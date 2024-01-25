Здесь всё, что нужно знать про истории в Телеграм. Как сделать, выложить, скрыть или удалить

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Иван Герасимов

Несмотря на массовую критику в момент появления, истории в Телеграм все же постепенно набирают популярность среди пользователей. На руку играет то, что для их публикации не нужно переходить в другие приложения, включать VPN или использовать сторонний софт — мессенджер Павла Дурова предоставил более чем исчерпывающий набор инструментов для редактирования. Но есть проблема: Телеграм-сторис в России могут выкладывать лишь обладатели Премиум-подписки. Так что, если она у вас есть, ознакомьтесь с нашей инструкцией: в ней мы объяснили, как выкладывать, редактировать и скрыть сторис в Телеграм от других людей.

Здесь всё, что нужно знать про истории в Телеграм. Как сделать, выложить, скрыть или удалить. Рассказываем, как правильно постить сторис в Телеграм. Фото.

Рассказываем, как правильно постить сторис в Телеграм

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Как добавить историю в Телеграм

С тем, чтобы выложить историю в Телеграм, нет никаких проблем: разработчики добавили самый удобный способ из возможных. Все, что нужно сделать — свайпнуть главную страницу, после чего вверху появится ваша аватарка с надписью «Моя история». Далее вы можете сделать следующее.

Как добавить историю в Телеграм. Добавить сторис в Телеграм можно прямо с главного экрана. Фото.

Добавить сторис в Телеграм можно прямо с главного экрана

  • Выбрать готовое фото или видео, нажав на иконку с последним медиафайлом в нижнем левом углу.
  • Сделать фото для истории в Телеграм на фронтальную или основную камеру прямо из этого меню.
  • Записать видео в сторис, переключившись на соответствующую вкладку внизу экрана.

После этого вам останется лишь отредактировать историю в Телеграм: внизу экрана будет доступен тот же фоторедактор, что и при отправке сообщений. Можно вставить текст, геолокацию, звук, реакцию или стикер из вашего аккаунта.

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Как добавить видеосообщение в сторис Телеграм

Наверняка вы видели, что некоторые пользователи вставляют кружочки с видео в сторис Телеграм, чтобы оживить публикацию. В приложении для iOS она есть прямо при выборе фото, но на Android такой функции нет. В чем дело?

  • Нажмите «Моя история» и выберите нужное фото или видео.
  • На экране редактирования нажмите на иконку камеры в правом нижнем углу и свайпните ее вверх.
    • Как добавить видеосообщение в сторис Телеграм. Кружочек в Телеграм можно записать прямо из меню настройки сторис или удалить. Фото.

    Кружочек в Телеграм можно записать прямо из меню настройки сторис или удалить

  • Запишите видео и нажмите «Стоп», после чего вырежьте нужный отрывок при помощи шкалы внизу.
  • Понравилась публикация, и вы хотите оставить ее себе на память или выложить позднее? Просто нажмите на стрелку в правом верхнем углу, чтобы скачать историю Телеграм на телефон.

Удалить кружок из сторис Телеграм можно при помощи повторного нажатия на иконку записи видеосообщения. Обратите внимание, что рядом с ней расположена еще одна с надписью 24: нажмите ее и выберите срок, чтобы публикация исчезла в указанное время. По умолчанию история в Телеграм видна в течение 24 часов, но ее можно оставить на 6 или 48 часов.

Как сделать скрытые истории в Телеграм

Далее вам предстоит выставить настройки конфиденциальности, чтобы вы знали, кому видны истории в Телеграм. Так публикацию смогут посмотреть только те, кого вы выбрали. Это очень важно!

  • Нажмите «Все», чтобы история была видна всем пользователям Телеграм.
  • Выберите «Мои контакты», чтобы только пользователи из вашей телефонной книги могли видеть сторис.
    • Как сделать скрытые истории в Телеграм. При необходимости вы всегда можете скрыть истории в Телеграм. Фото.

    При необходимости вы всегда можете скрыть истории в Телеграм

  • «Близкие друзья» — список избранных пользователей, которым всегда будут видны сторис.
  • «Выбранные пользователи» — одноразовый выбор контактов, которые увидят истории в Телеграм.

Строкой ниже вы можете выбрать контакты, от которых публикации будут скрыты всегда. Не забудьте запретить делать скриншоты историй в Телеграм, переключив ползунок возле «Разрешить снимки экрана», а также отключите при необходимости пункт «Опубликовать в моем профиле», чтобы все сторис не были видны другим пользователям.

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Можно ли удалить историю в Telegram

Если случайно сделали публикацию, не отредактировав ее, то всегда можете удалить историю из Телеграма. Делается это очень просто.

  • Зайдите в Телеграм и свайпните экран вниз.
  • Нажмите на свою аватарку, чтобы открыть сторис.
    • Можно ли удалить историю в Telegram. Удалить историю из Телеграм можно практически в одно касание. Фото.

    Удалить историю из Телеграм можно практически в одно касание

  • Нажмите на три точки в правом верхнем углу.
  • Выберите «Удалить» и подтвердите действие.

Не хотите удалять публикацию полностью? Просто нажмите «Изменить историю» вместо «Удалить», после чего внесите необходимые изменения и выложите ее повторно.

Как репостнуть сторис в Телеграм

Если вам понравилась чья-либо запись или история, вы без труда можете сделать репост к себе в сторис Телеграм. Это происходит по нажатию одной кнопки — не нужно даже делать скриншот!

  • Откройте историю или канал и найдите нужную запись.
  • Нажмите «Поделиться», затем — сине-зеленую кнопку «Репост в историю».
    • Как репостнуть сторис в Телеграм. Сделать репост истории в Телеграм очень просто. Фото.

    Сделать репост истории в Телеграм очень просто

  • Настройте размер публикации и воспользуйтесь функциями фоторедактора при необходимости.
  • Нажмите «Далее», выберите, кто увидит сторис в Телеграм, и нажмите «Опубликовать».

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Как видите, управлять историями очень просто — отличий от других соцсетей не так много! А вот чего вы точно не знали — так это то, как скрыть время посещения в Телеграм. Обязательно прочтите, чтобы быть в курсе.

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