Крутые бесплатные приложения для Андроид, о которых никто не знает. Скорее скачивай!

Разные СМИ и блогеры регулярно рассказывают о полезных приложениях для Андроид, но эта информация — лишь капля в море. Дело в том, что Google Play обладает практически неисчерпаемым запасом приложений: пока вы узнаете об одной интересной утилите, в каталоге появляется как минимум пара десятков новых — и так до бесконечности! Среди них есть не только полезные приложения на каждый день вроде плееров или игр, но и просто хорошие программы, в которые вы будете изредка заглядывать. Рассказываем, какие малоизвестные бесплатные приложения для Андроид скачать, чтобы просто круто провести время.

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Приложение с шутками для Андроид

Есть определенный жанр юмора, который называется Dad Jokes (проще говоря — батины шутки). Зачастую это банальные высказывания или несмешные каламбуры, которые вы можете услышать в компании отцов. Разработчики не поленились и создали приложение-генератор таких шуток Daily Dad Jokes (их в Google Play сразу несколько). Внутри вас ждет подборка приколов, которые настолько банальны, что из-за этого и становится смешно!

Интереса добавляет и то, что они написаны на английском языке, так что, поймут не все. А кто не поймет — заглянет в словарь и заодно подтянет знания языка! На самом деле, приложение очень простое и интуитивно понятное: самые лучшие, как бы это странно ни звучало, варианты можно добавить в Избранное, чтобы при случае перечитать. Подписок и рекламы нет — и это радует!

Dad Jokes

Приложение для снятия стресса

Каждый из нас рано или поздно устает или начинает из-за чего-то стрессовать. Лучший способ немного успокоиться и избавиться от навязчивых мыслей — лопать пузырьки на той самой защитной пленке! Но если ее рядом не оказалось, можете скачать приложение Bubble Wrap, которое как раз имитирует это действие. В нем есть режим релаксации и соревнования.

В первом нужно выбрать дизайн поверхности и просто тыкать в экран до тех пор, пока не надоест. Во втором — нужно лопать шарики на время, избегая уже использованные. В приложении классное звуковое оформление, которое стоит включить, особенно, если вы в наушниках.

Bubble Wrap

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Как украсить экран смартфона

Судя по тому, как пользователи настраивают экраны своих смартфонов, в моде сейчас минимализм: обои темных цветов и отсутствие ярких заставок. Но если в вас еще жив дух авантюризма, вы всегда можете украсить телефон живыми обоями, реагирующими на касание. Нашел для вас приложение Magic Fluids Lite, которым можно пользоваться совершенно бесплатно.

В нем вы можете выбрать понравившийся эскиз живых обоев и установить его на экран блокировки или в качестве фонового рисунка. Количество цветовых схем и настроек поражает, а некоторые хоть и заблокированы, легко открываются, если посмотреть рекламу. При этом живые обои не тратят много энергии — они работают только тогда, когда вы касаетесь экрана. Выглядит очень круто и оригинально даже в 2023 году!

Magic Gluis — живые обои

Крутое приложение камеры на Андроид

Хотите сделать необычное фото на телефон? Тогда вам пригодится приложение Psychedelic Camera: с его помощью можно создать необычный абстрактный снимок! Камеру можно менять с фронтальной на основную, менять эффекты и настраивать их по интенсивности и другим параметрам. Большинство фильтров доступно бесплатно и их вполне достаточно для того, чтобы надолго залипнуть в приложении.

Внутри нет рекламы — и это прекрасно! При необходимости вы можете выбрать уже имеющиеся изображения и наложить на них такой эффект. Но есть один нюанс: если надолго засесть в этой утилите, то потом будет немного сложно вернуться в реальность! В остальном — очень круто!

Psychedelic Camera

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Необычный фоторедактор для Андроид

Искали способ оригинально отредактировать фото, чтобы поставить на аватарку? Вот отличная утилита, которая вам в этом поможет: она называется Comica. С ее помощью вы можете превратить фотографию в комикс. Эффектов здесь не так много, но все они достаточно необычные — точно найдете подходящий.

Вдобавок у каждого из них есть настройки, так что, вы сможете изменить интенсивность, рельеф и другие параметры, чтобы картинка стала более четкой. Если эти функции не нужны, то можно добавить стикеры и другие незамысловатые элементы на фотографию. Приложением можно пользоваться бесплатно без всяких проблем — скорее скачивайте!

Фоторедактор Comica

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