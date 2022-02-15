6 мест, куда точно не стоит класть телефон

Кажется, что смартфон сопровождает нас везде: мы берем его с собой на улицу, на работу, достаем в транспорте и даже иногда берем с собой в туалет. Конечно, нужно ограничивать использование устройства и, все же, иногда откладывать в сторону. Как насчет того, чтобы отложить смартфон в сторону? Вы будете удивлены, но даже это необходимо делать с умом, иначе навредите и телефону, и себе. Составили список мест, куда точно не стоит класть смартфон — обязательно изучите наш материал и больше не повторяйте своих же ошибок!

Почему нагревается телефон

Смартфону противопоказаны высокие температуры. По этой причине то, что в солнечный летний день устанавливаете его в автомобильный держатель, используя навигатор — огромная ошибка. Хуже, если вдобавок подключили его к автомобильной зарядке. Если вы уже заметили, что после этого смартфон невозможно держать в руках, значит, что пора делать выводы и убирать его из автомобильного держателя хотя бы на время. Дело в том, что лишний нагрев противопоказан аккумулятору — он попросту начнет быстрее терять емкость. Не оставляйте телефон на солнце, а если выбора нет — хотя бы переворачивайте его дисплеем вниз.

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Как сломать экран телефона

Когда-нибудь ломали телефон? Уверен, поломка была связана с тем, что устройство упало в воду или на пол, а экран принял удар на себя. Другое дело, когда смартфон просто оказывается не в то время в не в том месте. Например, в заднем кармане брюк: достаточно неудачно согнуться, чтобы завязать шнурки — и вот ваш смартфон захрустел. Особенно опасно оставлять телефон в заднем кармане брюк в холодное время года, ведь упасть на пятую точку не составит труда.

А еще никогда не кладите смартфон на диван, ведь вероятность того, что вы сядете именно невероятно высока. То же правило касается, когда смартфон лежит на одеяле — достаточно разок встряхнуть его, чтобы получить царапины или трещины. Кажется, от привычки брать смартфон с собой в постель и вовсе лучше отказаться. Почему? Читайте ниже.

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Можно ли класть телефон под подушку

Моя мама злоупотребляет этим правилом, боясь пропустить звонок с работы. К сожалению, эта привычка ее постоянно подводит: она кладет телефон под подушку и из-за этого смартфон издает более тихий звук, чем обычно. Кроме того, эксперты рекомендуют не класть телефон под подушку из-за воздействия на организм: миф излучения, казалось бы, давно опровергнут.

Только все необходимые сертификационные действия проводят на расстоянии полуметра. Также отмечается, что электронные устройства лучше откладывать как можно дальше от себя. Ну, а если вас это не устраивает, то хотя бы не кладите заряжающийся телефон под голову — это чревато перегревом, о котором написано выше.

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Почему нельзя носить телефон в кармане

Давайте забудем о вреде для здоровья и просто поговорим о безопасности смартфона. Почему опасно носить телефон в кармане, скажем, куртки? Все очень просто: в любом общественном месте вы можете его потерять. Или кто-нибудь постарается сделать так, чтобы вы его «потеряли»: карманники есть везде, а общественные места — их стихия. Их не останавливает даже то, что смартфон можно заблокировать удаленно — возможно, за то время, пока вы попытаетесь его найти и выполнить необходимые действия, преступникам удастся что-нибудь из него достать.

Кстати, все усложняется, если вы отключаете важные функции во имя экономии заряда батареи. Кроме того, смартфон, лежащий в кармане куртки в холодное время года, подвержен перепадам температур: телефон быстрее разряжается, а аккумулятор и другие элементы подвергаются износу.

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Почему нельзя класть телефон на стол

Развитие смартфонов и мобильных технологий привело к появлению мобильного этикета — свода правил, который разъясняет, в каких местах нельзя пользоваться телефоном и почему это неприемлемо. Смартфон, лежащий на столе — примерно то же самое, если бы вы закинули ноги на стол или прошли по дому в грязной уличной обуви. Согласитесь, неприятно, когда собеседник постоянно отвлекается на бесконечные push-уведомления, а экран смартфона отвлекает обоих?

В такой атмосфере точно не получится нормально пообщаться. Кроме того, в большинстве случаев нельзя класть телефон на стол из-за того, что его могут украсть — в прямом смысле, его однажды уведут прямо у вас из-под носа. Скорее всего, в разблокированном состоянии. Вам же этого не хочется, правда?

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Зачем нужна автояркость

И бонусом еще один лайфхак. Мне рассказал его один водитель, который часто совершает поездки в темное время суток, а на пассажирском сидении кто-нибудь «залипает» в телефоне. Каждый раз мой знакомый просит не пользоваться телефоном совсем или уменьшить яркость, потому что это небезопасно.

Во-первых, повышенная яркость дисплея отвлекает и слегка ослепляет водителя. Во-вторых, когда дисплей светит на максимум, создается искажение в боковом стекле — водитель попросту не видит обзора в правом зеркале. Не хотите стать виновником ДТП — не мешайте водителю и уберите смартфон. В крайнем случае, включите автояркость.

Куда еще не стоит класть смартфон? Рассказывайте собственные наблюдения в нашем Telegram-чате.