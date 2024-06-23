Не спешите покупать компактный смартфон! Он доставит больше проблем, чем лопата

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин

Многим из нас надоели лопаты, которыми изобилует рынок смартфонов, оттого порой так и хочется купить компактную модель, вспомнив, как еще несколько лет назад мобильным устройством можно было пользоваться одной рукой. Такая возможность до сих пор есть, однако ее целесообразность с каждым годом становится все более сомнительной. Минусы компактных смартфонов зачастую превалируют над их очевидным эргономическим достоинством, и покупать модель небольшого размера в 2024 году — не самое правильное решение, хотя изначально оно может показаться единственно верным.

Не спешите покупать компактный смартфон! Он доставит больше проблем, чем лопата. Все удобство компактного смартфона сходит на нет, когда узнаешь о его недостатках. Фото: Qube. Фото.

Все удобство компактного смартфона сходит на нет, когда узнаешь о его недостатках. Фото: Qube

Удобно ли пользоваться компактным смартфоном

Глупо спорить с тем, что небольшой смартфон приятно держать в руке. Он уже, благодаря чему его легче обхватить, да и вес компактной модели меньше в сравнении с лопатой. Но давайте подумаем, в каких сценариях мы используем смартфон?

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

В большинстве случаев он является средством коммуникации, которая все чаще осуществляется не через голосовую связь, а посредством отправки текстовых сообщений. И в этом сценарии очевидным становится недостаток компактной модели. Если не играть с настройками шрифта, будет неудобно читать текст, а при его увеличении уменьшится количество информации на экране. Плюс ко всему на маленьком дисплее не очень комфортно печатать, используя виртуальную клавиатуру.

Удобно ли пользоваться компактным смартфоном. На большом экране удобнее играть и смотреть видео. Фото.

На большом экране удобнее играть и смотреть видео

Также компактный смартфон уступает классической лопате в развлекательных сценариях, когда мы смотрим видео или, например, запускаем игры на Андроид. Так, может, не стоит гнаться за эргономикой, если на практике маленькое устройство почти всегда уступает модели внушительных размеров?

Емкость аккумулятора и скорость зарядки смартфона

Самый очевидный недостаток компактного смартфона — емкость аккумулятора. Так, если маленький Samsung Galaxy S24 оснащен батареей на 4000 мАч, а в Xiaomi 14 с большим трудом запихнули АКБ на 4610 мАч, то какой-нибудь realme GT 6 предлагает уже 5500 мАч.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Может, большой экран нивелирует преимущество лопат в плане автономности? Совсем нет! Если при активном использовании Galaxy S24 работает 12 часов, то realme GT 6, согласно тесту GSMArena.com, выдает 14:30 ч.

Емкость аккумулятора и скорость зарядки смартфона. Смартфон с большим экраном работает дольше, потому что у него крупнее аккумулятор. Источник: GSMArena.com. Фото.

Смартфон с большим экраном работает дольше, потому что у него крупнее аккумулятор. Источник: GSMArena.com

Казалось бы, не беда, если сегодня любой смартфон так или иначе поддерживает скоростную зарядку. Но, во-первых, посредственная автономность помимо прочего провоцирует быструю деградацию АКБ из-за постоянного подключения к источнику питания. Во-вторых, скорость зарядки компактных моделей не такая высокая из-за поддержки адаптеров питания меньшей мощности.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Производительность смартфона и нагрев корпуса

Ни один производитель не выпускает компактный игровой смартфон. Не задумывались почему? Дело в том, что скромные размеры корпуса не позволяют реализовать хороший теплоотвод. Это приводит к сильному нагреву устройства, а также к яркому проявлению троттлинга — принудительного снижения мощности процессора ради поддержания оптимальной температуры.

Производительность смартфона и нагрев корпуса. Меньше размер смартфона — меньше площадь рассеивания тепла его процессора. Фото.

