Как получить доступ к папкам data и obb, чтобы установить игру с кэшем на Android 13

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Герман Вологжанин

До Android 10 включительно установка игр с кэшем была плевым делом. Первые проблемы начались после релиза Android 11. Операционная система начала блокировать доступ к папкам data и obb, куда обычно распаковывается кэш, но вплоть до Android 12 ограничение стандартного проводника можно было обойти, воспользовавшись любым менеджером файлов из Google Play. С выходом Android 13 все стало намного сложнее. Теперь не помогает даже сторонний проводник, однако мне удалось найти способ, как разблокировать доступ к папке data или obb, и его простота вас удивит.

Как получить доступ к папкам data и obb, чтобы установить игру с кэшем на Android 13. На Android 13 устанавливать игры стало намного сложнее. Фото.

На Android 13 устанавливать игры стало намного сложнее

Почему заблокирован доступ к папке на Андроид

Если вы попытаетесь открыть папку obb или data через стандартный проводник, то увидите сообщение с текстом «Содержимое этой папки не может быть отображено здесь из-за ограничений Android» или немного другой формулировкой в зависимости от производителя смартфона. С чем же связана блокировка доступа?

Почему заблокирован доступ к папке на Андроид. По умолчанию доступ к папкам заблокирован. Фото.

По умолчанию доступ к папкам заблокирован

Выпуская каждое обновление Android, компания Google анонсирует улучшения в области безопасности. Блокировка папок data и obb как раз вписывается в эту концепцию. Скрыв их содержимое, операционная система защищает приложения от случайного вмешательства пользователя, которое могло бы нарушить их работу. Задумка хорошая, но все это мешает установить игру с кэшем на Андроид.

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Как открыть папку data или obb

Чтобы открыть папку obb или data, не обязательно устанавливать сторонний софт. Достаточно нажать кнопку «Показать в Файлах», после чего вы увидите содержимое каталогов.

Как открыть папку data или obb. Содержимое папок вы все равно не увидите. Фото.

Содержимое папок вы все равно не увидите

Другое дело, что попасть в конкретную подпапку из obb или data у вас не получится. Проводник сообщит, будто внутри ничего нет. То же самое произойдет при использовании менеджера файлов из Google Play. Папку obb или data вы, конечно, откроете, но получить доступ к вложенному каталогу не получится. Вместе этого на экране появится надпись «В целях защиты вашей конфиденциальности мы заблокировали доступ к этой папке».

Как открыть папку data или obb. Сторонние проводники тоже не допускаются к data и obb. Фото.

Сторонние проводники тоже не допускаются к data и obb

Казалось бы, в чем проблема? Нам же требуется всего лишь открыть obb или data, а затем — перекинуть туда кэш. Однако даже при использовании стороннего проводника в папках obb и data не отображается кнопка «Вставить» во время копирования. Выход только один — подключить смартфон к ПК.

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Как получить доступ к папке data или obb

Доступ к папке obb на Android 13, а также к каталогу data, в полной мере открывается только через компьютер на Windows. Вы увидите все содержимое и в конечном итоге сможете установить игру с кэшем.

Как получить доступ к папке data или obb. Получить полноценный доступ к папкам можно только через компьютер. Фото.

Получить полноценный доступ к папкам можно только через компьютер

Поэтому подключите телефон к компьютеру через USB, как это было проиллюстрировано в нашей инструкции, после чего вам останется лишь перекинуть кэш в obb или data.

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Как установить игру с кэшем на Андроид 13

Если вы никогда не устанавливали игры с кэшем, еще раз напомню, как это делается в реалиях Android 13:

  1. Скачайте и установите APK на телефон, но не запускайте игру.
    2. Как установить игру с кэшем на Андроид 13. Не запускайте игру после установки APK. Фото.

    Не запускайте игру после установки APK

  2. Загрузите кэш игры на компьютер.
  3. Распакуйте содержимое архива.
    4. Как установить игру с кэшем на Андроид 13. Распакуйте содержимое архива с кэшем в текущую папку. Фото.

    Распакуйте содержимое архива с кэшем в текущую папку

  4. Подключите телефон к ПК по USB-кабелю.
  5. Используя стандартный проводник Windows, скопируйте папку с кэшем по пути Android/obb или Android/data.

    6. Как установить игру с кэшем на Андроид 13. Осталось только перетащить папку с кэшем. Фото.

    Осталось только перетащить папку с кэшем

По этой инструкции я устанавливал игру Tropico на Android и при помощи компьютера на базе операционной системы Windows мне удалось получить доступ к папке obb, куда нужно было переместить кэш.

Как установить игру с кэшем на Андроид 13. Теперь игра точно запустится. Фото.

Теперь игра точно запустится

Возможно, в вашем случае необходимо задействовать каталог data. Поэтому перед копированием обязательно уточните, в какую папку кидать кэш. Обычно эта информация указана на странице загрузки игры в интернете.

Игры на Андроид со встроенным кэшем

Обращаться к помощи ПК не нужно, если вы найдете игру со встроенным кэшем. Подобные сборки остаются редкостью, поскольку размер APK в таком случае достигает несколько гигабайтов. Это делает процесс установки слишком долгим, а потому данный способ не пользуется популярностью.

Как установить приложение, если оно недоступно в вашей стране

Итак, подведу итог и еще раз кратко напомню, как установить игру на телефон, если устройство базируется на Android 13:

  • через магазин приложений;
  • установить APK со встроенным кэшем;
  • установить APK и перекинуть кэш в obb или data через компьютер.

Если после выхода Android 14 ситуация изменится, мы обязательно постараемся найти альтернативный способ, как разблокировать папки data и obb. Поэтому обязательно подпишитесь на AndroidInsider.ru в Telegram, чтобы ничего не пропустить.

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