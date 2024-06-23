Не спешите покупать компактный смартфон! Он доставит больше проблем, чем лопата

Многим из нас надоели лопаты, которыми изобилует рынок смартфонов, оттого порой так и хочется купить компактную модель, вспомнив, как еще несколько лет назад мобильным устройством можно было пользоваться одной рукой. Такая возможность до сих пор есть, однако ее целесообразность с каждым годом становится все более сомнительной. Минусы компактных смартфонов зачастую превалируют над их очевидным эргономическим достоинством, и покупать модель небольшого размера в 2024 году — не самое правильное решение, хотя изначально оно может показаться единственно верным.

Удобно ли пользоваться компактным смартфоном

Глупо спорить с тем, что небольшой смартфон приятно держать в руке. Он уже, благодаря чему его легче обхватить, да и вес компактной модели меньше в сравнении с лопатой. Но давайте подумаем, в каких сценариях мы используем смартфон?

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В большинстве случаев он является средством коммуникации, которая все чаще осуществляется не через голосовую связь, а посредством отправки текстовых сообщений. И в этом сценарии очевидным становится недостаток компактной модели. Если не играть с настройками шрифта, будет неудобно читать текст, а при его увеличении уменьшится количество информации на экране. Плюс ко всему на маленьком дисплее не очень комфортно печатать, используя виртуальную клавиатуру.

Также компактный смартфон уступает классической лопате в развлекательных сценариях, когда мы смотрим видео или, например, запускаем игры на Андроид. Так, может, не стоит гнаться за эргономикой, если на практике маленькое устройство почти всегда уступает модели внушительных размеров?

Емкость аккумулятора и скорость зарядки смартфона

Самый очевидный недостаток компактного смартфона — емкость аккумулятора. Так, если маленький Samsung Galaxy S24 оснащен батареей на 4000 мАч, а в Xiaomi 14 с большим трудом запихнули АКБ на 4610 мАч, то какой-нибудь realme GT 6 предлагает уже 5500 мАч.

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Может, большой экран нивелирует преимущество лопат в плане автономности? Совсем нет! Если при активном использовании Galaxy S24 работает 12 часов, то realme GT 6, согласно тесту GSMArena.com, выдает 14:30 ч.

Казалось бы, не беда, если сегодня любой смартфон так или иначе поддерживает скоростную зарядку. Но, во-первых, посредственная автономность помимо прочего провоцирует быструю деградацию АКБ из-за постоянного подключения к источнику питания. Во-вторых, скорость зарядки компактных моделей не такая высокая из-за поддержки адаптеров питания меньшей мощности.

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Производительность смартфона и нагрев корпуса

Ни один производитель не выпускает компактный игровой смартфон. Не задумывались почему? Дело в том, что скромные размеры корпуса не позволяют реализовать хороший теплоотвод. Это приводит к сильному нагреву устройства, а также к яркому проявлению троттлинга — принудительного снижения мощности процессора ради поддержания оптимальной температуры.

Если отличия пиковой производительности между компактным и большим устройством будут не столь заметны, хотя преимущество все равно окажется на стороне лопаты, то при длительных нагрузках хотя бы в течение 15-20 минут «малыш» проиграет без вариантов. Разумеется, при условии, что обе модели базируются на одном и том же процессоре и работают на идентичной прошивке.

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Чем отличаются камеры смартфонов

Возможно, вы не замечали, но все камерофоны делают большими с точки зрения размеров. И неспроста. Ведь главная характеристика камеры телефона, влияющая на итоговое качество фото и видео — физический размер матрицы, а не, например, количеством мегапикселей.

И что же мы видим? Samsung Galaxy S24 — флагман, но по размеру некоторых сенсоров он уступает даже недорогим устройствам, а уж в сравнении с одноклассниками флагманского уровня вообще не выдерживает конкуренцию. Так, у сопоставимого по цене OnePlus 12 больше основная камера (1/1.43″ против 1/1.57″), сверхширокоугольный модуль (1/2″ против 1/2.55″) и телеобъектив (1/2″ против 1/3.9″).

Зачем покупать смартфон с большой камерой и какой лучше выбрать

Выпуская компактный телефон, его производитель просто не имеет возможности установить реально большие сенсоры для идеальных фото во всех сценариях, иначе ему бы, в частности, пришлось жертвовать емкостью аккумулятора, которую и без того нельзя назвать впечатляющей.

Какой компактный смартфон купить

Если ни один из вышеописанных недостатков не заставит вас отказаться от идеи покупки компактного смартфона, то вы попросту рискуете не найти подходящую модель. Маленьких устройств на рынке очень мало, и почти все они — флагманы, то есть довольно дорогие смартфоны.

10 компактных Android-смартфонов, которые до сих пор можно купить

Поэтому покупать компактную модель стоит только в том случае, если вы не ограничены в финансах, а сам смартфон для вас — не более чем аксессуар или по крайней мере устройство, возможности которого вы используете в лучшем случае на 10-20%.