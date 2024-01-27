Полезные приложения для Андроид, которые нужно скачать на новый смартфон сразу после покупки

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Иван Герасимов

После Нового года многие пользователи оказались счастливыми обладателями новых смартфонов и наверняка перенесли со старых устройств все данные. Кто-то наверняка отказался от переноса данных, решив настроить устройство как в первый раз, но сразу столкнулся с небольшой проблемой: какие приложения скачать на новый телефон, не считая базовых? Увы, Гугл Плей с миллионами различных программ вряд ли даст вам внятный ответ, но при помощи нашей подборки вы сможете решить эту проблему! Отобрали для вас лучшие приложения для нового смартфона, которые нужно загрузить в первую очередь.

Полезные приложения для Андроид, которые нужно скачать на новый смартфон сразу после покупки. Эти приложения стоит сразу скачать на новый телефон. Фото.

Эти приложения стоит сразу скачать на новый телефон

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Как узнать производительность смартфона

Многие получили смартфоны в подарок и даже не представляют, на что они способны. Потянет ли он современные игры, является флагманом или бюджетником? В этом поможет разобраться утилита AIDA64 — она отображает характеристики смартфона и подходит даже для других устройств. В ней вы можете увидеть модель процессора, разрешение экрана и герцовку, нагрузку на отдельно взятые компоненты и даже посмотреть температуру батареи, если покажется, что смартфон нагрелся.

Как узнать производительность смартфона. AIDA64 — подспорье для каждого владельца смартфона. Фото.

AIDA64 — подспорье для каждого владельца смартфона

AIDA64 для Андроид хороша еще и тем, что показывает ту информацию о смартфоне, которую не узнать встроенными методами через настройки. Ну, а опытным пользователям утилита пригодится, чтобы посмотреть предустановленные аудиокодеки и другие данные, чтобы установить кастомную прошивку вручную.

Утилита для проверки смартфона

Какой браузер скачать на Андроид

Все Андроид-смартфоны поставляются со встроенным Гугл Хром, а в китайских устройствах есть собственные веб-обозреватели, которые кажутся ну прямо очень странными. Не хотите ошибиться с выбором? Тогда скорее загружайте DuckDuckGo: это быстрый и безопасный браузер, который будет быстро работать на любом смартфоне! Главная фишка — блокировка трекеров и предотвращение отслеживания, что позволяет уберечь ваши данные. Все это он отображает вверху страницы, предоставляя полный отчет.

Какой браузер скачать на Андроид. DuckDuckGo — не только безопасный, но и быстрый браузер. Фото.

DuckDuckGo — не только безопасный, но и быстрый браузер

Другая немаловажная функция — блокировка рекламных баннеров и удаление истории просмотра в одно касание. Для последнего вам даже не надо лезть в настройки — просто нажмите «огонёк» и никаких следов на вашем смартфоне не остается. Вообще DuckDuckGo отлично справляется с любыми задачами, поэтому вы к нему быстро привыкнете.

Безопасный браузер

Как получить доступ к папкам data и obb, чтобы установить игру с кэшем на Android 13

Лучшая читалка для книг на Андроид

Встроенные читалки на Андроид вряд ли можно назвать удобными — лучшие варианты традиционно ждут вас в Гугл Плей. Моя любимая — Moon Reader+, которая предоставляет, наверное, все нужные функции по умолчанию. Настройки шрифта, ночной режим, строка состояния и, самое главное — удобный интерфейс, который не режет глаз и располагает к комфортному чтению.

Лучшая читалка для книг на Андроид. Moon Reader — классная читалка на Андроид, которой вам точно не хватало. Фото.

Moon Reader — классная читалка на Андроид, которой вам точно не хватало

Перелистывать страницы в Moon Reader можно разными способами, а не только свайпом — например, клавишами громкости. Несмотря на наличие платных функций, навязчивой рекламы здесь нет. Запасайтесь хорошими наушниками с шумоподавлением, отключайтесь от внешнего мира и поскорее приступайте к чтению книги, до которой все руки никак не доходят.

Читалка для Андроид

Наушники с шумоподавлением

Где скачать обои для смартфона

Не хотите пользоваться стандартными обоями в телефоне, но и искать новые лень? Приложение Walpy надолго сохранит ощущение новизны от смартфона, не дав ему выветриться через неделю. Здесь есть самые разные заставки для телефона, каких не найти на просторах Интернета: авторские фотографии, крутые пейзажи, живые обои, абстракции — лишь часть коллекции.

Где скачать обои для смартфона. В библиотеке есть масса крутых обоев на любой вкус. Фото.

В библиотеке есть масса крутых обоев на любой вкус

Вдобавок у каждого снимка отображается имя автора и ссылка на его страницу — можете зайти, отблагодарить его лайком или найти что-то интересное для себя. Из бонусов — автоматическая смена обоев в различных условиях, папка с Избранным и другие полезные фишки. Все это — совершенно бесплатно.

Обои для телефона

Здесь всё, что нужно знать про истории в Телеграм. Как сделать, выложить, скрыть или удалить

Расслабляющая игра для Андроид

Далеко не каждый новый смартфон потянет тяжелую производительную игру. Протестируйте свой новенький гаджет при помощи Zen Koi — расслабляющей аркады, в котором нужно кормить рыбу, поедая других. Фишка не только в простоте геймплея, но и в обилии других необычных пород. Вдобавок управление не требует особых навыков — достаточно касаться экрана.

Расслабляющая игра для Андроид. Игра настолько быстро убаюкивает, что, наверное, пройти ее до конца ни у кого так и не получится. Фото.

Игра настолько быстро убаюкивает, что, наверное, пройти ее до конца ни у кого так и не получится

Внизу экрана будет отображаться кнопка с текущим прогрессом и навыками определенной рыбки. Но даже это не бесит — бесплатная игра идеально подходит для спокойного времяпрепровождения в конце дня. Тем не менее, вам наверняка захочется посмотреть, в кого превратится ваша рыбёшка со временем — смотрите, не налегайте!

Расслабляющая игра

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