МойОфис Документы — удобное и бесплатное приложение для работы с документами на Android

Думаю, многие в курсе, что с 1 апреля 2021 года на смартфоны, планшеты, компьютеры и другие устройства начнут предустанавливать приложения и сервисы от российских разработчиков. На самом деле это нововведение не так сильно отразится на пользователях, как считают некоторые. Во-первых, в мобильной категории всего 16 предустановленных приложений. А во-вторых, большинство из них и так уже есть на миллионах смартфонов в России — например, Яндекс.Карты, ВКонтакте, Одноклассники, Госуслуги и другие. Разберём, какие ещё приложения скоро будут установлены на каждом новом android-устройстве, и чем они интересны.

Какие приложения будут предустанавливать на смартфоны и планшеты с Android

В итоговом списке ПО для предустановки 28 приложений, но к мобильным платформам относятся только 16:

Яндекс.Браузер; Поисковик Яндекс; Яндекс.Карты; Яндекс.Диск; Почта Mail.ru; ICQ; Голосовой асистент «Маруся»; Новости Mail.ru; OK Live; ВКонтакте; Одноклассники; MirPay; Госуслуги; МойОфис Документы; Kaspersky Internet Security; Applist.ru.

Но если с картами, социальными сетями и платёжными системами всё понятно, то некоторые приложения, на мой взгляд, заслуживают отдельного внимания. Те же сервисы Яндекса и Mail.ru я и без этого установил сразу же после покупки смартфона, а вот нормального бесплатного приложения для редактирования документов различного типа так и не нашёл. Большинство приложений либо напичканы рекламой, либо работают по подписке, а ещё сделаны только под один вид файлов. Например, я не могу в одной программе редактировать и документы .docx, и таблицы, приходится скачивать несколько отдельных приложений, что не очень удобно. А если еще и учесть стоимость таких приложений, то становится и накладно.

Что такое МойОфис Документы

В этом плане очень интересным выглядит одно из будущих предустановленных приложений — МойОфис Документы, которое не только доступно совершенно бесплатно, но и также позволяет работать с офисными файлами большинства популярных форматов:

DOCX;

DOC;

TXT;

ODT;

XLS;

XSLX;

ODS;

PDF;

PPTX.

Я храню все свои документы в Яндекс.Диске и был очень рад, когда увидел возможность импорта файлов из облака в приложении МойОфис Документы. За минуту вошёл, добавил свои файлы и уже начал работать. Если же вам привычен Google.Диск, то с ним приложение синхронизируется автоматически.

Приложение работает быстро, оно не перегружено лишними элементами, нет рекламы. И позволяет осуществлять все необходимые операции с документами: выделить текст, внести правки, изменить шрифт, размер текста, добавить комментарии и просматривать их в отдельной панели рецензирования.

Функция комментариев заслуживает отдельного внимания, поскольку комментарии в этом приложении реализованы не только в текстовом виде, но и в формате аудио. Достаточно открыть файл, пару секунд нажать в любое место документа, после чего появится контекстное меню, где можно оставить обычный или аудиокомментарий. Да, включится микрофон, и вы сможете записать свои пожелания голосом, а не тратить время на набор текста. Прослушать комментарии могут пользователи «МойОфис Документы» (если вы отправите им файл и они откроют его в этом приложении), а также корпоративные клиенты компании, которые работают в редакторах МойОфис на персональных компьютерах. Кстати, функция аудиокомментариев вообще уникальная в этом приложении, её нет больше ни в одном текстовом редакторе.

Поделиться готовым документом можно в любом мессенджере или с помощью электронной почты, что тоже удобно. Помимо редактирования документов, приложение открывает для просмотра PDF-файлы и презентации.

Вообще, это полноценный редактор документов прямо у вас в кармане, который стоит иметь каждому. Здесь все бесплатно и без рекламы. Кроме того, видно по регулярным обновлениям, что разработчики действительно следят за своим продуктом, постоянно улучшают приложение и фиксят баги. Кстати, в «МойОфис Документы» можно настроить быструю отправку отзыва, если потрясти телефон.

Я целиком поддерживаю, чтобы такое приложение предустанавливали на смартфоны и планшеты, поскольку за много лет использования Android-устройств так и не нашёл достойного бесплатного текстового редактора для нескольких форматов, без рекламы и подписки. Наличие такого приложения «из коробки» многим облегчит работу с документами на мобильных устройствах. А если вдруг те или иные предустановленные приложения вам будут не нужны, их всегда можно просто удалить.