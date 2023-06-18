Отличные бесплатные приложения для Андроид, которые сделают ваш смартфон лучше

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Иван Герасимов

По статистике, Google Play содержит примерно на 1.1 млн приложений больше, чем App Store, что и является важнейшим преимуществом Андроид-смартфонов. Однако это вовсе не означает, что владельцы устройств пользуются им на полную катушку: могу сказать по себе, что некая «эйфория» есть после ухода с iPhone. После того, как забиваешь память телефона, желание скачать новые программы на Андроид улетучивается, а в Гугл Плей заходишь лишь для того, чтобы их обновить. Чтобы сделать свой телефон лучше, нашли для вас хорошие бесплатные приложения, каждое из которых по-своему полезно.

Отличные бесплатные приложения для Андроид, которые сделают ваш смартфон лучше. Нашли отличные приложения, которые сделают ваш смартфон лучше. Фото.

Нашли отличные приложения, которые сделают ваш смартфон лучше

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Square Home — самый удобный лаунчер

Одним из важнейших плюсов Андроид является возможность менять оформление главного экрана, но пользуются этим далеко не все. А зря: в Google Play есть масса крутых лаунчеров, но на мой субъективный взгляд, самый удобный — Square Home. Дело в том, что он имитирует плиточный интерфейс Windows Phone, который определенно был лучшим среди всех мобильных платформ — не зря говорят, мол мобильная Винда во многом опередила свое время.

Square Home — самый удобный лаунчер. Лаунчер выглядит круто и очень близок по духу к мобильной Винде. Фото.

Лаунчер выглядит круто и очень близок по духу к мобильной Винде

Square Home выглядит почти так же, как и мобильная «десятка», имеет эффекты прозрачности, размытости, а плитки своевременно обновляются. В отличие от оригинала, лаунчер имеет больше настроек. Единственный нюанс, что некоторые функции вроде виджетов доступны в платной подписке, но в остальном — это прекрасное решение для тех, кто соскучился по Windows Phone.

Лаунчер от Windows Phone

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Material Notes — удобные заметки для Андроид

Если в iOS по умолчанию есть довольно удобные Заметки, то в Android единого приложения, помимо Google Keep или Microsoft OneNote — нет. Впрочем, переживать не стоит, ведь есть добротные аналоги, например, Material Notes. Функций здесь, прямо скажу, не так уж много — только создание записей и списков.

Material Notes — удобные заметки для Андроид. В этих Заметках нет ничего лишнего. Фото.

В этих Заметках нет ничего лишнего

С другой стороны, в этом же и преимущество этой утилиты, так как все записи всегда под рукой, а в настройках не заблудишься. Кроме того, Material Notes — бесплатные заметки для Андроид: ни баннеров, ни назойливых предложений купить платную версию тут нет, поэтому настоятельно рекомендую скачать эту программу.

Заметки на Андроид

Vivino — сканер вина

Если вы хотите провести вечер максимально эстетично, но не можете определиться с тем, какое вино выбрать, вам поможет в этом смартфон. Скачайте приложение Vivino и отсканируйте этикетку, после чего система выдаст вам всю необходимую информацию о напитке, включая год урожая, регион и отзывы других покупателей, коих у сервиса свыше 30 миллионов.

Vivino — сканер вина. Сканер вина очень точен, а комментарии других пользователей точно не помешают. Фото.

Сканер вина очень точен, а комментарии других пользователей точно не помешают

Кроме того, Vivino можно пользоваться, чтобы узнать правильное сочетнание блюд и вин и даже искать нужное в определенной ценовой категории — на него точно можно положиться. Что самое приятное — утилита работает на русском языке и доступна бесплатно.

Приложение для вина

Hobi — трекер сериалов и фильмов

Наверняка вы любите сериалы, но времени, чтобы отследить выход новых сезонов, не хватает. То же самое — с новинками кино, о которых вечно забываешь. Чтобы не пропустить новый фильм, используйте Hobi — бесплатную утилиту для отслеживания новых серий и сезонов. Посмотреть их через приложение не удастся, зато тут есть полная статистика по разным стриминговым сервисам, а также ваша личная.

Hobi — трекер сериалов и фильмов. Пользуйтесь Hobi, чтобы не пропустить новые сезоны сериалов. Фото.

Пользуйтесь Hobi, чтобы не пропустить новые сезоны сериалов

Можно узнать, сколько вы посмотрели фильмов и сериалов того или иного жанра, какие у них оценки, а заодно найти, что посмотреть, если не можете определиться. У приложения простой интерфейс, а платная подписка понадобится лишь тем, кому нужна продвинутая статистика.

Трекер сериалов

Теперь даже на самом дешевом смартфоне можно запускать игры для мощного ПК. Вот как это работает

NRJ: Radios & Podcasts — приложение для прослушивания музыки

Учитывая, что в стриминговых сервисах западной музыки стало намного меньше, проще черпать ее из других источников. Например, включать подкасты или онлайн-радиостанции и заниматься своими делами. Настоятельно рекомендую приложение французского радио NRJ, в котором собрано свыше 250 станций на любой вкус. Потоки разбиты по жанрам, годам и даже исполнителям и практически не содержат рекламы.

NRJ: Radios & Podcasts — приложение для прослушивания музыки. В приложении NRJ очень крутые радиостанции на любой вкус. Фото.

В приложении NRJ очень крутые радиостанции на любой вкус

Вдобавок есть готовые миксы от известных исполнителей, откуда тоже можно почерпнуть много нового. Хоть приложение полностью на французском языке, разобраться с первичной настройкой не составит труда. Вдобавок название плейлистов указано на английском — тут все будет понятно даже без словаря! Платных подписок нет, а музыка играет в высоком качестве — такое не стыдно послушать на блютуз-колонке!

Приложение с музыкой

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