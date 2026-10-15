Подписки незаметно съедают бюджет: тут фоторедактор, там офис, ещё менеджер паролей и навигатор. А часть популярных сервисов в России и вовсе не оплатить обычной картой. Я посмотрел, без каких подписок можно спокойно обойтись на Android, и собрал пять бесплатных приложений, которые закрывают те же задачи. Показываю, что это за приложения, чем они заменяют платные аналоги и где у них подвох.

Snapseed заменит Lightroom и не попросит денег

Lightroom — один из самых популярных фоторедакторов, но Adobe с 2022 года не продаёт новые подписки в России. Snapseed от Google — его полностью бесплатная альтернатива: без рекламы, без подписки и без покупок внутри приложения.

Скачать Snapseed

При этом возможностей в нём хватает для большинства задач. Вот что умеет Snapseed:

убирает лишние предметы и дефекты с фото инструментом «Точечная коррекция»;

настраивает отдельные участки снимка, а не только всё фото целиком;

работает с RAW-файлами в формате DNG;

сохраняет историю правок, так что любое изменение можно отменить.

В мае Snapseed обновился до версии 4.0 с новым интерфейсом и пакетной обработкой снимков. Честный минус: облачной синхронизации правок между устройствами, как у Lightroom, здесь нет. Ещё больше фоторедакторов для Android ищите в нашей отдельной подборке.

МойОфис Документы — офис без подписки Microsoft 365

Microsoft 365 в России работает, но оплатить подписку картой российского банка нельзя. Поэтому для документов на смартфоне я выбрал МойОфис Документы. Это бесплатный российский офисный пакет без рекламы, который можно скачать из RuStore.

Скачать МойОфис Документы

В нём есть редакторы текстов, таблиц и презентаций, а ещё просмотр PDF. Приложение открывает и сохраняет привычные форматы DOCX, XLSX и PPTX, так что файлы от коллег открываются без проблем. Подробно о приложении мы рассказывали в статье о том, как работать с документами в МойОфис на Android.

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Минус — на смартфоне редакторы, понятно, проще настольной версии, так что большие документы удобнее доделывать на компьютере. А вот для писем, договоров и таблиц на ходу этого хватает с запасом.

KeePassDX хранит пароли без облака и подписки

Популярные менеджеры паролей вроде 1Password и LastPass работают по платной подписке. KeePassDX — бесплатное приложение с открытым кодом, без рекламы и без подписки. Пароли хранятся в зашифрованном файле прямо на смартфоне, а интернет приложению не нужен.

Скачать KeePassDX

Вот что умеет KeePassDX:

подставляет логины и пароли в приложения и на сайты через автозаполнение;

открывается по отпечатку пальца или лицу;

генерирует одноразовые коды для двухфакторной защиты;

понимает формат KeePass, так что базу можно открыть и на компьютере.

Подвох в том, что за резервной копией базы придётся следить самому. Если файл с паролями пропадёт вместе со смартфоном, восстановить его будет неоткуда, поэтому копию лучше хранить в надёжном месте.

Organic Maps работает в машине без подписки и без интернета

Яндекс Навигатор и Яндекс Карты на экране машины через Android Auto работают только с мультиподпиской Яндекс Плюс, сказано в справке Яндекса. Organic Maps — бесплатный навигатор, который поддерживает Android Auto без всяких подписок.

Скачать Organic Maps

Его главная фишка — полностью офлайн-работа. Карты скачиваются по регионам, а поиск и прокладка маршрута работают без интернета. Это выручает в дороге, где пропадает связь. Рекламы в приложении нет.

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Честный минус: Organic Maps не показывает пробки, а карты в нём основаны на OpenStreetMap, и их подробность зависит от региона. Поэтому в большом городе он скорее запасной вариант, а за городом может стать основным.

Musicolet — плеер для своей музыки вместо стриминга

Если у вас сохранилась своя музыкальная коллекция, платить за стриминг не обязательно. Musicolet — бесплатный плеер без рекламы, которому даже не нужен доступ в интернет. Он играет MP3, FLAC и другие популярные форматы.

Скачать Musicolet

Внутри есть эквалайзер, несколько очередей воспроизведения, редактор тегов, таймер сна и поддержка Android Auto. Так что свою музыку можно слушать и в машине, и без связи.

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Подвох очевиден: новые релизы и рекомендации, как в стриминговых сервисах, здесь не появятся. Musicolet подойдёт тем, кто слушает свою коллекцию, а не открывает каждый день новую музыку.