтальной на основную, менять эффекты и настраивать их по интенсивности и другим параметрам. Большинство фильтров доступно бесплатно и их вполне достаточно для того, чтобы надолго залипнуть в приложении.

Крутое приложение камеры на Андроид. Как говорится: немного психоделики вам в ленту. Фото.

Как говорится: немного психоделики вам в ленту

Внутри нет рекламы — и это прекрасно! При необходимости вы можете выбрать уже имеющиеся изображения и наложить на них такой эффект. Но есть один нюанс: если надолго засесть в этой утилите, то потом будет немного сложно вернуться в реальность! В остальном — очень круто!

Psychedelic Camera

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Необычный фоторедактор для Андроид

Искали способ оригинально отредактировать фото, чтобы поставить на аватарку? Вот отличная утилита, которая вам в этом поможет: она называется Comica. С ее помощью вы можете превратить фотографию в комикс. Эффектов здесь не так много, но все они достаточно необычные — точно найдете подходящий.

Необычный фоторедактор для Андроид. Вот так прикольно можно обработать фотографии. Фото.

Вот так прикольно можно обработать фотографии

Вдобавок у каждого из них есть настройки, так что, вы сможете изменить интенсивность, рельеф и другие параметры, чтобы картинка стала более четкой. Если эти функции не нужны, то можно добавить стикеры и другие незамысловатые элементы на фотографию. Приложением можно пользоваться бесплатно без всяких проблем — скорее скачивайте!

Фоторедактор Comica

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