Мнение: Gmail — лучший почтовый сервис

Пару недель назад наш главный редактор отметил, что адрес моей электронной почты выглядит весьма странно. Это отмечают многие, но объяснять, почему у меня такая почта — слишком долго и бессмысленно. Тем более, я и сам уже не помню, почему так вышло. Могу сказать одно — дольше, чем почтой Gmail, я пользуюсь только своей страницей VK. Я пытался завести постоянную почту на Mail.ru, на Яндексе, но за 10 лет привык именно к почте от Google. За это время она стала удобнее и безопаснее, об этом я и расскажу далее.

Безопасен ли Gmail?

Почта от Google имеет лучшую защиту от вредносного спама и вирусов. Google постоянно обновляет антивирусное ПО, чтобы пользователи ни о чем не переживали. Если вдруг вам приходит подозрительное письмо, Google так и помечает его. Это удобно не только для продвинутых пользователей, но и для начинающих — моя бабушка больше не открывает подозрительные сообщения. Помимо этого, в Gmail есть встроенный антивирус, который проверяет входящие письма до открытия. В очередной раз нужно поблагодарить Google — с каждым годом спама становится все больше, но Gmail отлично справляется и внедряет новые алгоритмы фильтрации, чтобы не пропускать нежелательные письма в ваш ящик.

Мне нравится, что Gmail очень быстро работает и удобно настраивается на любом устройстве. До сих пор помню, что Gmail и Google+ работали быстрее всего на моем старом нетбуке. Ладно нетбук — моя электронная книга Ritmix на Android до сих пор отлично справляется и подгружает почту через Wi-Fi. Радует и 15 гб хранилища для писем — до сих пор не удалось заполнить даже на 70% за эти 10 лет.

Gmail организует беседы в цепочки — это удобно, чтобы не потерять нить разговора или нужное письмо. Gmail объединяет электронные письма в цепочки независимо от возраста переписки. Это удобно — не приходится искать, что ты писал собеседнику полгода назад. Эта функция идеально подходит тем, кто ведет активные беседы и нуждается в удобном хранении истории переписки.

Очень помогают в использовании Gmail ярлыки — они отлично помогают в организации почтового пространства. Можно добавить несколько ярлыков и присваивать их письмам — это помогает не потерять, например, авиабилеты, которые упали тебе в почтовый ящик. Удобно добавить ярлык и на те письма, на которые ждешь ответа: я переписываюсь с родственницей из Германии, поэтому всегда ставлю ярлык, чтобы проверить ответ на письмо.

Фишки Gmail

Очень радует функция отмены отправки письма. Она включена у меня по умолчанию на 30 секунд, чтобы в течение этого времени, найдя ошибку или недочет, я мог успеть передумать. Это очень помогло мне, когда я устраивался на работу в AndroidInsider.ru — я забыл прикрепить свое резюме! Я не мог найти нужный файл для отправки на своем компьютере — оказалось все это время документы, которые я прикреплял к письмам, хранились во вложениях. Не знал об этой функции, но это приятно, что можно просмотреть там документы, скопившиеся за несколько лет — иногда они могут пригодиться!

Дизайн Gmail не содержит лишних элементов, удобно настраивается цветовая схема — за счет этого, даже на не самом мощном рабочем ПК все работает плавно и без лагов. Прямо как наш Яндекс.Дзен, в котором мы публикуем то, о чем еще никто не знает!

Можно воспользоваться видеосвязью прямо из почты — это одновременно странно, но и удобно.

Почта Google крута еще и по той причине, что у тебя один пароль на все сервисы — это очень удобно для тех, у кого много различных аккаунтов, в том числе и для меня — иначе за 10 лет использования я бы всё позабыл. Благодаря одному паролю ты получаешь доступ ко всем сервисам Google.

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Gmail — это удобный современный почтовый клиент, который одинаково удобно работает на всех современных платформах. Функциональность приложений в точности соответствует полноценной web-версии. Gmail отлично интегрирована в экосистему приложений Google — не нужно выходить из почты, достаточно лишь навести курсор на кнопку «Приложения Google» в правом углу экрана и весь набор инструментов окажется под рукой. Я установил Gmail маме и бабушке — при регистрации их аккаунтов я использовал свой почтовый адрес как запасной на случай непредвиденных ситуаций.

Сервис постоянно обновляется, в него внедряют новые фишки и алгоритмы: сложно представить, насколько продвинутым он станет через 2-3 года!