Меньше размер смартфона — меньше площадь рассеивания тепла его процессора

Если отличия пиковой производительности между компактным и большим устройством будут не столь заметны, хотя преимущество все равно окажется на стороне лопаты, то при длительных нагрузках хотя бы в течение 15-20 минут «малыш» проиграет без вариантов. Разумеется, при условии, что обе модели базируются на одном и том же процессоре и работают на идентичной прошивке.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Чем отличаются камеры смартфонов

Возможно, вы не замечали, но все камерофоны делают большими с точки зрения размеров. И неспроста. Ведь главная характеристика камеры телефона, влияющая на итоговое качество фото и видео — физический размер матрицы, а не, например, количеством мегапикселей.

Чем отличаются камеры смартфонов. Размер матрицы влияет на количество света, которое она может поймать для получения детализированного снимка. Фото.

Размер матрицы влияет на количество света, которое она может поймать для получения детализированного снимка

И что же мы видим? Samsung Galaxy S24 — флагман, но по размеру некоторых сенсоров он уступает даже недорогим устройствам, а уж в сравнении с одноклассниками флагманского уровня вообще не выдерживает конкуренцию. Так, у сопоставимого по цене OnePlus 12 больше основная камера (1/1.43″ против 1/1.57″), сверхширокоугольный модуль (1/2″ против 1/2.55″) и телеобъектив (1/2″ против 1/3.9″).

Зачем покупать смартфон с большой камерой и какой лучше выбрать

Выпуская компактный телефон, его производитель просто не имеет возможности установить реально большие сенсоры для идеальных фото во всех сценариях, иначе ему бы, в частности, пришлось жертвовать емкостью аккумулятора, которую и без того нельзя назвать впечатляющей.

Какой компактный смартфон купить

Какой компактный смартфон купить. Компактных смартфонов почти не осталось. Фото: GSMArena Official. Фото.

Компактных смартфонов почти не осталось. Фото: GSMArena Official

Если ни один из вышеописанных недостатков не заставит вас отказаться от идеи покупки компактного смартфона, то вы попросту рискуете не найти подходящую модель. Маленьких устройств на рынке очень мало, и почти все они — флагманы, то есть довольно дорогие смартфоны.

10 компактных Android-смартфонов, которые до сих пор можно купить

Поэтому покупать компактную модель стоит только в том случае, если вы не ограничены в финансах, а сам смартфон для вас — не более чем аксессуар или по крайней мере устройство, возможности которого вы используете в лучшем случае на 10-20%.

Теги
Лонгриды для вас
Что сильнее разряжает Android-смартфон: Wi-Fi или мобильный интернет 4G

Смартфон без интернета практически перестает быть умным устройством, ведь для доступа к большинству его функций требуется подключение к сети. Из-за этого мы вынуждены использовать два совершенно разных типа беспроводного соединения: Wi-Fi и 4G. Оба предлагают нам выход в сеть на довольно высокой скорости, но в то же время они имеют ряд отличий. Главное из них — потребление энергии. Сегодня разберемся, что сильнее разряжает телефон (Wi-Fi или 4G), а также выработаем оптимальный план использования двух типов соединения для улучшения автономности.

Читать далее
Такие обои для телефона будут только у тебя: создаем уникальные картинки через нейросеть

Еще несколько лет назад, чтобы создать обои для телефона, нужно было обладать навыками взаимодействия со сложными фоторедакторами и тратить на каждую картинку не по одному часу свободного времени. Но сейчас, как в известной песне, вкалывают роботы, а не человек. Так давайте же воспользуемся благами научно-технического прогресса и сделаем на Андроиде обои через нейросеть. Ведь эта картинка не только украсит рабочий стол системы, но и станет по-настоящему уникальной.

Читать далее
Эти настройки экрана помогут сэкономить энергию на Андроид, а еще ускорят смартфон

Сегодня почти на каждом Андроиде есть режим энергосбережения — полезная функция, заметно улучшающая автономность устройства. Но вот незадача: после ее активации снижается производительность, из-за чего смартфон работает медленнее (особенно это касается недорогих моделей), а уж об игровых возможностях в таком случае и говорить не приходится. Кроме того, функция отключает синхронизацию и эффекты вибрации.

Читать далее