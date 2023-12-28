ТОП-5 бесплатных приложений для Андроид, без которых не обойтись на новогодних праздниках

Новогодние выходные — отличное время для того, чтобы расслабиться, перевести дух и не просто проваляться на диване, но и узнать кое-что новое. Не хотите деградировать и желаете с пользой провести время? Во-первых, возьмите в руки смартфон! Нет-нет, мы не предлагаем уткнуться в соцсети, листать каналы в Телеграме — лучше скачайте эти полезные приложения для Андроид, которых у вас до этого стопроцентно не было! Отобрали для вас не только развивающие, но и развлекательные программы для телефона, в которых можно зависнуть надолго. Смотрите — здесь много интересного!

⚡ ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В ТЕЛЕГРАМ И УЗНАВАЙ О ЛУЧШИХ ТОВАРАХ ПЕРВЫМ

Как научиться быстро читать

Если вы любите быстро читать и находить важную информацию на странице, то это приложение для скорочтения — для вас. Таблица Шульте развивает внимательность: вам нужно быстро находить числа в таблице, а результат по времени будет фиксироваться в конце. Вот только не все так просто: оформление постоянно меняется, как и набор чисел, поэтому придется немного напрячься.

Прокачав внимательность, вы будете лучше ориентироваться в тексте и намного эффективнее подготовитесь к какому бы то ни было важному выступлению. Обратите внимание, что во время выполнения задания включается еще и периферийное зрение, а усложняется процесс постоянной сменой чисел. Короче, пользуюсь сам и однозначно рекомендую вам.

Приложение для скорочтения

Приложение для тренировки мозга

Я уже давно пользуюсь NeuroNation на Android и вам советую! Это классная развивающая головоломка, которая наполнена необычными интеллектуальными заданиями на внимательность. На первый взгляд, кажется, что это просто, но когда видишь вверху таймер — сразу начинаешь стараться. К примеру, самым кратчайшим путем соединить несколько точек или выбирать только те, что указывает система. Все не так просто!

Включайте логику сразу же, иначе справиться не получится. Со временем задания в приложении усложняются, а среди них есть не только на сообразительность, но и на развитие памяти, а также других способностей. Занимает несколько минут в день, но если на праздниках можете потратить больше — на здоровье!

NeuroNation для Андроид

10 полезных функций Ватсапа, которые вы легко могли не заметить

Приложение с психологическими тестами на телефон

Длинные выходные — отличная возможность узнать себя получше и разобраться с собственным внутренним миром. В этом вам поможет приложение Психологические тесты: в нем собраны различные подборки заданий, в которых есть тесты и про работу, и про личную жизнь, и про межличностные отношения. Все они, конечно же, носят развлекательный характер, но к результатам все же стоит прислушаться, чтобы стать чуточку лучше.

Большая часть тестов бесплатная, поэтому оплачивать подписку вам не придется. В крайнем случае, всегда можете воспользоваться нашей инструкцией, чтобы это сделать. Вдобавок оно немного отвлечет вас от новогоднего стола и, возможно, поможет вам хорошенько развлечься, если собрались компанией!

Психологические тесты

Как правильно поливать цветы

Если за 2023 год вы совсем позабыли о растениях в доме и совершенно случайно обнаружили их живыми, нужно взяться за дело и начать поливать их своевременно. Чтобы после выходных не позабыть об этом, рекомендую трекер полива цветов Lovely. Его суть не только в напоминаниях, но и в огромной базе растений: просто находите нужное и узнаете о них вообще всё, начиная с рекомендаций по правильной обработке и заканчивая необходимым освещением.

Кроме того, вы найдете и другие полезные советы по уходу за растениями. Согласитесь, иметь под рукой такой справочник цветов намного проще, чем каждый раз гуглить название и перечитывать тонны информации? Понравившиеся можно добавлять в Избранное, чтобы потом приобрести в цветочном, а заодно можете узнать, не опасно ли оно для животных и человека.

Приложение для полива цветов

Топовые товары с Алиэкспресс, которые купили уже все, кроме тебя

Приложение с хорошей музыкой

Собрались устроить небольшую вечеринку с друзьями, но боитесь, что со временем музыкальный фон сменится на постоянное переключение треков «по заявкам»? Вам в помощь суперапп NRJ Radios & Podcasts: в нем собраны десятки онлайн-потоков с музыкой на любой вкус и даже посвящены определенным годам и исполнителям. Такое не стыдно послушать на блютуз-колонке да погромче!

Заметили, что треки повторяются? Можете включить подкасты в виде миксов и вообще забыть о телефоне. Вдобавок оттуда можно зашазамить новую музыку, которую вы до этого вряд ли встречали. Приложение с музыкой хоть и работает на французском языке, но в нем разберется любой, что называется, по наитию. Платных подписок нет, рекламы — тоже. Так что, можно оставить насовсем.

Приложение с музыкой