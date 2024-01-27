Полезные приложения для Андроид, которые нужно скачать на новый смартфон сразу после покупки

После Нового года многие пользователи оказались счастливыми обладателями новых смартфонов и наверняка перенесли со старых устройств все данные. Кто-то наверняка отказался от переноса данных, решив настроить устройство как в первый раз, но сразу столкнулся с небольшой проблемой: какие приложения скачать на новый телефон, не считая базовых? Увы, Гугл Плей с миллионами различных программ вряд ли даст вам внятный ответ, но при помощи нашей подборки вы сможете решить эту проблему! Отобрали для вас лучшие приложения для нового смартфона, которые нужно загрузить в первую очередь.

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Как узнать производительность смартфона

Многие получили смартфоны в подарок и даже не представляют, на что они способны. Потянет ли он современные игры, является флагманом или бюджетником? В этом поможет разобраться утилита AIDA64 — она отображает характеристики смартфона и подходит даже для других устройств. В ней вы можете увидеть модель процессора, разрешение экрана и герцовку, нагрузку на отдельно взятые компоненты и даже посмотреть температуру батареи, если покажется, что смартфон нагрелся.

AIDA64 для Андроид хороша еще и тем, что показывает ту информацию о смартфоне, которую не узнать встроенными методами через настройки. Ну, а опытным пользователям утилита пригодится, чтобы посмотреть предустановленные аудиокодеки и другие данные, чтобы установить кастомную прошивку вручную.

Утилита для проверки смартфона

Какой браузер скачать на Андроид

Все Андроид-смартфоны поставляются со встроенным Гугл Хром, а в китайских устройствах есть собственные веб-обозреватели, которые кажутся ну прямо очень странными. Не хотите ошибиться с выбором? Тогда скорее загружайте DuckDuckGo: это быстрый и безопасный браузер, который будет быстро работать на любом смартфоне! Главная фишка — блокировка трекеров и предотвращение отслеживания, что позволяет уберечь ваши данные. Все это он отображает вверху страницы, предоставляя полный отчет.

Другая немаловажная функция — блокировка рекламных баннеров и удаление истории просмотра в одно касание. Для последнего вам даже не надо лезть в настройки — просто нажмите «огонёк» и никаких следов на вашем смартфоне не остается. Вообще DuckDuckGo отлично справляется с любыми задачами, поэтому вы к нему быстро привыкнете.

Безопасный браузер

Как получить доступ к папкам data и obb, чтобы установить игру с кэшем на Android 13

Лучшая читалка для книг на Андроид

Встроенные читалки на Андроид вряд ли можно назвать удобными — лучшие варианты традиционно ждут вас в Гугл Плей. Моя любимая — Moon Reader+, которая предоставляет, наверное, все нужные функции по умолчанию. Настройки шрифта, ночной режим, строка состояния и, самое главное — удобный интерфейс, который не режет глаз и располагает к комфортному чтению.

Перелистывать страницы в Moon Reader можно разными способами, а не только свайпом — например, клавишами громкости. Несмотря на наличие платных функций, навязчивой рекламы здесь нет. Запасайтесь хорошими наушниками с шумоподавлением, отключайтесь от внешнего мира и поскорее приступайте к чтению книги, до которой все руки никак не доходят.

Читалка для Андроид

Наушники с шумоподавлением

Где скачать обои для смартфона

Не хотите пользоваться стандартными обоями в телефоне, но и искать новые лень? Приложение Walpy надолго сохранит ощущение новизны от смартфона, не дав ему выветриться через неделю. Здесь есть самые разные заставки для телефона, каких не найти на просторах Интернета: авторские фотографии, крутые пейзажи, живые обои, абстракции — лишь часть коллекции.

Вдобавок у каждого снимка отображается имя автора и ссылка на его страницу — можете зайти, отблагодарить его лайком или найти что-то интересное для себя. Из бонусов — автоматическая смена обоев в различных условиях, папка с Избранным и другие полезные фишки. Все это — совершенно бесплатно.

Обои для телефона

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Расслабляющая игра для Андроид

Далеко не каждый новый смартфон потянет тяжелую производительную игру. Протестируйте свой новенький гаджет при помощи Zen Koi — расслабляющей аркады, в котором нужно кормить рыбу, поедая других. Фишка не только в простоте геймплея, но и в обилии других необычных пород. Вдобавок управление не требует особых навыков — достаточно касаться экрана.

Внизу экрана будет отображаться кнопка с текущим прогрессом и навыками определенной рыбки. Но даже это не бесит — бесплатная игра идеально подходит для спокойного времяпрепровождения в конце дня. Тем не менее, вам наверняка захочется посмотреть, в кого превратится ваша рыбёшка со временем — смотрите, не налегайте!

Расслабляющая игра