Крутые смарт-часы для смартфона на Андроид, о которых ты точно не знал

Пользователи гаджетов привыкли к тому, что на слуху всегда находятся устройства известных брендов. И речь не только о смартфонах: кто-то всерьез ничего не слышал о фитнес-браслетах, не считая Xiaomi Mi Band, а ведь они существуют! То же самое касается и смарт-часов, так как кроме Apple Watch, Galaxy Watch и Xiaomi на память ничего и не приходит. Между прочим, на фоне этих производителей есть десятки других, которые делают хорошие смарт-часы по адекватной цене! Вот о них мы и поговорим: будете знать, какие купить недорого, не потеряв при этом в качестве.

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Недорогие смарт-часы — высокий рейтинг

Бытует мнение, что на АлиЭкспресс продают одни лишь подделки смарт-часов от известных брендов, но это в корне не так. Среди неликвида порой попадаются отличные гаджеты, например смарт-часы от Haylou — компании, на мощностях которой производятся многие гаджеты Xiaomi. Выглядят они более чем достойно: классический круглый форм-фактор и удобный ремешок и плоский дизайн, напоминающий Galaxy Watch. С характеристиками — полный порядок.

1,43-дюймовый AMOLED-экран с Always-On-Display.

Защита от воды по стандарту IP68.

Датчик кислорода в крови, стресса, отслеживание сна, свыше 100 спортивных режимов.

Аккумулятор, которого хватит на неделю активного использования.

На мой взгляд, недорогие смарт-часы HAYLOU Solar Plus RT3 — очень даже неплохой вариант. Высокое качество гаджета подчеркивает большое количество положительных отзывов от покупателей. Так что, обязательно присмотритесь к этому устройству!

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Смарт-часы похожие на обычные

Лично я знаю многих людей, которые боятся купить смарт-часы чисто из-за дизайна: якобы они вообще ни капли не похожи на классические. Но если присмотреться к LEMFO LF26 Max, то так не кажется! Бренд популярен в Китае, поэтому считать его низкокачественным уж точно не стоит. Смарт-часы выглядят очень круто и вдобавок поставляются в нескольких цветах корпуса. Что они умеют?

Классный дисплей на 1,32 дюйма с неподвижным безелем, который защищает его от соприкосновения с поверхностью.

Защита от воды по стандарту IP68.

Поддержка уведомлений от приложений, включая WhatsApp и Skype.

Мощный аккумулятор на 300 мА*ч — хватит минимум на неделю.

Есть основные фишки по контролю за самочувствием.

Есть функция разделения экрана и перетаскивания жестом — вот это да!

В общем, это одни из самых качественных часов за свои деньги — это подтверждают покупатели в отзывах. По сути, получаете все основные фишки того же Mi Band, но в более симпатичном форм-факторе. За такие деньги сложно требовать большего!

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Хорошие смарт-часы до 2000 рублей

Не поверите, но купить недорогие смарт-часы реально! При этом они обойдутся даже дешевле, чем старенький Mi Band 5-го поколения! Производит такие компания Hoco, которая изготавливает самые очень качественные аксессуары для смартфонов. Давайте посмотрим, что умеют смарт-часы Y4.

Яркий AMOLED-экран на 1.28 дюйма с 2.5D стеклом.

Функции по наблюдению за самочувствием, отображение входящих звонков и уведомлений от приложений.

7 профессиональных тренировочных режимов, которые включаются автоматически.

Вдобавок часы имеют мониторинг сна, имеют удобное меню, позволяют управлять музыкой и просто круто выглядят на руке, напоминая Galaxy Watch. За небольшую сумму вы получаете еще и модуль Bluetooth 5.0, а также 128 Мб встроенной памяти и крутые циферблаты! Внизу страницы есть купон на скидку — не забудьте использовать!

Купить HOCO Y4

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Какие смарт-часы купить вместо Apple Watch

Давно известно, что Apple Watch не дружат с Android-смартфонами. Но это явно не повод отказывать себе в носимом устройстве — вот хорошие смарт-часы OPPO ровно с теми же функциями! У них отличный экран на 1,75 дюйма с плотностью пикселей 326 ppi, а также 1 Гб оперативной памяти с 8 Гб встроенного хранилища. Вот остальные характеристики смарт-часов OPPO.

Батарея на 400 мА*ч, которой хватит примерно на 10 дней.

Процессор Snapdragon Wear 4100.

Поддержка NFC и свыше 100 тренировочных режимов.

Функции по наблюдению за здоровьем.

Вдобавок эти часы выглядят максимально стильно и ничем не уступают в удобстве. Oppo Watch SE стоят в два раза дешевле Apple Watch SE — есть повод задуматься об их покупке!

Купить Oppo Watch SE

Какие смарт-часы купить для Андроид

И небольшой бонус: обязательно присмотритесь к часам Blackview! Возможно, вы не знали, но эта компания делает не только смартфоны. Например, этот брутальный гаджет, заключенный в защищенный корпус, который не боится вообще ничего. У него огромный экран на 1,83 дюйма и надежный износостойкий ремешок — такой редко встретишь на рынке! Противоударные смарт-часы Blackview такие же живучие, как и смартфоны этого бренда — батареи на 380 мА*ч хватит 35 дней, если оптимизировать их как следует.

Нравятся и кнопки на корпусе: с их помощью можно запустить режим тренировки, коих в часах свыше 100 штук! Разработчики не ударили в грязь лицом и встроили в С20 Pro крутое шустрое меню с удобными циферблатами. На мой субъективный взгляд, это лучшие защищенные смарт-часы для активного образа жизни с необычным дизайном — скорее забирайте их по ссылке, пока они не подорожали!

Часы от Blackview

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Кстати, разница между противоударными смарт-часами и обычными огромна. Если вам понравился вариант от Blackview, то обязательно прочтите наш материал о том, чем такая модель круче обычных вроде Apple Watch.