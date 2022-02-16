Крутые почтовые приложения для Андроид, о которых вы могли не знать

Официальное приложение Gmail — само по себе очень удобное решение. Так уж вышло, что не каждый с этим согласен: многие используют сторонние решения и не вспоминают про почтового клиента от Google. Если вам необходимы дополнительные функции или новый пользовательский опыт, советуем попробовать сторонние почтовые приложения для Android. Отобрали для вас несколько удобных программ, которые вам точно понравятся.

Удобная почта для работы

Если вы часто пользуетесь почтой по работе на своем ПК, то вам просто необходимо приложение Outlook от Microsoft. Известный факт — это один из лучших почтовых клиентов, а его мобильная версия ничем не уступает версии для ПК: во всяком случае, людей, которых бы не устраивало это приложение, я еще не встречал. Outlook продуман очень хорошо: интерфейс радует компактностью, не подвисает, имеются жесты для удобного управления, есть все необходимые функции, например, фильтрация.

Кроме того, входящие сообщения разделены на важные письма и остальные, в том числе, нежелательные рассылки. Важная фишка — встроенный календарь, чтобы не пропустить запланированные встречи или добавить новые. Можно добавить сразу несколько учетных записей для быстрой работы, а еще интегрированы текстовые редакторы: Word, Excel и Powerpoint. Можете подключить Evernote и другие приложения.

Скачать Outlook

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Что использовать вместо Gmail

Почтовый клиент — одно из важнейших приложений на телефоне. Он должен быть простым и понятным, чтобы при необходимости найти нужные письма, которые вы получали, скажем, год назад. К сожалению, Gmail не всегда находит то, что нужно. Так что, если вам крайне необходимо найти посадочный талон на рейс, который был несколько месяцев назад, попробуйте Email от Edison: в нем можно управлять учетными записями, среди которых Google, Yahoo, iCloud или Office 365.

Приложение работает очень быстро, встроены жесты, а также алгоритмы, которые отслеживают важную информацию, например, отдельно складируют чеки, счета, посылки или авиабилеты. Настроек в приложении не так много, зато приложение хорошо оптимизировано под работу с любыми смартфонами (даже не самыми новыми). Уведомления приходят своевременно, письма безошибочно сортируются по категориям, а еще можно отменить отправку. Кроме того, приложение работает с умными часами — можно просматривать уведомления и отвечать голосом.

Скачать Email от Edison

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Приложение для почты Андроид

Если вас по каким-то причинам не устраивает Gmail, но вам крайне необходимо иметь в телефоне почтовое приложение с большим количеством полезных функций, смело устанавливайте TypeApp: в нем можно переключаться между учетными записями, распределять письма по папкам, архивировать письма и помечать прочитанные.

Вверху отображаются вкладки, благодаря чему можно быстро переключаться между категориями. Большой плюс — возможность настроить интерфейс. Создавайте быстрые ответы, отменяйте отправку и просматривайте события в календаре. Функций в TypeApp крайне много — с непривычки можно заблудиться в них, но это лишь вопрос времени. На мой взгляд, это приложение — сопоставимая альтернатива Gmail.

Скачать TypeApp

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Почтовый клиент без рекламы

Уверен, вам тоже надоела мешанина в виде рекламных сообщений и важных писем. Если хотите наконец освободить свой почтовый ящик от рекламных рассылок, устанавливайте Spike. Оно хорошо сортирует письма и оповещает вас только о самых важных. Еще оно позволяет упростить взаимодействие с электронной почтой: если думаете, что такой способ уже давно устарел, то в Spike все устроено в виде мессенджера.

На ваше усмотрение есть личный чат или групповой. Через какое-то время и вовсе забываешь, что пользуешься электронной почтой, а не Telegram. Можно добавить сразу несколько учетных записей, вложения в сообщения, интегрировать календарь и даже совершать голосовые и видеозвонки прямо из приложения.

Скачать Spike

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Самый лучший почтовый клиент для Android

Честно сказать, я не люблю «тяжелые» приложения. Все должно быть просто и понятно, чтобы случайно не нажать не на ту кнопку. myMail — то, что нужно. Я установил такой своей бабушке на смартфон — обучать пожилого человека пользоваться технологиями стало намного проще. В этом приложении все понятно: есть все жесты смахивания, интерфейс не перегружен, есть переключение между почтовыми ящиками, удобный и точный поиск.

Вы точно не запутаетесь. Кроме того, удачно реализован вход в приложение по паролю или отпечатку пальца. Приложение бесплатное, но в нем присутствует реклама. Отключить ее нельзя, зато это позволяет разработчикам развивать разработку.

Скачать myMail

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