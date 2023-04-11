Правда ли, что Шедеврум от Яндекса — лучшая нейросеть для создания картинок по описанию

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Герман Вологжанин

Наверное, каждый человек на планете, имеющий доступ в интернет, хотя бы раз натыкался на упоминание слова «нейросеть». Им обозначается математическая модель, работающая по принципу человеческого мозга. И за последний год мы увидели массу ее воплощений. В частности, сейчас очень популярны нейросети, рисующие по словам. Самой известной является Midjourney, но у нее есть аналоги. Один из них — Шедеврум от Яндекса, недавно появившийся в открытом доступе. Проверим, на что он способен и не способен.

Правда ли, что Шедеврум от Яндекса — лучшая нейросеть для создания картинок по описанию. Разберемся, можно ли найти практическое применение нейросети Яндекса. Фото.

Разберемся, можно ли найти практическое применение нейросети Яндекса

Где скачать Шедеврум

В отличие от других популярных нейросетей для генерации картинок, Шедеврум можно скачать только в виде отдельного приложения. Загрузить нейросеть удастся через Google Play или официальный сайт проекта shedevrum.ai.

Где скачать Шедеврум. Официально приложение доступно только в Google Play. Фото.

Официально приложение доступно только в Google Play

Шедеврум в Google Play

Шедеврум в APKPure

В других магазинах приложение до сих пор не появилось, да и веб-версии не предусмотрено. Но владельцы смартфонов без Play Маркета могут установить программу через APK Шедеврум, предварительно скачав файл при помощи APKPure.

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Как пользоваться нейросетью Шедеврум

Сразу хочется похвалить Яндекс за простоту приложения, а также за отсутствие встроенных транзакций. Этим Шедеврум выгодно отличается от других нейросетей для Андроид. Но сейчас проект находится на стадии бета-тестирования, а его текущая версия — 0.1.4. Так что минусов у нейросети хоть отбавляй, но о недостатках поговорим чуть позже.

Как пользоваться нейросетью Шедеврум. Шедеврум — бесконечная лента картинок, созданных нейросетью. Фото.

Шедеврум — бесконечная лента картинок, созданных нейросетью

Визуально Шедеврум на Андроид очень напоминает Дзен, представляя из себя бесконечную ленту контента. Вот только вместо текстов и видео здесь сгенерированные нейросетью картинки, доступные во вкладках «Недавние» и «Лучшие». Понравившимся работам можно поставить лайк, поделиться ими или скачать на мобильное устройство. Однако нас в большей степени интересует сам процесс создания картинок.

Как создать картинку через нейросеть

Чтобы нейросеть сгенерировала картинку, необходимо нажать кнопку «+». Далее приложение попросит авторизоваться в аккаунте Яндекс, а затем — ввести свой запрос. Нажатием на «?» открывается окно с дополнительными тегами, которые в теории должны помочь сделать изображение лучше. Как только запрос сформулирован, жмем на «Сгенерировать».

Как создать картинку через нейросеть. ИИ довольно быстро генерирует изображение. Фото.

ИИ довольно быстро генерирует изображение

Создание картинки через нейросеть занимает 15-30 секунд, что довольно быстро. На выбор приложение предлагает 4 варианта изображения. И вот тут мы сталкиваемся с первым недостатком: картинку нельзя скачать. Точнее, можно, но для этого ее придется опубликовать. Минус ли это? Определенно.

Как создать картинку через нейросеть. Чтобы сохранить картинку, сначала ее придется опубликовать. Фото.

Чтобы сохранить картинку, сначала ее придется опубликовать

Чтобы получить доступ к своим работам, необходимо нажать на иконку профиля. На первых порах картинки доступны в низком качестве, но через минуту дополнительной обработки вашему взору открывается полноценное изображение в разрешении 1024х1024. Однако к нему едва ли не больше вопросов, чем к самому процессу генерации.

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Примеры картинок с помощью нейросети

Нейросеть Яндекса очень сырая, о чем свидетельствует отметка «beta». На корректность обработки запроса сказываются не только возможности математической модели, но и ограничения. Согласно опубликованным принципам работы, искусственный интеллект не создает контент связанный с:

  • упоминанием реальных личностей;
  • политикой и религией;
  • категорией 18+;
  • жестокостью и насилием.

Иногда это выливается в то, что нейросеть попросту отказывается генерировать изображение, а порой вследствие ограничений получаются весьма забавные работы. Посмотрите на некоторые из них.

Примеры картинок с помощью нейросети. На этой картинке кот лижет яйца. Фото.

На этой картинке кот лижет яйца

Примеры картинок с помощью нейросети. Так в глазах Шедеврума выглядит селедка под шубой. Фото.

Так в глазах Шедеврума выглядит селедка под шубой

Примеры картинок с помощью нейросети. А это горбушка хлеба. Фото.

А это горбушка хлеба

Порой нейросеть Шедеврум попадает точно в цель. Так, ей удалось практически идеально нарисовать кота, ныряющего в бассейн, в стиле обложки альбома Nevermind группы Nirvana. Но это, скорее, исключение из правил.

Примеры картинок с помощью нейросети. Тот самый код на обложке Nevermind. Фото.

Тот самый код на обложке Nevermind

Помимо того, что некоторые запросы искусственный интеллект воспринимает слишком буквально, иногда он допускает ошибки, не связанные с качеством изображения: пишет букву «X» вместо «Ю» или рисует 6 пальцев на руке, хотя его специально просят сделать 5.

Лучшие бесплатные нейросети

В своем нынешнем виде Шедеврум от Яндекса — далеко не лучшая нейросеть, рисующая по словам. Намного точнее работает тот же Kandinsky 2.1 от Сбера, не говоря уже о Midjourney, которой до сих пор нет равных. С этими и другими нейросетями вы можете познакомиться в подборке приложений для создания картинок по описанию.

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У Шедеврума есть очевидные плюсы: бесплатный доступ, простота и удобство. Вместе с тем огорчает, что перед сохранением картинку обязательно нужно опубликовать, расстраивает куча ограничений, ну и конечный результат зачастую не выдерживает никакой критики. Поэтому сейчас приложение Яндекса — просто забавная лента, заставляющая посмеяться над несовершенством искусственного интеллекта, но не решающая никакие практические задачи в том числе по подготовке иллюстраций, сопровождающих материалы вроде текста, написанного ChatGPT.

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