Правда ли, что Шедеврум от Яндекса — лучшая нейросеть для создания картинок по описанию

Наверное, каждый человек на планете, имеющий доступ в интернет, хотя бы раз натыкался на упоминание слова «нейросеть». Им обозначается математическая модель, работающая по принципу человеческого мозга. И за последний год мы увидели массу ее воплощений. В частности, сейчас очень популярны нейросети, рисующие по словам. Самой известной является Midjourney, но у нее есть аналоги. Один из них — Шедеврум от Яндекса, недавно появившийся в открытом доступе. Проверим, на что он способен и не способен.

Где скачать Шедеврум

В отличие от других популярных нейросетей для генерации картинок, Шедеврум можно скачать только в виде отдельного приложения. Загрузить нейросеть удастся через Google Play или официальный сайт проекта shedevrum.ai.

Шедеврум в Google Play

Шедеврум в APKPure

В других магазинах приложение до сих пор не появилось, да и веб-версии не предусмотрено. Но владельцы смартфонов без Play Маркета могут установить программу через APK Шедеврум, предварительно скачав файл при помощи APKPure.

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Как пользоваться нейросетью Шедеврум

Сразу хочется похвалить Яндекс за простоту приложения, а также за отсутствие встроенных транзакций. Этим Шедеврум выгодно отличается от других нейросетей для Андроид. Но сейчас проект находится на стадии бета-тестирования, а его текущая версия — 0.1.4. Так что минусов у нейросети хоть отбавляй, но о недостатках поговорим чуть позже.

Визуально Шедеврум на Андроид очень напоминает Дзен, представляя из себя бесконечную ленту контента. Вот только вместо текстов и видео здесь сгенерированные нейросетью картинки, доступные во вкладках «Недавние» и «Лучшие». Понравившимся работам можно поставить лайк, поделиться ими или скачать на мобильное устройство. Однако нас в большей степени интересует сам процесс создания картинок.

Как создать картинку через нейросеть

Чтобы нейросеть сгенерировала картинку, необходимо нажать кнопку «+». Далее приложение попросит авторизоваться в аккаунте Яндекс, а затем — ввести свой запрос. Нажатием на «?» открывается окно с дополнительными тегами, которые в теории должны помочь сделать изображение лучше. Как только запрос сформулирован, жмем на «Сгенерировать».

Создание картинки через нейросеть занимает 15-30 секунд, что довольно быстро. На выбор приложение предлагает 4 варианта изображения. И вот тут мы сталкиваемся с первым недостатком: картинку нельзя скачать. Точнее, можно, но для этого ее придется опубликовать. Минус ли это? Определенно.

Чтобы получить доступ к своим работам, необходимо нажать на иконку профиля. На первых порах картинки доступны в низком качестве, но через минуту дополнительной обработки вашему взору открывается полноценное изображение в разрешении 1024х1024. Однако к нему едва ли не больше вопросов, чем к самому процессу генерации.

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Примеры картинок с помощью нейросети

Нейросеть Яндекса очень сырая, о чем свидетельствует отметка «beta». На корректность обработки запроса сказываются не только возможности математической модели, но и ограничения. Согласно опубликованным принципам работы, искусственный интеллект не создает контент связанный с:

упоминанием реальных личностей;

политикой и религией;

категорией 18+;

жестокостью и насилием.

Иногда это выливается в то, что нейросеть попросту отказывается генерировать изображение, а порой вследствие ограничений получаются весьма забавные работы. Посмотрите на некоторые из них.

Порой нейросеть Шедеврум попадает точно в цель. Так, ей удалось практически идеально нарисовать кота, ныряющего в бассейн, в стиле обложки альбома Nevermind группы Nirvana. Но это, скорее, исключение из правил.

Помимо того, что некоторые запросы искусственный интеллект воспринимает слишком буквально, иногда он допускает ошибки, не связанные с качеством изображения: пишет букву «X» вместо «Ю» или рисует 6 пальцев на руке, хотя его специально просят сделать 5.

Лучшие бесплатные нейросети

В своем нынешнем виде Шедеврум от Яндекса — далеко не лучшая нейросеть, рисующая по словам. Намного точнее работает тот же Kandinsky 2.1 от Сбера, не говоря уже о Midjourney, которой до сих пор нет равных. С этими и другими нейросетями вы можете познакомиться в подборке приложений для создания картинок по описанию.

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У Шедеврума есть очевидные плюсы: бесплатный доступ, простота и удобство. Вместе с тем огорчает, что перед сохранением картинку обязательно нужно опубликовать, расстраивает куча ограничений, ну и конечный результат зачастую не выдерживает никакой критики. Поэтому сейчас приложение Яндекса — просто забавная лента, заставляющая посмеяться над несовершенством искусственного интеллекта, но не решающая никакие практические задачи в том числе по подготовке иллюстраций, сопровождающих материалы вроде текста, написанного ChatGPT.