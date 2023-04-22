5 VPN для Android TV, которые работают в России в 2023 году

Уход большого количества иностранных сервисов из России заставил пользователей загружать на свои смартфоны VPN-сервисы, позволяющие без проблем войти в любое приложение. Именно с помощью них можно легко попасть на сайт или в приложение Netflix и наслаждаться крутыми сериальчиками. Но согласитесь, что смотреть кино на смартфоне, когда дома стоит телек с большим экраном — это такое себе. Особенно если этот телевизор работает на Android TV.

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Вы можете просто зайти в Google Play и скачать VPN на Андроид ТВ. Благодаря ему вы легко сможете запустить любой понравившийся вам сериал. У нас уже выходила подборка VPN-сервисов для Android TV, но некоторые из них за прошедший год перестали работать в России. Немного ее актуализируем. В этом материале рассказываем про 5 VPN для Андроид ТВ, которые работают в России в 2023 году.

AdGuard VPN на Андроид

На какое бы устройство мне не приходилось устанавливать VPN, я всегда использую для этого одно и тоже приложение — AdGuard VPN. Благо, что выпущен он для всех популярных платформ. Андроид ТВ тоже не стал исключением. Вы спокойно можете загрузить его из Google Play и наслаждаться просмотром любимых фильмов. Бесплатно вам каждый месяц доступно 3 ГБ трафика без ограничения скорости. После исчерпания лимита подключение станет значительно медленнее.

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Если вы планируете смотреть сериальчики, то лучше сразу подключить платный тариф и ни о чем больше не париться. Тем более что одну подписку можно распространить на пять устройств сразу, так что вы обеспечите себе VPN сразу на всех ваших гаджетах. Очень удобно. Ну и самое главное — это большое количество серверов в разных странах. Вы сможете подключиться к тому, который вам нужен в конкретный момент времени.

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VPN Super Unlimited Proxy — Андроид

Другим универсальным VPN-сервисом, который вы наверняка пробовали на смартфоне, является VPN Super Unlimited Proxy. В отличие от AdGuard, он не требует регистрации и позволяет подключаться к серверам сразу после входа. Имейте в виду, что в бесплатной версии вы не можете самостоятельно выбирать локацию, к которой хотите подключиться.

Придется довольствоваться тем, что предлагает приложение автоматически. Трафик здесь ничем не ограничен, но вот скорость, конечно, не оптимальная. Иногда приходилось подождать, пока телевизор прогрузит кусок фильма побольше. Но никто не мешает вам оформить подписку и забыть про какие-либо ограничения. Запускается он нажатием одной кнопки, поэтому никаких проблем с настройкой и активацией у вас не возникнет.

Скачать VPN Super Unlimited Proxy

Лучший ВПН для телевизора

Если же два предыдущих VPN вам по какой-то причине не понравились или просто отказались работать, то держите всегда в рукаве козырь в виде X-VPN. Этот сервис, как и VPN Super Unlimited Proxy, не требует регистрации и позволяет установить соединение сразу после установки. Причем подключается он очень быстро. Там, где AdGuard позволяет себе подумать, с X-VPN нет никаких проблем.

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К этому сервису у меня есть одна небольшая претензия. Сразу после запуска он предлагает приобрести премиум подписку. Но кнопка “Пропустить” находится в не самом очевидном месте и к тому же недостаточно хорошо видна. Этот момент стоило бы перерисовать. Но главное, что он позволяет более-менее спокойно смотреть фильмы в любимых сервисах и ни о чем не париться.

Скачать X-VPN

Скачать ВПН на телевизор

Мы привыкли, что интерфейс любого VPN представляет из себя большую кнопку посередине экрана, на которую нужно нажать для установления соединения, и надпись к серверу, в какой стране вы подключились. В этом плане VPN для телевизора ничем не отличается. Но если вы загрузите VPN Unlimited, то точно кайфанете от его использования.

Во-первых, он демонстрирует отличную скорость соединения. Фильмы в Full HD грузятся практически без задержек. А во-вторых, интерфейс выполнен с шикарной анимацией. Как только вы нажимаете на кнопку “Подключиться”, на карте мира прорисуется маршрут от вашего текущего местоположения до сервера. И это классно, что разработчики позаботились о такой мелочи. Все-таки визуальная составляющая много значит.

Скачать VPN Unlimited

Бесплатный VPN для телевизора

Последний VPN-сервис, который я вам рекомендую попробовать — это Symlex VPN. На фоне всех предыдущих у Symlex VPN немного тормознутое приложение и требуется регистрация. В дополнение к этому вам придется даже для первого соединения вручную выбрать сервер. Я бы посоветовал подключиться к Болгарии. И ни за что не торопите программу, а то тупить она начнет еще сильнее.

К тому же, так как мы рассматриваем бесплатную версию приложения, то перед установлением подключения придется посмотреть небольшую рекламу. Это обязательно надо иметь в виду. Ну и самое главное: доступ к нужному контенту с Symlex VPN вы получите. А что еще надо для хорошего VPN? Еще бы красные цвета в приложении изменили на какие-нибудь нейтральные, было бы совсем круто.

Скачать Symlex VPN