МойОфис Документы — удобное и бесплатное приложение для работы с документами на Android

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Александр Богданов 1

Думаю, многие в курсе, что с 1 апреля 2021 года на смартфоны, планшеты, компьютеры и другие устройства начнут предустанавливать приложения и сервисы от российских разработчиков. На самом деле это нововведение не так сильно отразится на пользователях, как считают некоторые. Во-первых, в мобильной категории всего 16 предустановленных приложений. А во-вторых, большинство из них и так уже есть на миллионах смартфонов в России — например, Яндекс.Карты, ВКонтакте, Одноклассники, Госуслуги и другие. Разберём, какие ещё приложения скоро будут установлены на каждом новом android-устройстве, и чем они интересны.

Смартфон

В списке обязательных к предустановке 16 мобильных приложений

Какие приложения будут предустанавливать на смартфоны и планшеты с Android

В итоговом списке ПО для предустановки 28 приложений, но к мобильным платформам относятся только 16:

  1. Яндекс.Браузер;
  2. Поисковик Яндекс;
  3. Яндекс.Карты;
  4. Яндекс.Диск;
  5. Почта Mail.ru;
  6. ICQ;
  7. Голосовой асистент «Маруся»;
  8. Новости Mail.ru;
  9. OK Live;
  10. ВКонтакте;
  11. Одноклассники;
  12. MirPay;
  13. Госуслуги;
  14. МойОфис Документы;
  15. Kaspersky Internet Security;
  16. Applist.ru.

Но если с картами, социальными сетями и платёжными системами всё понятно, то некоторые приложения, на мой взгляд, заслуживают отдельного внимания. Те же сервисы Яндекса и Mail.ru я и без этого установил сразу же после покупки смартфона, а вот нормального бесплатного приложения для редактирования документов различного типа так и не нашёл. Большинство приложений либо напичканы рекламой, либо работают по подписке, а ещё сделаны только под один вид файлов. Например, я не могу в одной программе редактировать и документы .docx, и таблицы, приходится скачивать несколько отдельных приложений, что не очень удобно. А если еще и учесть стоимость таких приложений, то становится и накладно.

Что такое МойОфис Документы

МойОфис

С этим приложением другие редакторы просто не нужны

В этом плане очень интересным выглядит одно из будущих предустановленных приложений — МойОфис Документы, которое не только доступно совершенно бесплатно, но и также позволяет работать с офисными файлами большинства популярных форматов:

  • DOCX;
  • DOC;
  • TXT;
  • ODT;
  • XLS;
  • XSLX;
  • ODS;
  • PDF;
  • PPTX.

Я храню все свои документы в Яндекс.Диске и был очень рад, когда увидел возможность импорта файлов из облака в приложении МойОфис Документы. За минуту вошёл, добавил свои файлы и уже начал работать. Если же вам привычен Google.Диск, то с ним приложение синхронизируется автоматически.

Облако

Можно быстро импортировать документ из облака и начать с ним работать

Приложение работает быстро, оно не перегружено лишними элементами, нет рекламы. И позволяет осуществлять все необходимые операции с документами: выделить текст, внести правки, изменить шрифт, размер текста, добавить комментарии и просматривать их в отдельной панели рецензирования.

Редактирование

После импорта становятся доступны все возможности редактирования

Таблицы

Можно как изменить существующий документ, так и создать новый. Хоть текстовый файл, хоть таблицу

Функция комментариев заслуживает отдельного внимания, поскольку комментарии в этом приложении реализованы не только в текстовом виде, но и в формате аудио. Достаточно открыть файл, пару секунд нажать в любое место документа, после чего появится контекстное меню, где можно оставить обычный или аудиокомментарий. Да, включится микрофон, и вы сможете записать свои пожелания голосом, а не тратить время на набор текста. Прослушать комментарии могут пользователи «МойОфис Документы» (если вы отправите им файл и они откроют его в этом приложении), а также корпоративные клиенты компании, которые работают в редакторах МойОфис на персональных компьютерах. Кстати, функция аудиокомментариев вообще уникальная в этом приложении, её нет больше ни в одном текстовом редакторе.

Аудио

Аудиокомментарии — действительно крутая штука

Поделиться готовым документом можно в любом мессенджере или с помощью электронной почты, что тоже удобно. Помимо редактирования документов, приложение открывает для просмотра PDF-файлы и презентации.

Вообще, это полноценный редактор документов прямо у вас в кармане, который стоит иметь каждому. Здесь все бесплатно и без рекламы. Кроме того, видно по регулярным обновлениям, что разработчики действительно следят за своим продуктом, постоянно улучшают приложение и фиксят баги. Кстати, в «МойОфис Документы» можно настроить быструю отправку отзыва, если потрясти телефон.

Я целиком поддерживаю, чтобы такое приложение предустанавливали на смартфоны и планшеты, поскольку за много лет использования Android-устройств так и не нашёл достойного бесплатного текстового редактора для нескольких форматов, без рекламы и подписки. Наличие такого приложения «из коробки» многим облегчит работу с документами на мобильных устройствах. А если вдруг те или иные предустановленные приложения вам будут не нужны, их всегда можно просто удалить.

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1 комментарий Оставить свой
  1. Ololosh

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