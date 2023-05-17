На Android появился российский ChatGPT. Что умеет новая нейросеть Яндекса?

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Герман Вологжанин

Вы наверняка слышали про нейросеть ChatGPT, которая за последний год буквально разорвала информационное пространство. Ведь чат-бот компании OpenAI не просто генерирует текст по запросу пользователя, а сочиняет стихи, составляет планы путешествий и даже пишет дипломы на заданную тему. Официально ChatGPT в России не работает, из-за чего приходится идти окольными путями, чтобы получить к нему доступ. Но так было ровно до того момента, пока компания Яндекс не представила собственную нейросеть YaGPT — бесплатный аналог ChatGPT, работающий на любом устройстве под управлением операционной системы Android.

На Android появился российский ChatGPT. Что умеет новая нейросеть Яндекса? Еще не ChatGPT, но уже неплохо. Фото.

Еще не ChatGPT, но уже неплохо

Как запустить Яндекс GPT

YandexGPT является встроенным компонентом голосового помощника Алиса, в рамках которого чат-бот работает как отдельный навык «Давай придумаем». Поэтому для доступа к бесплатному GPT первым делом нужно установить на свое устройство (смартфон, планшет или AndroidTV) любое приложение с виртуальным ассистентом Яндекса:

Уже есть одна из этих программ? Тогда вы можете сделать Алису голосовым ассистентом по умолчанию, чтобы запускать нейросеть Яндекса, не открывая само приложение. Если вас устраивает Google Assistant, но попробовать бесплатный GPT все равно хочется, сделайте следующее:

  1. Запустите одно из приложений с Алисой.
  2. Вызовите помощника фразой «Алиса» или, если голосовая активация не включена, нажмите на кнопку с микрофоном.
  3. Произнесите фразу «Давай придумаем» или нажмите на кнопку нейросети YandexGPT, которая располагается в окне виртуального помощника.
Как запустить Яндекс GPT. Чтобы пользоваться YandexGPT, требуется любое устройство с Алисой. Фото.

Чтобы пользоваться YandexGPT, требуется любое устройство с Алисой

Запустить YaGPT

После этого на экране появится Яндекс ГПТ, готовый выполнить любой ваш запрос, который входит в сферу возможностей бесплатной нейросети. А теперь давайте посмотрим, на что способен искусственный интеллект российской компании.

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Как пользоваться YandexGPT

Поскольку речь идет об аналоге ChatGPT, то и работает YaGPT схожим образом. После запуска навыка перед вами появляется окно чата, в которое вы можете вбивать свои запросы. Но есть одна особенность, свойственная нейросети Яндекса: YandexGPT воспринимает запросы не только письменно, но и голосом.

Как пользоваться YandexGPT. Запрос можно произнести или ввести текстом. Фото.

Запрос можно произнести или ввести текстом

От вас требуется любым удобным способом попросить нейросеть Яндекса что-нибудь написать. Мне, например, захотелось узнать экспертное мнение Эльдара Муртазина глазами YandexGPT по поводу скорого банкротства Apple. Что из этого вышло — читайте ниже.

Как пользоваться YandexGPT. Интересно, о каких это «многомиллиардных штрафах за нарушение антимонопольного законодательства США» говорит нейросетевой Эльдар? Фото.

Интересно, о каких это «многомиллиардных штрафах за нарушение антимонопольного законодательства США» говорит нейросетевой Эльдар?

Поставленную задачу бесплатный GPT выполняет за пару-тройку секунд. Затем вы можете либо сразу сделать следующий запрос, либо оценить результат текущей работы, намекнув тем самым навыку Яндекса «Давай придумаем» о наличии ошибок. С этой целью предусмотрены следующие кнопки: «Ответь иначе», «Хороший ответ» и «Плохой ответ».

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Чему обучили нейросеть Яндекс

Насколько хорошо нейросеть Яндекс GPT справляется с поставленной задачей? Ну, во-первых, она далеко не всегда дает корректный ответ. К примеру, на запрос «Чем ChatGPT отличается от YaGPT» она выдала следующее:

Чему обучили нейросеть Яндекс. Так YaGPT описывает свои отличия от ChatGPT. Фото.

Так YaGPT описывает свои отличия от ChatGPT

Меня в этом ответе удивила фраза, что YaGPT — англоязычный чат-бот. Спрашивается, а с Алисой я на каком языке общаюсь? Ну да ладно. Ставим другую задачу — придумать интересный заголовок к тексту про новую нейросеть YaGPT от компании Яндекс.

Чему обучили нейросеть Яндекс. YaGPT может переписать текст без повторения запроса, но дополнить уже готовый не в состоянии. Фото.

YaGPT может переписать текст без повторения запроса, но дополнить уже готовый не в состоянии

Меня не устроил ни один вариант, но заметно, что искусственный интеллект Яндекса мыслит похожим на ChatGPT образом. Обе нейросети, когда их просишь придумать интересный заголовок, делают его пресным, а еще очень любят использовать двоеточие. Складывается ощущение, будто они работают по готовому шаблону.

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Но если ChatGPT можно следующим запросом попросить исправить заголовок, убрав двоеточие, то искусственный интеллект Яндекса сделать это не сможет, поскольку в текущей версии не поддерживает контекст. Говоря простым языком, нейросеть YaGPT не в состоянии внести правки в уже готовый текст, она способна только переписать его с нуля. В случае с заголовком это не критично, но для объемной статьи фатально. Исправлять неточности придется самостоятельно.

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И это еще полбеды. Если вы внимательно следили за обновлениями на нашем сайте, то знаете, что 1 апреля мы выпустили статью, написанную ChatGPT. Я попросил YaGPT выполнить ту же задачу, подготовив текст на аналогичную тему, и ввел запрос, с которым нейросеть OpenAI полтора месяца назад худо-бедно справилась. То ли Алису смутило большое количество вводных, то ли запрашиваемый объем текста показался ей непосильным, но работать она отказалась.

Чему обучили нейросеть Яндекс. YaGPT легко поставить в тупик. Фото.

YaGPT легко поставить в тупик

В своем нынешнем виде аналог GPT от Яндекса еще очень далек от настоящего ChatGPT, о чем, впрочем, говорят и сами разработчики нейросети, называя ее текущее состояние бета-тестированием. Поэтому никакого вау-эффекта YandexGPT не вызывает. Посмотрим, что получится у Сбера с его GigaChat, запуск которого должен состояться в ближайшее время.

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