Почему Яндекс Станция — лучший подарок для пожилых родственников на любой праздник

Меньше чем через три недели — Новый год, а значит, самое время начинать выбирать подарки родным и близким. Если вы находитесь в раздумьях, что подарить бабушкам, дедушкам или пожилым родителям, то обязательно присмотритесь к Яндекс Станции любой модели. Совсем недавно я сделал аналогичный подарок и теперь столкнулся с просьбой поставить дома еще одну колонку, чтобы можно было общаться с Алисой хоть где. Моя бабушка постоянно слушает на ней музыку, полностью отказалась от радио, а без таймера на этой колонке она больше не может жить.

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Как оказалось, все дело в удобном голосовом управлении. Не пришлось осваивать новый интерфейс, запоминать какие-то кнопки и переживать о том, что можешь что-то забыть или сделать не так. Просто разговариваешь с Алисой, а она выполняет практически все команды.

Какую умную колонку купить для дома

Сама идея подобного подарка родилась после того, как я услышал, что радиоприемник стал не очень хорошо работать. В динамиках появились хрипы. К тому же бабушка регулярно жаловалась на обилие рекламы и бессмысленных программ, которыми заполнены различные радиостанции. В итоге от ее любимой музыки практически ничего не осталось, что ее очень огорчало. Но мы же живем в эпоху быстрого интернета. К тому же она легко справляется со смартфоном и регулярно смотрит разные ролики в Тик Токе, на Ютубе и общается с подружками в Ватсапе.

Поэтому я предположил, что без всяких проблем получиться завести ей аккаунт в Яндексе и настроить Станцию у нее дома. Отдельно надо выделить этот момент. Не оставляйте родных и близких, особенно пожилых, наедине с первым включением Яндекс Станции. В целом процесс этот несложный, но лучше, если его сделает кто-то разбирающийся в этом. Поэтому прежде всего я приобрел на Wildberries подписку Яндекс Плюс, а на МегаМаркете — Яндекс Станцию Лайт. Для первой умной колонки это отличный вариант, поэтому и было решено остановить выбор на ней.

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Со смартфона в приложении Яндекс я завел для бабушки учетную запись и сразу же подцепил к ней годовую подписку. После этого было решено установить Яндекс Музыку и настроить рекомендации, чтобы волна на Станции выдавала нужные треки. Отводите под эту операцию побольше времени, так как чем больше исполнителей выберете, тем релевантнее будет дальнейшая выборка, а значит, переключать треки придется намного реже. На все про все у меня ушло около 30 минут, и после этого в двух словах я объяснил бабушке, что колонка может включать практически любую музыку, устанавливать будильник, таймер и даже о чем-то напоминать.

Функции Яндекс Станции

Спустя месяц я получил заказ на еще одну колонку, чтобы можно было разместить одну в кухне-гостинной, а другую в спальне. Когда бабушка находится дома, то музыка у нее играет постоянно. Самый большой восторг вызывает удобное управление. Ей не надо вставать с дивана и идти переключать треки или выключать колонку. И даже пульт дистанционного управления, который очень легко потерять, здесь не нужен. Отдал команду голосом — и все. Нашла она ей применение и на кухне. Теперь во время готовки она не засекает время по часам. Просто говорит Алисе завести таймер на такое-то время и получает соответствующее уведомление.

И даже на этом бабушка не остановилась. Человек уже пожилой, все-таки 79 лет, а значит, некоторые вещи могут из головы вылетать. Особенно это касается приема лекарств. Поэтому она в момент приема таблеток просит Алису напомнить о следующем в определенное время. Представляете, как быстро она адаптировалась к Яндекс Станции и вписала ее в свой распорядок дня? Никогда бы не подумал, что подарок окажется настолько нужным. Следующую колонку бабушка уже попросила с экраном. Решили заказать ей Яндекс Станцию Мини. С помощью нее она хочет заменить свой старый электронный будильник, который периодически глючит и может не разбудить ее в нужное время, и иметь возможность пообщаться с Алисой еще и в спальне. Вот так даже недорогая Яндекс Станция может принести огромное количество пользы. Кстати, музыка без рекламы вызывает у человека отдельный восторг.

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Теперь она наслаждается любимыми песнями и не переживает, что что-то может их прервать. Так что если вы думаете, что подарить пожилым родственникам, то самое время купить им Яндекс Станцию. Легкое управление и куча полезных фишек сделают свое дело, и она точно не будет стоять без дела. Причем необязательно приобретать какую-то навороченную колонку. Достаточно и самой простой Яндекс Станции Лайт. Вы будете удивлены, как легко она может вписаться в их жизнь. Заходите в наш чатик в Телеграме и рассказывайте, дарили ли вы бабушкам и дедушкам Яндекс Станцию и пользуются ли они ими.