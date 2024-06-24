Прокачиваем смартфон за бесценок. Топовые приложения для Андроид с высокой оценкой в Гугл Плей

Рано или поздно каждый владелец Андроид-смартфона заглядывает в Google Play, чтобы присмотреться к интересному софту. Результат, возможно, разочарует, так как на главной странице в подборках либо уже скачанные повседневные приложения, либо платные или с подписками. Чтобы найти реально полезные программы для Андроид, нужно изучать рекомендации каталога, а на это может уйти немало времени. Лучше загляните в нашу свежую подборку, в которой мы собрали самый полезный софт для вашего смартфона — он наверняка сделает его в разы полезнее. Все это можно скачать бесплатно и не оформлять подписку.

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Крутой фоторедактор для телефона

FaceApp — наверное, самый известный фоторедактор для Андроид, который при этом есть далеко не на каждом смартфоне. Он работает на основе искусственного интеллекта и способен изменить фотографию до неузнаваемости. Да, здесь есть различные фильтры и эффекты, но это вторично. Важнее то, как можно улучшить фото с помощью ИИ, а не испортить ее.

С помощью инструментов вы можете добавить на собственный портрет улыбку, убрать морщины или сделать глаза одинакового размера, убрав асимметрию. Можно даже посмотреть на себя в старости или изменить прическу — в общем, максимально экспериментировать со снимками. Часть функций доступна бесплатно, так что, вы без труда сможете моментально улучшить фото на телефоне,не пользуясь ПК.

Фоторедактор FaceApp

Удобный плеер для музыки на Андроид

Нашли для вас хороший офлайн-плеер с незамысловатым названием — Music Player for Android. В его основе лежит не только простой и удобный интерфейс, но и возможность настроить оформление. К примеру, прямо после запуска программа предлагает заменить фон, установив вместо однотонного забавную морскую свинку.

Из настроек нужно выделить сканирование памяти для быстрого нахождения песен, скрытые папки и эквалайзер. Однако стоит выделить режим движения — специальное дополнение для автолюбителей, которое увеличивает шрифт и иконки на главном экране. Таким образом, смартфон может оставаться в держателе, а вы будете переключать треки в плеере, не отвлекаясь от дороги.

Плеер для Андроид

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Как изменить тему на Андроид

Владельцев Андроид-смартфонов крайне сложно удивить, так как в Гугл Плей есть вообще всё — достаточно ввести любое слово в поиске, как каталог найдет ворох приложений. Но эта необычная мерцающая рамка вокруг экрана приведет в восторг даже видавших виды пользователей! Фишка в том, что она работает в фоновом режиме даже на экране блокировки, а также легко настраивается по интенсивности и другим параметрам вроде направления движения.

На этом функциональность не ограничивается: внутри есть огромная библиотека обоев, среди которых есть живые, статичные и слайдшоу с автоматическим переключением. Что умеет это приложение для настройки оформления на смартфоне — смотрите по ссылке.

Мерцающая рамка на Андроид

Приложение бегущая строка для Android

Наверняка в соцсетях сталкивались с тем, что пользователи превращали экран смартфона в стильную бегущую строку. Мы нашли эту утилиту, которая так и называется Бегущая строка — она реально проста и безумно полезна! Вы можете ввести любой текст и установить подходящую скорость бегущей строки для повышенной четкости.

А еще здесь есть различные настройки шрифта строки, фона, цветов и направления движения надписи. Приложение Бегущая строка — реально классное дополнение к функциональности вашего смартфона. Тем более, что за него не нужно платить — все доступно совершенно бесплатно.

Бегущая строка на Андроид

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Приложение Лупа для Андроид

Если вы забыли дома очки и не можете разглядеть мелкую надпись, вам на помощь придет ваш смартфон. Нужно всего лишь скачать приложение с микроскопом и лупой! Разглядеть микроорганизмы вряд ли получится, а вот смазанный мелкий текст на упаковке — запросто. Самое удобное, что внутри есть все инструменты для улучшения изображения: например, вспышка, контрастность, световые фильтры и увеличение качества фото.

Пользователи отмечают, что лупа и микроскоп для Андроид подойдет даже для пожилых людей с плохим зрением. Для этого в приложении предусмотрен дополнительный простой режим, чтобы не нажать не ту кнопку. В остальном, оно увеличивает текст за счет мощностей камеры, но обычное приложение вам так помочь не сможет.

Лупа с микроскопом