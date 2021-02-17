Как отправлять сообщения в Gmail, которые будут удаляться сами

Электронная почта никогда не была особенно защищённым средством общения. Несмотря на то что на рынке существуют более безопасные решения вроде ProtonMail, в большинстве своём пользователи предпочитают самоудаляющиеся послания в мессенджерах, которые позволяют гарантированно защитить сообщения от пересылки или сохранения. Но иногда нам волей-неволей приходится использовать электронку. Поэтому было бы не лишним хоть как-то защитить содержимое своих посланий. К счастью, почтовый сервис Gmail даёт нам такую возможность.

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Немногие знают, что с некоторых пор в Gmail доступен так называемый конфиденциальный режим. Он позволяет запретить получателю пересылать, копировать, распечатывать и скачивать отправленное электронное письмо. Более того, он даёт возможность не только открыть доступ к посланию по SMS, чтобы его открыть его и прочесть мог только конкретный человек, настроить автоматическую блокировку по прошествии определённого времени, но и при необходимости экстренно заблокировать к нему доступ уже после отправки. Разбираемся, как это работает.

Как отправить удаляющееся сообщение в Gmail

Для начала инструкция по работе с веб-версией:

Откройте веб-версию Gmail у себя в браузере;

В левом верхнем углу нажмите «Написать»;

В окне сообщения выберите иконку замка;

Задайте срок доступа и, если нужно, установите доступ по SMS.

Когда конфиденциальный режим будет включён, окантовка окна сообщения окрасится в синий цвет, а в его нижней части появится уведомление с информацией о сроках блокировки сообщения.

В приложении Gmail для Android всё устроено не менее просто:

Запустите приложение Gmail на Android;

Нажмите на кнопку «Написать» внизу экрана;

Откройте контекстное меню – «Конфиденциальный режим»;

Задайте срок доступа к сообщению и установите доступ по SMS, если нужно.

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После того, как настройки конфиденциальности будут установлены, укажите получателя сообщения, напишите текст или приложите медиафайлы и отправляйте. Если вы выберете доступ по SMS, то в момент отправки на телефон получателя придёт верифицирующий код, введя который, он сможет получить доступ к посланию. Однако отсчёт времени до блокировки сообщения, который вы выбрали на первом этапе, начнётся не от момента прочтения, а от момента отправки. Поэтому поторопите своего собеседника.

Как удалить отправленное сообщение в Gmail

При необходимости вы сможете заблокировать доступ к сообщению, отправленному в конфиденциальном режиме, раньше времени, оставшегося до автоматической блокировки. Правда, блокировка сообщения в Gmail, отправленного в конфиденциальном режиме, — это не совсем удаление. То есть само послание и его содержимое не исчезнут не только с серверов Google, но и останутся у вас с вашим собеседником в списке отправленных и полученных соответственно. Но, так или иначе, получатель лишится к нему доступа, и отправитель своего добьётся.

Запустите Gmail и перейдите в «Отправленные»;

В списке отправленных найдите нужное письмо;

Откройте его и нажмите на кнопку «Запретить доступ»;

После этого ваш собеседник больше не будет иметь доступа к содержимому письма.

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Важно понимать, что сам по себе конфиденциальный режим не является 100-процентной гарантией защиты от несанкционированного прочтения вашего сообщения и разглашения его содержимого получателем. Несмотря на то что само письмо нельзя переслать, скопировать или распечатать, у вашего собеседника на том конце остаётся возможность сделать скриншот послания или сфотографировать экран и переслать полученное изображение с контентом кому-нибудь ещё. В Gmail не только отсутствует защита на этот случай, но даже не предусмотрено уведомления для отправителя, как, например, в Instagram.