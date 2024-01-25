Здесь всё, что нужно знать про истории в Телеграм. Как сделать, выложить, скрыть или удалить

Несмотря на массовую критику в момент появления, истории в Телеграм все же постепенно набирают популярность среди пользователей. На руку играет то, что для их публикации не нужно переходить в другие приложения, включать VPN или использовать сторонний софт — мессенджер Павла Дурова предоставил более чем исчерпывающий набор инструментов для редактирования. Но есть проблема: Телеграм-сторис в России могут выкладывать лишь обладатели Премиум-подписки. Так что, если она у вас есть, ознакомьтесь с нашей инструкцией: в ней мы объяснили, как выкладывать, редактировать и скрыть сторис в Телеграм от других людей.

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Как добавить историю в Телеграм

С тем, чтобы выложить историю в Телеграм, нет никаких проблем: разработчики добавили самый удобный способ из возможных. Все, что нужно сделать — свайпнуть главную страницу, после чего вверху появится ваша аватарка с надписью «Моя история». Далее вы можете сделать следующее.

Выбрать готовое фото или видео, нажав на иконку с последним медиафайлом в нижнем левом углу.

Сделать фото для истории в Телеграм на фронтальную или основную камеру прямо из этого меню.

Записать видео в сторис, переключившись на соответствующую вкладку внизу экрана.

После этого вам останется лишь отредактировать историю в Телеграм: внизу экрана будет доступен тот же фоторедактор, что и при отправке сообщений. Можно вставить текст, геолокацию, звук, реакцию или стикер из вашего аккаунта.

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Как добавить видеосообщение в сторис Телеграм

Наверняка вы видели, что некоторые пользователи вставляют кружочки с видео в сторис Телеграм, чтобы оживить публикацию. В приложении для iOS она есть прямо при выборе фото, но на Android такой функции нет. В чем дело?

Нажмите «Моя история» и выберите нужное фото или видео.

На экране редактирования нажмите на иконку камеры в правом нижнем углу и свайпните ее вверх.

Запишите видео и нажмите «Стоп», после чего вырежьте нужный отрывок при помощи шкалы внизу.

Понравилась публикация, и вы хотите оставить ее себе на память или выложить позднее? Просто нажмите на стрелку в правом верхнем углу, чтобы скачать историю Телеграм на телефон.

Удалить кружок из сторис Телеграм можно при помощи повторного нажатия на иконку записи видеосообщения. Обратите внимание, что рядом с ней расположена еще одна с надписью 24: нажмите ее и выберите срок, чтобы публикация исчезла в указанное время. По умолчанию история в Телеграм видна в течение 24 часов, но ее можно оставить на 6 или 48 часов.

Как сделать скрытые истории в Телеграм

Далее вам предстоит выставить настройки конфиденциальности, чтобы вы знали, кому видны истории в Телеграм. Так публикацию смогут посмотреть только те, кого вы выбрали. Это очень важно!

Нажмите «Все», чтобы история была видна всем пользователям Телеграм.

Выберите «Мои контакты», чтобы только пользователи из вашей телефонной книги могли видеть сторис.

«Близкие друзья» — список избранных пользователей, которым всегда будут видны сторис.

«Выбранные пользователи» — одноразовый выбор контактов, которые увидят истории в Телеграм.

Строкой ниже вы можете выбрать контакты, от которых публикации будут скрыты всегда. Не забудьте запретить делать скриншоты историй в Телеграм, переключив ползунок возле «Разрешить снимки экрана», а также отключите при необходимости пункт «Опубликовать в моем профиле», чтобы все сторис не были видны другим пользователям.

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Можно ли удалить историю в Telegram

Если случайно сделали публикацию, не отредактировав ее, то всегда можете удалить историю из Телеграма. Делается это очень просто.

Зайдите в Телеграм и свайпните экран вниз.

Нажмите на свою аватарку, чтобы открыть сторис.

Нажмите на три точки в правом верхнем углу.

Выберите «Удалить» и подтвердите действие.

Не хотите удалять публикацию полностью? Просто нажмите «Изменить историю» вместо «Удалить», после чего внесите необходимые изменения и выложите ее повторно.

Как репостнуть сторис в Телеграм

Если вам понравилась чья-либо запись или история, вы без труда можете сделать репост к себе в сторис Телеграм. Это происходит по нажатию одной кнопки — не нужно даже делать скриншот!

Откройте историю или канал и найдите нужную запись.

Нажмите «Поделиться», затем — сине-зеленую кнопку «Репост в историю».

Настройте размер публикации и воспользуйтесь функциями фоторедактора при необходимости.

Нажмите «Далее», выберите, кто увидит сторис в Телеграм, и нажмите «Опубликовать».

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Как видите, управлять историями очень просто — отличий от других соцсетей не так много! А вот чего вы точно не знали — так это то, как скрыть время посещения в Телеграм. Обязательно прочтите, чтобы быть в курсе.