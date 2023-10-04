Как создатели российского смартфона Р-Фон опозорились ещё до релиза

Вы, скорее всего, в это не поверите, но я люблю все российское. Не только из чувства патриотизма, хотя и без него не обошлось, но и из соображений здравого смысла. Голосовые ассистенты, стриминговые сервисы, онлайн-банкинг и госуслуги нашим и правда удаются очень хорошо. Поэтому, когда стало известно, что в России планируют выпустить свой собственный смартфон Р-Фон на отечественной ОС Rosa Mobile, я мог это только поприветствовать при всех возможных оговорках. Понятное дело, что сразу сделать что-то полностью своё было проблематично. Но никто и подумать не мог, что ребята так обделаются ещё до того, как что-то запустят.

Что известно про российский смартфон Р-Фон

Ощущение провальности проекта появилось ещё этим летом, когда появилась первая информация о цене Р-Фон. От своего источника мы узнали, что аппарат оценят в 40 000 рублей, но некоторое время думали, стоит ли вообще публиковать эту информацию, решившись только 17 июля. Но, как выяснилось впоследствии, этими сведениями располагали не только мы.

Уже через день Олег Карпицкий, глава компании НТЦ ИТ «РОСА», разрабатывающей ОС Rosa Mobile, сообщил РБК, что так оно и будет. По его словам, российский смартфон войдёт в сегмент до 40 000 рублей. Именно от этой цифры мы и отталкивались при написании всех последующих материалов, включая подборки альтернатив Р-Фон на Android, примерно соответствующих ему по цене.

С самого начала мы ничуть не сомневались, что будущая новинка окажется китайской болванкой. Тем более, что и интерес как таковой вызывало не это убожество, а операционная система, на базе которой ему предстояло работать. Компания, разрабатывающая Росу, на самом деле имеет довольно неплохую репутацию, поэтому сомнений в том, что продукт получится как минимум неплохим, не было.

Р-Фон из Турции и Бангладеш

Но нарастающий кринж вокруг российского смартфона заставил-таки о нём вспомнить. Поворотным моментом стала новость о том, что Бангладеш и Турция уже продают аппараты в точно таком же дизайне, как и Р-Фон. Только не за 40 тысяч, а за 15, как и положено хламу с таким железом. Беглые изыскания показали, что, судя по всему, его и правда выпускает китайский завод Bopel, а потом продаёт в виде болванок всем желающим. Вот только провал, как можно было подумать, состоит совершенно не в этом.

Завод Рутек, который должен был собирать Р-Фон, вкинул информацию о том, что один из производственных этапов, который назвали поверхностным монтажом, будет выполняться в России. И не где-нибудь, а в моём родном городе Саранске. Поэтому я не преминул написать им и попроситься на экскурсию. Как и следовало ожидать, меня никуда не пригласили, облив подспудно ушатом помоев.

Меня и наших авторов обвинили во всех смертных грехах, дав понять, что — если перефразировать классиков — посещение завода Рутек не право, а привилегия, которую нужно заслужить. Хорошо, что у меня нет машины, а то бы, наверное, отобрали.

Где производят российский смартфон Р-Фон

Отвечающему, которым почти наверняка был некто Зыков, называющий себя главой ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров, очень не понравилось, что мы указали предполагаемую цену Р-Фон, рассказали о его китайском происхождении и, вообще, упомянули в негативном контексте одному ему известное понятие поверхностного монтажа.

Признаю, в новояз вы умеете. Этот термин отлично впишется в один ряд с отрицательным ростом и прочими хлопками. Жаль, выстраиванию долгосрочных отношений с изданиями и уж тем более продвижению Р-Фона это не поможет. Давайте попробую объяснить на пальцах: обычно, если автор статьи в чём-то не прав, и бренд хочет его поправить, представитель пишет в редакцию и сам объясняет, в чём конкретно заключается ошибка, и какие изменения нужно внести в текст.

Вы считаете, что цена в 40 000 рублей за Р-Фон, которую мы указали, ошибочна? Напишите, сколько именно он будет стоить. Потому что сказать просто «дешевле» — недостаточно. Не нужно этих ужимок. Оставьте свою вопросительно-дворовую манеру общения, с которой вы решили тянуть со мной рамсы, при себе. Скажите прямо или не говорите ничего. Ведь заявить, что 39 990 рублей дешевле 40 000 — это детский сад из серии «обнять и плакать».

Что такое поверхностный монтаж

Все понимают, что почти наверняка поверхностный монтаж, за который вы так держитесь, предусматривает только переклейку шильдиков. Почему я так думаю? Потому что полный идиотизм — везти плату из Китая, чтобы затем припаять к ней процессор, хотя лучше и дешевле это скорее всего сделают на родине. Разве что цель состоит именно в том, чтобы фактом припайки какой-то детали на месте подтвердить, что производство налажено у нас в стране.

Да, смартфон де-юре будет считаться собранным в России. Но вам самим-то не противно? Нет, я понимаю, что надо изворачиваться и в условиях санкций делать что-то своё. Но одно дело — делать, и совершенно другое — просто делать вид. Ведь, если мы посмотрим на характеристики Р-Фон, то поймём, что они ничем не отличаются от тех, которые предлагают его бангладешские и турецкие копии. А значит, устройства перед нами одни и те же. Надеюсь, вам хотя бы будет стыдно, когда мы сравним их в живую, обнаружим идентичное наполнение и ткнём вас как котёнка носом?

Я бы ещё понял, если бы вы установили туда какой-то другой процессор. Например, вместо Helio G80 взяли G95. Ну, а что? Мелочь, но уже какой-никакой кастом. А так получается, что если саранская пайка и имеет место, то не для того, чтобы сделать лучше, а для того, чтобы соблюсти форму и подать чужой продукт за копейки как российскую разработку. Только не нужно тогда на голубом глазу доказывать, что это неправда и винить в своём неуспехе всех и вся.