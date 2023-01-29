Необычные приложения для Андроид, о которых вы точно не слышали

На просторах Google Play есть большое количество разных приложений, но по каким-либо причинам скачивать их вы не станете. Возможно, вы пользовались ими в прошлом или, исходя из описания, они вам не интересны. В целом, такая ситуация и в App Store: программы настолько надоели, что даже подборки не помогают. Мы засучили рукава, хорошенько покопались в Google Play и нашли необычные приложения для Андроид, о которых вы вряд ли слышали! Здесь есть утилиты для вашего досуга, безопасности и даже для борьбы с депрессией!

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСТИТЬ ГОРЯЧИХ НОВОСТЕЙ

Приложение для борьбы с депрессией

Когда слышишь про приложение для борьбы с депрессией, сразу представляешь какой-то онлайн-чат со специалистом или библиотеку видеозанятий. Но есть и более практичный решения: например, приложение Wysa. Это чат-бот на базе искусственного интеллекта, который дает подсказки как пережить депрессию, стресс или другие проблемы. Приложение использует когнитивно-поведенческую терапию и сеансы медитации для вашего оздоровления, даёт полезные советы по уходу за собой.

С его помощью можно не только элементарно научиться правильно дышать или отвлекаться от дурных мыслей, но или улучшить свой сон, справляться с гневом и прокачать продуктивность. Кстати, есть возможность обратиться к специалисту — для этого даже есть кнопка SOS, которую можно использовать в случае панической атаки.

Скачать Wysa

5 проблем при покупке смартфона с рук, о которых вам не скажет старый владелец

Приложение для создания оригами

Оригами — пожалуй, один из самых доступных способов чем-то себя увлечь и прокачать моторику рук. Это не просто складывание лебедя или самолетика из бумаги, а целое искусство. С помощью приложения Origami — Simple Paper Folding вы запросто научитесь обращаться с бумагой. В ней есть различные категории: для начинающих, с разноцветной бумагой, простые и сложные конструкции и многое другое.

В приложении масса категорий и удобная навигация, которая позволит вернуться к предыдущему шагу, если что-то вдруг пошло не так. Есть возможность сохранить прогресс по моделированию или результат целиком — для этого есть отдельная вкладка. Приятно и то, что приложение бесплатное — никаких подписок и внутренних покупок здесь нет.

Приложение для оригами

Приложение для создания анимаций на телефоне

Смартфон — всего лишь средство достижения какого-либо резульатат, а не самоцель. Так используйте же его с умом! Вот отличное приложение для создания анимации FlipaClip — одно из лучших в своем классе. Оно совмещает в себе не только возможности фоторедактора со всевозможными кистями, сеткой и фильтрами, но и звуковые эффекты. То есть, можете без проблем создать анимацию со звуком!

При этом приложение поддерживает S Pen от Samsung Galaxy и другие стилусы и распознает степень нажатия и другие фишки. Что удобно: можно импортировать видео, отредактировать его или же создать анимацию прямо внутри него. Обычно в таких приложениях сложно разобраться, но у FlipaClip простой интерфейс и даже есть встроенное обучающее видео.

Приложение для создания анимаций

Приложение для путешественников

Когда речь заходит о туризме, в первую очередь, речь идет о комфорте и безопасности. Так вот, чтобы изучить карту землетрясений, используйте My Earthquake Alerts: приложение отображает карту сейсмоактивных зон по всей планете, а заодно выдает оценку и отображает, как давно были подземные толчки.

Можно включить уведомления о землетрясениях в разных странах и даже отфильтровать его по величине магнитуды или по временному отрезку, когда это произошло. Внутри приложения есть реклама, которая никак не влияет на функциональность утилиты. В целом, довольно интересная программа для Андроид, которую стоит скачать просто ради интереса.

Скачать приложение о землетрясениях

Батарейные крадуны. Свежий список приложений, которые сильно сажают аккумулятор

Приложение для продуктивности на Андроид

Многие из вас наверняка с недоверием относятся к астрологии и всему, что с ней связано. Но ради интереса можете заглянуть в MoonX: оно содержит персонализированные гороскопы и другие полезные прогнозы, основанные на фазах луны и движении планет. Это позволит понять, когда лучше выполнять какую-либо работу, почему ваше самочувствие не такое хорошее и все валится из рук. Не верите?

Ну тогда просто взгляните, как двигаются планеты и в какой фазе сейчас находится Луна — здесь есть полная информация об этом. Кроме того, внутри MoonX есть масса обучающих роликов по медитации, дыханию и другим техникам, которые просто вам помогут улучшить свое самочувствие.

Скачать MoonX