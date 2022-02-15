Что о вас знает ваш смартфон и почему этого не стоит бояться

В 2022 году смартфон является одной из важнейших вещей в жизни человека. Можете представить себя без смартфона? Ощущение, будто остался совершенно голым. Такая зависимость — определенно плохо, но мы сами в этом виноваты, доверяя смартфону важные данные. С одной стороны, это необходимость. С другой — важно, чтобы личная информация оставалась только у нас и наши устройства поменьше знали о своих владельцах. Разбираемся, что о нас знает смартфон и можно ли сделать так, чтобы личные данные оставались только у нас?

Конфиденциальность в смартфоне

Смартфон — настоящая копия нас. Если начнется восстание машин, то нам точно не поздоровится: устройства будут знать о тех местах, которые мы посещаем, что мы едим, фотографируем, какую музыку слушаем. Кроме шуток, но это не так плохо: благодаря всем этим сведениям устройство запоминает геолокацию в Картах или приложениях такси, напоминая о том, откуда мы уезжали в прошлый раз, создает тематические подборки фотографий на каждый день, напоминает о том, что было год или два назад.

Даже банковские приложения знают о наших тратах, но помогают сэкономить, подбирая категории кэшбэка и скидки. Плохо ли это? Думаю, нет. Смартфон со всей этой информацией представляет опасность только в разблокированном виде в чужих руках. Защитите его с помощью паролей, никогда не отключайте важные функции, используйте надежные пароли — тогда вашим данным точно ничто не будет угрожать, даже если кто-то соберется залезть в ваш телефон.

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Отпечаток пальца в телефоне

Смартфоны хранят не только отпечатки пальцев, которые мы добавили в память для разблокировки, но и собирают их на себе! Задумайтесь, как часто мы пользуемся телефоном и насколько редко протираем его. А что еще остается на нашем смартфоне? Вы будете удивлены: исследователи из американской академии PNAS провели эксперимент и выяснили, что смартфоны собирают на себе. Оказалось, что на корпусе хранятся микрочастицы косметики даже спустя два месяца после использования!

Кроме того, следы на смартфоне позволяют создать портрет владельца. Остатки веществ позволяют понять, какой образ жизни ведет человек: предпочитает кофе или чай, часто курит, пользуется косметикой и даже то, какие лекарства употребляет. Как это сделать? Выделить из химических остатков на телефоне необходимые частицы. Провернуть это довольно сложно, но возможно. Интересен сам факт того, что это реально.

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В чем плюсы смартфона

Казалось бы, наши устройства хранят слишком много данных. Какой им от этого толк? Например, смартфон определяет вашу скорость передвижения: открыв карты и составив маршрут, приложение покажет, сколько времени вам придется потратить на дорогу, основываясь на вашей скорости передвижения. Приложения каршеринга тоже фиксируют вашу скорость и напоминают о том, что нужно ее снизить.

Музыкальные сервисы научились досконально распознавать наши предпочтения, создавая подборки на их основе. Именно поэтому бесконечный плейлист в условной Яндекс.Музыке состоит только из рока от исполнителей, играющей в похожей манере. Удобно? Не то слово. Тем реже пролистываешь треки и чаще добавляешь песни в собственную медиатеку.

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Как защитить личные данные в телефоне

Многие обеспокоены тем, что их личные данные утекают, попадают в Сеть, в недра Google и Apple, но в попытке обезопаситься забывают о том, кто на самом деле представляет опасность. Это всевозможные социальные сети, где мы без разбору публикуем данные, скриншоты, которыми завален Интернет.

Но самое главное — личные данные, которыми мы делимся по глупости с другими: речь о паролях от телефона, аккаунтах и многому другому, что мы оставляем без присмотра. Удивляетесь, почему коллеги хихикают над вами? Возможно, вы забыли выйти из аккаунта WhatsApp с рабочего ПК или не почистили за собой историю поиска.

Не стоит паниковать, отказываться от телефона или впопыхах чистить переписку. В наше время сложно обойтись без смартфона. Давно пора привыкнуть к тому, что все наши личные данные тем или иным образом находятся в общем доступе. На мой взгляд, наша информация давно не принадлежит только нам. Зато мы можем распоряжаться тем, кому давать к ним доступ. Например, наконец удалить и больше никогда не устанавливать приложения, которые знают слишком много о нас.

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Один из исследователей медиа как-то отметил, что всевозможные умные устройства «расширяют» нас. Под этим он, скорее всего, подразумевал то, что они делают нас умнее, разностороннее, давая нам новые знания ежеминутно. Увы, но мы живем в такое время, что без высоких технологий даже в магазин сходить нельзя. Пытаться отказаться от смартфона и лишний раз не вводить данные кредитки — глупо. Зато мы (пока) можем защитить свои данные от лишних глаз — несомненно, ваш смартфон вам в этом поможет.