5 проблем при покупке смартфона с рук, о которых вам не скажет старый владелец

В 2022 году из-за роста цен на смартфоны многие пользователи стали посматривать в сторону вторичного рынка. Действительно, за приемлемую сумму на Авито можно найти неплохой б/у телефон с хорошими характеристиками. Естественно, выбирать нужно внимательно: вы наверняка слышали советы о том, что нужно осмотреть устройство, проверить состояние батареи, камеру и сверить IMEI. Но это не всё: эксперты редко упоминают, что нужно проверить в смартфоне дополнительно. Если этого не сделать, можно переплатить и влететь на дорогостоящий ремонт. Рассказываем, как правильно выбрать подержанный смартфон и на какие нюансы нужно обязательно обратить внимание.

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Как проверить микрофон на телефоне

За свою жизнь я перепродал много смартфонов и заметил одну странную вещь: покупатели осматривают внешний вид, динамики, но практически не проверяют микрофоны. Конечно, они во всех случаях были рабочими, но такая невнимательность поражает. Между прочим, замена микрофона обходится в 2-3 тысячи рублей и больше в зависимости от модели телефона. Так что, если хотите купить рабочий смартфон с рук, проверьте микрофоны. Сделать это можно разными способами.

Запустите на телефоне диктофон и попробуйте записать голос. Прослушайте запись: обратите внимание на громкость звука — он не должен быть тихим.

Совершите обычный вызов и звонок по WhatsApp или Telegram. Спросите собеседника, хорошо ли вас слышно.

Если есть возможность, запишите голосовое сообщение и сравните его с записью на диктофон. Помех и лишних шумов быть не должно, но разночтения из-за качества допускаются.

Если внешне микрофон выглядит нормально и в нем нет пыли, но звук тихий или отсутствует, такой смартфон покупать не стоит. В конце концов, можно потребовать скидку в 2-3 тысячи.

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Зачем нужна коробка от телефона

На вторичном рынке зачастую продают смартфоны без коробки. В целом, ничего страшного, но перед покупкой лучше уточнить информацию у продавца и узнать, почему ее нет. С одной стороны, если смартфону уже действительно много лет, то вряд ли коробка пригодится при перепродаже. С другой — это отличный повод немного скинуть цену, чтобы купить подержанный телефон дешевле.

Дело в том, что коробка от телефона — часть комплекта со всеми инструкциями, несмотря на отсутствие практической пользы. Вас бы смутило, если бы со смартфоном не было кабеля для зарядки, наушников или адаптера питания, хотя в комплекте они могут быть? К тому же, наличие коробки — еще и возможность сверить IMEI и подтвердить законность покупки в конфликтных ситуациях. Например, при взломе или блокировке смартфона.

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Как проверить кнопки на смартфоне

Как известно, у современных смартфонов не так много клавиш: регулировка громкости, включения/выключения и крайне редко — камера. Вы должны их проверить в числе первых: понажимайте их в разных приложениях. Удерживайте клавиши подольше и обратите внимание на отклик: не должно быть задержек, хрустов и помех во время нажатия.

Сами клавиши должны выступать над корпусом смартфона. Если заметили, что они хотя бы немного утоплены или приходится прилагать усилия для нажатия, от покупки откажитесь или потребуйте скидку. Помните, что каким бы ни был смартфон, кнопки должны нажиматься легко.

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Разъёмы в смартфоне

Так уж вышло, что при покупке смартфона с рук проверка происходит буквально на бегу. Мало кто досконально проверяет устройство, поэтому разъём для зарядки и для наушников (если есть) вполне может оказаться нерабочим. Обязательно держите под рукой повербанк и проводные наушники, чтобы проверить работоспособность обоих гнезд. Что важно?

Кабель не должен шататься.

Штекер должен вставляться с характерным щелчком.

Зарядка должна начинаться моментально и проходить непрерывно.

Если при подключении кабеля или наушников к телефону проблем не возникает, значит к устройству относились бережно. Кроме того, обратите внимание на винты рядом с разъёмом USB: если на них нет следов использования, скорее всего, смартфон не ремонтировался.

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Обновления для смартфона

Айфоны получают обновления iOS по 5 лет, поэтому при покупке старая версия операционки не должна вас смущать. А вот при покупке б/у смартфона на Андроид, тем более, дешевого, нужно сразу обратить внимание на текущую версию ОС: проверить ее можно в настройках, выбрав «Сведения об устройстве». Дело в том, что у тех же Redmi зачастую апдейты приходят всего 1-2 раза за несколько лет.

Поэтому не разбираясь в китайских устройствах, не составит труда купить заведомо устаревший смартфон. То же самое касается малоизвестных производителей. Даже Самсунги обновляются по 4 года, но при незнании можно купить устаревший смартфон вроде Galaxy S10, поддержка которого уже прекратилась. Это не критично, но наверняка вы бы хотели иметь модель с актуальной версией прошивки, не так ли?

Кстати, даже если вы покупаете недорогой телефон с рук, всегда надо иметь в виду, какой процессор окажется в устройстве. Если речь о Snapdragon, то есть ряд чипов, которые будут работать из рук вон плохо. О том, какие лучше избегать, читайте в нашем материале.