Необычные приложения для Андроид, о которых вы точно не слышали

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Иван Герасимов 0

На просторах Google Play есть большое количество разных приложений, но по каким-либо причинам скачивать их вы не станете. Возможно, вы пользовались ими в прошлом или, исходя из описания, они вам не интересны. В целом, такая ситуация и в App Store: программы настолько надоели, что даже подборки не помогают. Мы засучили рукава, хорошенько покопались в Google Play и нашли необычные приложения для Андроид, о которых вы вряд ли слышали! Здесь есть утилиты для вашего досуга, безопасности и даже для борьбы с депрессией!

Необычные приложения для Андроид, о которых вы точно не слышали. Нашли необычные приложения для вашего смартфона, о которых вы могли не знать. Фото.

Нашли необычные приложения для вашего смартфона, о которых вы могли не знать

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Приложение для борьбы с депрессией

Когда слышишь про приложение для борьбы с депрессией, сразу представляешь какой-то онлайн-чат со специалистом или библиотеку видеозанятий. Но есть и более практичный решения: например, приложение Wysa. Это чат-бот на базе искусственного интеллекта, который дает подсказки как пережить депрессию, стресс или другие проблемы. Приложение использует когнитивно-поведенческую терапию и сеансы медитации для вашего оздоровления, даёт полезные советы по уходу за собой.

Приложение для борьбы с депрессией. Wysa помогает справиться с плохим настроением и даже обратиться к специалисту при необходимости. Фото.

Wysa помогает справиться с плохим настроением и даже обратиться к специалисту при необходимости

С его помощью можно не только элементарно научиться правильно дышать или отвлекаться от дурных мыслей, но или улучшить свой сон, справляться с гневом и прокачать продуктивность. Кстати, есть возможность обратиться к специалисту — для этого даже есть кнопка SOS, которую можно использовать в случае панической атаки.

Скачать Wysa

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Приложение для создания оригами

Оригами — пожалуй, один из самых доступных способов чем-то себя увлечь и прокачать моторику рук. Это не просто складывание лебедя или самолетика из бумаги, а целое искусство. С помощью приложения Origami — Simple Paper Folding вы запросто научитесь обращаться с бумагой. В ней есть различные категории: для начинающих, с разноцветной бумагой, простые и сложные конструкции и многое другое.

Приложение для создания оригами. Это приложение научит вас делать самые разные фигурки оригами. Фото.

Это приложение научит вас делать самые разные фигурки оригами

В приложении масса категорий и удобная навигация, которая позволит вернуться к предыдущему шагу, если что-то вдруг пошло не так. Есть возможность сохранить прогресс по моделированию или результат целиком — для этого есть отдельная вкладка. Приятно и то, что приложение бесплатное — никаких подписок и внутренних покупок здесь нет.

Приложение для оригами

Приложение для создания анимаций на телефоне

Смартфон — всего лишь средство достижения какого-либо резульатат, а не самоцель. Так используйте же его с умом! Вот отличное приложение для создания анимации FlipaClip — одно из лучших в своем классе. Оно совмещает в себе не только возможности фоторедактора со всевозможными кистями, сеткой и фильтрами, но и звуковые эффекты. То есть, можете без проблем создать анимацию со звуком!

Приложение для создания анимаций на телефоне. Анимации можно делать прямо на телефоне. Это очень просто! Фото.

Анимации можно делать прямо на телефоне. Это очень просто!

При этом приложение поддерживает S Pen от Samsung Galaxy и другие стилусы и распознает степень нажатия и другие фишки. Что удобно: можно импортировать видео, отредактировать его или же создать анимацию прямо внутри него. Обычно в таких приложениях сложно разобраться, но у FlipaClip простой интерфейс и даже есть встроенное обучающее видео.

Приложение для создания анимаций

Приложение для путешественников

Когда речь заходит о туризме, в первую очередь, речь идет о комфорте и безопасности. Так вот, чтобы изучить карту землетрясений, используйте My Earthquake Alerts: приложение отображает карту сейсмоактивных зон по всей планете, а заодно выдает оценку и отображает, как давно были подземные толчки.

Приложение для путешественников. Приложение просто подскажет, в какой части планеты сейчас происходят подземные толчки. Фото.

Приложение просто подскажет, в какой части планеты сейчас происходят подземные толчки

Можно включить уведомления о землетрясениях в разных странах и даже отфильтровать его по величине магнитуды или по временному отрезку, когда это произошло. Внутри приложения есть реклама, которая никак не влияет на функциональность утилиты. В целом, довольно интересная программа для Андроид, которую стоит скачать просто ради интереса.

Скачать приложение о землетрясениях

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Приложение для продуктивности на Андроид

Многие из вас наверняка с недоверием относятся к астрологии и всему, что с ней связано. Но ради интереса можете заглянуть в MoonX: оно содержит персонализированные гороскопы и другие полезные прогнозы, основанные на фазах луны и движении планет. Это позволит понять, когда лучше выполнять какую-либо работу, почему ваше самочувствие не такое хорошее и все валится из рук. Не верите?

Приложение для продуктивности на Андроид. Просто интересное приложение, которое даст вам больше информации о вашем самочувствии. Фото.

Просто интересное приложение, которое даст вам больше информации о вашем самочувствии

Ну тогда просто взгляните, как двигаются планеты и в какой фазе сейчас находится Луна — здесь есть полная информация об этом. Кроме того, внутри MoonX есть масса обучающих роликов по медитации, дыханию и другим техникам, которые просто вам помогут улучшить свое самочувствие.

Скачать MoonX

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