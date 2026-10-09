Пока все спорят, можно ли доверять MAX, в России появился ещё один мессенджер. Его делает не VK, а разработчик отечественной операционной системы, и до недавнего времени пользоваться им могли в основном владельцы редкого российского смартфона. Теперь всё иначе: мессенджер получил функцию, которой в MAX нет до сих пор, и открыт для всех. Рассказываю, что это за приложение, как в нём зарегистрироваться и как поставить его на обычный Android-смартфон.

Кто сделал РОСА Мессенджер и откуда он взялся

РОСА Мессенджер разрабатывает НТЦ ИТ РОСА — компания, которая делает российские операционные системы для компьютеров и смартфонов. Изначально мессенджер был встроен в смартфон Р-ФОН с системой РОСА Мобайл, и за пределами этого устройства его почти никто не видел.

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Основная ставка разработчика — на компании и госструктуры. На странице мессенджера он описан как сервис для корпоративных коммуникаций, который организация может развернуть на собственных серверах. Поэтому на экране входа есть отдельный пункт для подключения к корпоративному серверу. Осенью 2025 года разработчики обещали открыть мессенджер для всех, в том числе на iOS и Android. В итоге обычным пользователям стала доступна веб-версия, которая работает прямо в браузере и бесплатна.

Шифрование, которого нет в MAX

8 октября РОСА Мессенджер научился создавать зашифрованные чаты и группы. Переписку в них может прочитать только участник беседы: для расшифровки нужен приватный ключ, который хранится на устройстве пользователя. Администратор сервера содержимое таких сообщений не видит.

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В MAX ничего подобного нет. В политике конфиденциальности MAX о шифровании переписки не сказано ни слова, зато есть пункт о передаче информации госорганам по официальному запросу. Подробно о том, чем сквозное шифрование отличается от обычного, мы рассказывали в тексте, почему его нет в MAX на Android. Важно другое: в РОСА зашифрованный чат нужно создавать отдельно, обычные чаты так не защищены.

Регистрация через РОСА ID

Для входа в мессенджер нужен аккаунт РОСА ID — это единая учётная запись для сервисов разработчика. Для регистрации понадобятся имя, электронная почта, номер телефона и пароль. Зарегистрироваться можно так:

Откройте в браузере на смартфоне адрес webchat.rosa.ru. Нажмите «Войти через РОСА ID». На странице РОСА ID перейдите к регистрации. Укажите имя, электронную почту, телефон и дважды введите пароль. Отметьте согласие с пользовательским соглашением и обработкой персональных данных. Нажмите «Зарегистрироваться». Откройте письмо от РОСА ID и подтвердите адрес по ссылке. Вернитесь на webchat.rosa.ru и войдите с указанными почтой и паролем.

Галочку о согласии получать рекламные материалы ставить не обязательно. Если письмо не пришло, проверьте папку «Спам» или нажмите на странице регистрации «Отправить письмо повторно».

Как добавить веб-версию на главный экран

Отдельного приложения для обычных Android-смартфонов нет. В каталоге RuStore по запросам «РОСА Мессенджер» и «rosa messenger» находятся MAX, VK Мессенджер и другие приложения, но не РОСА. В Google Play мессенджера тоже нет, а APK с неофициальных сайтов лучше не устанавливать.

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Нативное приложение есть только на Р-ФОН, а шифрование, по данным разработчика, работает ещё и в веб-клиенте. Причём у веб-версии есть всё, что нужно браузеру, чтобы установить её как приложение. На рабочем столе появится иконка, а мессенджер будет открываться в отдельном окне без адресной строки. Сделать это в Яндексе можно так:

Откройте webchat.rosa.ru в браузере и войдите в аккаунт. Нажмите на три точки в правом верхнем углу. Выберите «Добавить ярлык». Нажмите «Добавить автоматически» и подтвердите действие. Откройте мессенджер с новой иконки и разрешите уведомления, когда браузер о них спросит.

Уведомления веб-версия получает через браузер, поэтому важно не запрещать их. Если случайно нажали «Блокировать», разрешите уведомления для сайта webchat.rosa.ru в настройках.

Как создать защищённый чат и не потерять ключ

Ключ шифрования хранится на устройстве, поэтому его легко потерять — например, при смене смартфона или очистке данных браузера. На этот случай есть облачный пароль: он нужен, чтобы восстановить доступ к ключу. Начать стоит именно с него:

Откройте «Настройки» и перейдите в раздел «Конфиденциальность». Выберите «Облачный пароль шифрования». Нажмите «Создать пароль» и придумайте надёжную комбинацию. Вернитесь к списку чатов и откройте меню «Чаты». Выберите «Создать зашифрованный чат» или «Создать зашифрованную группу». Добавьте собеседников.

Зашифрованные диалоги отмечены зелёным замком, а сообщения в них выделены цветом, так что их не перепутать с обычными. Облачный пароль лучше записать в надёжном месте: именно он поможет вернуть доступ к ключу, если с устройством что-то случится.

Приглашение по ссылке и контроль устройств

Главная проблема любого нового мессенджера — в нём нет ваших знакомых. РОСА решает это приглашениями: собеседника можно позвать по ссылке, письмом или SMS. Ему не нужна регистрация — достаточно указать имя, чтобы переписываться и созваниваться по голосу или видео. Такой гость получает временный профиль со специальным аватаром, а для полного доступа ему всё же придётся зарегистрироваться.

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Второе полезное нововведение — раздел «Устройства» в настройках. В нём видны все активные сессии, и любую из них можно завершить, а можно одной командой закрыть все, кроме текущей. При входе с нового устройства приходит служебное уведомление, и неожиданную сессию можно сразу завершить.

Стоит ли менять MAX на мессенджер РОСА

Заменить MAX полностью РОСА Мессенджер не сможет, и дело не только в отсутствии приложения в RuStore и Google Play. Через MAX работают Госуслуги, банки, домовые и школьные чаты, а в РОСА ваших знакомых, скорее всего, пока нет. Да и веб-версия на главном экране — всё-таки не полноценное приложение.

Зато для переписки, которую не хочется доверять чужому серверу, РОСА подходит лучше. Вот что у него есть:

зашифрованные чаты и группы, ключ от которых хранится только у пользователя;

облачный пароль, чтобы не потерять доступ к ключу;

список устройств и уведомления о входе с нового;

приглашение собеседника по ссылке без регистрации.

Мой совет — установить веб-версию на главный экран, сразу задать облачный пароль и переписываться в зашифрованных чатах с теми, кому вы отправите приглашение. А MAX оставить для Госуслуг и домовых чатов. Пробовали РОСА Мессенджер? Расскажите в чате AndroidInsider.ru в MAX.