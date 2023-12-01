Приложение Яндекс Музыки на Android теперь не узнать. Посмотрите, как оно изменилось после обновления

Компания Яндекс впервые почти за 10 лет сделала редизайн своего музыкального сервиса, в ходе которого не только изменился логотип, но и существенно обновилось само приложение Яндекс Музыки на Андроид. Команда стриминговой платформы в очередной раз прокачала рекомендательную систему, а еще поменяла местами отдельные пункты меню. Чтобы вы не запутались и смогли всесторонне оценить новую версию Яндекс Музыки, мы подготовили для вас небольшой обзор.

Как обновить Яндекс Музыку на телефоне

Обновление Яндекс Музыки на Андроид уже доступно для скачивания через Google Play и AppGallery. Это единственные источники, через которые мобильный клиент стримингового сервиса распространяется официально. Обязательно проверьте наличие апдейта в своем магазине приложений и нажмите кнопку «Обновить».

Яндекс Музыка в Google Play

Яндекс Музыка в AppGallery

Несмотря на то, что теперь у Яндекс Музыки новый логотип, ярлык приложения на рабочем столе не изменился. До поры до времени вы будете видеть уже приевшуюся иконку со значком мелодии, но вскоре вместо нее появится искра — обновленный символ музыкального сервиса.

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Большое обновление Яндекс Музыки

До запуска нового приложения Яндекс Музыки важно заострить внимание на апгрейде рекомендательной модели. Представители стримингового сервиса заявляют, что теперь «Моя волна» использует глубокие нейросети. ИИ внимательно отслеживает, как меняются музыкальные предпочтения пользователя, и даже прогнозирует их дальнейшие изменения.

Ну и никуда без цифр. Команда сервиса отмечает: после обновления Яндекс Музыки эффективность рекомендательной системы выросла настолько, что через стриминговую платформу вы откроете для себя в 3 раза больше любимых исполнителей, чем при самостоятельном поиске.

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Что появилось в приложении Яндекс Музыка на Андроид

После первого запуска обновленного приложения Яндекс Музыки нас по традиции встречает Моя волна — бесконечный поток треков, основанный на предпочтениях пользователя. Поначалу в глаза бросается только свежий логотип сервиса, но стоит опуститься чуть ниже, как перед нами открывается самое важное изменение.

На главном экране приложения появились две вкладки: «Для вас» и «Тренды». В первой представлены музыкальные подборки, основанные на ваших предпочтениях:

Мне нравится. Фонотека залайканных песен.

Фонотека залайканных песен. Рекомендуем новинки. Свежие релизы от любимых исполнителей.

Свежие релизы от любимых исполнителей. В стиле. Подборка альбомов в стиле недавно прослушанных вами музыкантов.

Подборка альбомов в стиле недавно прослушанных вами музыкантов. Встретились в Моей волне. Исполнители, которых вы открыли при помощи рекомендательной системы Яндекс Музыки.

Исполнители, которых вы открыли при помощи рекомендательной системы Яндекс Музыки. Больше открытий. Бесконечный поток Моей волны, разбитый по жанрам и настроению.

Бесконечный поток Моей волны, разбитый по жанрам и настроению. Собираем для вас. Персональные плейлисты от Яндекс Музыки.

Персональные плейлисты от Яндекс Музыки. Вы недавно слушали. Последние исполнители и альбомы, поставленные вами на «Play».

Вторая вкладка состоит из треков, популярных среди всех пользователей Яндекс Музыки. Здесь тоже есть несколько подборок:

Подборки музыки. Список тематических плейлистов.

Список тематических плейлистов. Громкие новинки месяца. Самые популярные песни, вышедшие за последние 30 дней.

Самые популярные песни, вышедшие за последние 30 дней. Еще больше новой музыки. Плейлисты с новинками, разбитыми на жанры.

Плейлисты с новинками, разбитыми на жанры. Главные альбомы месяца. Свежие релизы от самых популярных исполнителей.

Свежие релизы от самых популярных исполнителей. Чарт. Список самых популярных треков в Яндекс Музыке.

Список самых популярных треков в Яндекс Музыке. Только хиты. Разноплановые подборки поп-музыки.

Разноплановые подборки поп-музыки. Зажглись от Искры. Исполнители, набравшие популярность при помощи Моей волны.

Исполнители, набравшие популярность при помощи Моей волны. Открытия. Плейлисты с песнями от новых исполнителей.

Плейлисты с песнями от новых исполнителей. Выбор редакции. Релизы, с которыми рекомендует познакомиться команда Яндекс Музыки.

Релизы, с которыми рекомендует познакомиться команда Яндекс Музыки. Альбомы с видеошотами. Релизы с видеозаставками для треков.

Релизы с видеозаставками для треков. Артисты комментируют. Расширенные версии альбомов с комментариями исполнителей.

Многое из этого уже было раньше, но теперь есть четкое разделение на общие и персонализированные подборки. Также изменилось окно плеера. После обновления Яндекс Музыки рядом с названием песни отображается обложка карточки исполнителя. Нажав на нее, вы попадете на страницу нужного артиста, а ведь раньше для этого приходилось вызывать отдельное меню через «три точки».

Сами карточки исполнителей в Яндекс Музыке тоже изменились. Сделан еще больший упор на отображение информации о количестве слушателей за месяц, а фотографии исполнителей пролистываются автоматически.

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Наконец, состоялся важный переезд. До обновления было сложно найти дизлайки в Яндекс Музыке, так как нелюбимые исполнители и треки прятались в настройках профиля. В новой версии приложения они доступны через вкладку «Коллекция».

Очевидно, что это далеко не все изменения Яндекс Музыки, и в ближайшие месяцы нас ждет еще больше нововведений. А пока вы можете поделиться своими впечатлениями от апдейта в телеграм-чате AndroidInsider.ru.