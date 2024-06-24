Хорошие беспроводные наушники для телефона на Android: 5 моделей, которые стоит купить в 2024 году

Bluetooth-наушники — пожалуй, самый популярный аксессуар для телефона. Сегодня подобные устройства выпускают все кому не лень, но порой они либо очень плохого качества, либо стоят непозволительно дорого. Если вы хотите получить классное звучание, но в то же время не готовы выкладывать пятизначные суммы на покупку Bluetooth-гарнитуры, присмотритесь к этим хорошим недорогим беспроводным наушникам, которые стоят меньше 5 тысяч рублей.

Lenovo LP40 Pro — беспроводные наушники до 1000 рублей

По нынешним меркам это очень дешевые беспроводные наушники, но выпущены они не каким-то китайским подвалом, а вполне себе приличным брендом, который дорожит своим именем. Однако питать ложных иллюзий относительно Lenovo LP40 Pro не стоит: просто надежная гарнитура без каких-либо фишек для аудиофилов.

Цена: от 750 ₽

Lenovo LP40 Pro в России

Lenovo LP40 Pro на AliExpress

Главная особенность наушников Lenovo LP40 Pro — форм-фактор. Это и не вкладыши, и не внутриканальная модель, а нечто среднее. Гарнитура должна комфортно сидеть в ушах и радовать стабильным соединением за счет поддержки Bluetooth 5.1. Также Lenovo LP40 Pro готовы порадовать шикарной автономностью: 72 часа с кейсом и 5-6 часов без него.

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Недорогие беспроводные наушники Redmi Buds 4 Active

Еще одни недорогие Bluetooth-наушники — Redmi Buds 4 Active. Хотя они тоже не претендуют на звание устройства для настоящих меломанов, но предлагают несколько интересных фишек, которые редко встречаются в гарнитурах за такие деньги.

Цена: от 1 300 ₽

Redmi Buds 4 Active в России

Redmi Buds 4 Active на AliExpress

Redmi Buds 4 Active поддерживают технологию Google Fast Pair, благодаря чему наушники моментально подключаются к смартфону после открытия кейса, а на экране появляется красивая анимация. Мелочь, а приятно. С точки зрения базовых характеристик наушники Redmi Buds 4 Active предлагают беспроводное соединение по современному протоколу Bluetooth 5.3, большие 12-миллимитровые динамики для хорошего баса и неплохой аккумулятор на 5/28 часов работы.

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realme Buds T300 — недорогие наушники с шумоподавлением

За 2 тысячи рублей уже можно купить Bluetooth-наушники с шумоподавлением, и это будут realme Buds T300. Они отсекают внешние звуки громкостью до 30 дБ, позволяя комфортно слушать музыку даже в оживленных местах. Режим прозрачности тоже поддерживается.

Цена: от 2 100 ₽

realme Buds T300 в России

realme Buds T300 на AliExpress

Звук в наушниках realme Buds T300 ориентирован на низкие частоты, но звучание можно отрегулировать и самостоятельно через фирменное приложение realme Link. Там помимо прочего вы найдете переключатель пространственного аудио, добавляющего музыке объем. На одном заряде эти хорошие Bluetooth-наушники проработают 8/40 часов.

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Полноразмерные наушники UGREEN HiTune Max 5

Переходим к по-настоящему музыкальной модели, которая называется UGREEN HiTune Max 5. Она разработана брендом, не первый год выпускающим различные аксессуары для смартфонов, и готова порадовать сразу несколькими аудиофильскими фишками. Во-первых, это сертификаты Hi-Res Audio для работы по проводу и Bluetooth. Во-вторых, поддержка кодека LDAC, способного передавать аудио с высоким битрейтом. Наконец, это активное шумоподавление до 43 дБ.

Цена: от 3 200 ₽

HiTune Max 5 в России

HiTune Max 5 на AliExpress

Полноразмерные беспроводные наушники очень долго работают от одного заряда: почти 90 часов. Но при этом, выбирая устройство UGREEN, будьте готовы к тому, что вы не сможете настроить их звучание через фирменное приложение, как в случае с другими брендами.

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Redmi Buds 5 Pro — отличные блютуз-наушники для телефона

Возможно, лучшими беспроводными наушниками 2024 года по соотношению цены и характеристик являются Redmi Buds 5 Pro. Они поддерживают эффективное шумоподавление до 52 дБ, имеют сертификат Hi-Res Audio, передают звук через кодек LDAC, а еще создают эффект погружения за счет функции пространственного аудио.

Цена: от 4 500 ₽

Redmi Buds 5 Pro в России

Redmi Buds 5 Pro на AliExpress

Есть поддержка технологии Google Fast Pair. Кроме того, звук в наушниках гибко настраивается через приложение Xiaomi Earbuds, а от одного заряда гарнитура работает 10/38 часов.