ТОП-6 мессенджеров для смартфона на все случаи жизни. Их обязательно надо скачать

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Артем Сутягин

Большинство из нас используют наши телефоны ежедневно. Болле того, мы почти не выпускаем их из рук благодаря тем возможностям общения, которые они нам дают. Прежде всего это мессенджеры, в которых можно переписываться и быть все время на связи. Это действительно удобно, но многим подходят не все мессенджеры по тем или иным причинам. Чтобы вам было проще разобраться в них, мы подготовили подборку отличных мессенджеров, которые не просто работают в нашей стране, но в них есть большое количество пользователей. Более того, многих из своего списка контактов я находил в самых необычных сервисах. Поэтому есть смысл рассмотреть их все.

ТОП-6 мессенджеров для смартфона на все случаи жизни. Их обязательно надо скачать. Одного мессенджера на телефоне давно уже мало. Фото.

Одного мессенджера на телефоне давно уже мало.

Какой мессенджер выбрать

Действительно, выбирая только один мессенджер, вы ограничиваете себя общением только с теми, кто им пользуется. Часто бывает так, что нужный человек выбрал для себя что-то другое, и прежде чем с ним связаться, вам нужно скачать приложение и зарегистрироваться в нем.

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Мессенджеров огромное количество и устанавливать все смысла нет никакого, так как они часто бывают заточены в основном под другие страны, но основные шесть рассмотреть все же стоит.

WhatsApp — самый популярный мессенджер

WhatsApp — одно из наиболее часто используемых приложений для обмена сообщениями в мире. Оно очень простое, понятное, его легко настроить и оно бесплатное. А это его самое главное преимущество. Ах да, оно еще было одним из первых, и поэтому набрало себе огромную базу пользователей.

WhatsApp — самый популярный мессенджер. Все знают этот логотип. Фото.

Все знают этот логотип

Вы можете общаться в чате и делиться такими вещами, как ваше местоположение, фотографии, документы и контакты. Вы также можете совершать видео- и голосовые звонки, а также приложение поддерживает групповые голосовые и видеозвонки с участием до восьми человек. Для настройки необходимо предоставить доступ к вашим контактам, чтобы приложение могло автоматически заполнять ваш список контактов.

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Telegram — самый удобный мессенджер

Имея сотни миллионов активных пользователей, Telegram позиционирует себя как самое быстрое приложение для обмена сообщениями. Он работает на смартфонах, планшетах и компьютерах всех платформ. Все ваши переписки хранятся в облаке и сразу становятся доступны, с какого устройства вы бы не зашли. Чаты защищены 256-битным шифрованием AES, 2048-битным шифрованием RSA.

Telegram — самый удобный мессенджер. Телеграмм сейчас набирает большую популярность. Фото.

Телеграмм сейчас набирает большую популярность.

Имеется поддержка стикеров и GIF-файлов, редактирования фото и видео, а также групповых чатов на 200 000 человек. Есть анимированные реации, медиаредактор, который позволяет легко улучшить качество видео и добавлять тексты и наклейки, голосовые чаты, а также возможность настроить автоматическое удаление сообщений через 24 часа или семь дней после отправки. Недавно добавленные функции включают общие папки для сортировки групповых чатов и пользовательские обои для чатов один на один.

Telegram также бесплатен, но у него есть премиум-подписка, которая дает вам дополнительные функции, такие как отправка файлов большего размера, возможность закрепить 10 чатов и функцию преобразования голоса в текст. А еще у нас там есть свой чат с читателями и новостной канал. Подписывайтесь! Вам понравится.

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Signal — самый безопасный мессенджер

Signal от Open Whisper Systems — одно из наиболее часто упоминаемых приложений, когда речь идет о шифровании и безопасности чата. За несколько месяцев он стал неплохой альтернативой WhatsApp, если вы беспокоитесь о конфиденциальности. Это приложение имеет шифрование военного уровня для всех ваших сообщений и голосовых вызовов. Signal поддерживает текстовые сообщения, голосовые вызовы, групповые сообщения и отправку мультимедийных вложений. Эдвард Сноуден, как известно, рекомендовал это приложение, что само по себе стало неплохой рекламой.

Signal — самый безопасный мессенджер. За конфиденциальность. к Signal. Фото.

За конфиденциальность. к Signal

Функции включают в себя возможность размытия объектов в редакторе изображений, темный режим, огромный выбор пакетов стикеров, возможность реагировать на любое сообщение с помощью смайликов, восьмичасовую настройку отключения звука, если вы хотите, чтобы вас не беспокоили, чат-бот и обои для чатов.

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Skype — мессенджер для общения через видео

Skype — еще одно популярное приложение, которое позволяет отправлять текстовые сообщения и звонить людям в любой точке мира. Вы можете использовать приложение на своем телефоне, а также на компьютере. Это также одно из лучших приложений для видеоконференций, которому уже очень много лет. Вы можете делиться экраном, присоединяться к бесплатным видеозвонкам, записывать разговоры и обмениваться файлами, что может быть полезно как для личного, так и для профессионального использования.

Skype — мессенджер для общения через видео. Этот мессенджер все знают очень давно. Фото.

Этот мессенджер все знают очень давно

Чтобы сделать ваше общение более удобным, функция видеовызова также предлагает подавление шума, пользовательские реакции и режим «Вместе», в котором вы можете видеть всех участников одновременно. Функции включают в себя сквозное шифрование сообщений, перевод в реальном времени на 42 различных языка и различные варианты совместного использования экрана, например, увеличение/уменьшение масштаба. Приложение постоянно получает новые функции, поэтому ему будет, что вам предложить.

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Viber — мессенджер с миллиардом пользователей

Это популярное приложение, имеющее более 1,3 миллиарда пользователей по всему миру, автоматически добавит ваши контакты. Оно позволяет отправлять текстовые сообщения, стикеры и смайлы, совершать видео- и голосовые звонки, а также делиться любимыми фотографиями. Также доступен зашифрованный обмен сообщениями с цветовой кодировкой, а также групповые чаты и самоуничтожающиеся чаты.

Viber — мессенджер с миллиардом пользователей. Многие уже отказались от Viber, но не стоит спешить этого делать. Фото.

Многие уже отказались от Viber, но не стоит спешить этого делать.

Viber Out — это функция, которая позволяет совершать международные и внутренние звонки по низким тарифам. Звонки с Viber на Viber всегда бесплатны. Другие функции включают темный режим, функцию коротких историй и функцию создания собственного GIF-файла, которая позволяет превращать видео из любого чата в GIF-ку. Вы также можете наслаждаться групповыми чатами с участием до 250 человек и групповыми видеозвонками с участием до 40 пользователей.

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WeChat — китайский мессенджер

WeChat — самое популярное приложение в Китае, у которого более 1 миллиарда пользователей. Он предлагает обычные функции приложения для обмена сообщениями, такие как обмен фотографиями, видео и голосовые вызовы. С WeChat вы также получаете такие функции, как обмен данными о местоположении, которые помогут вам найти друзей поблизости, и можете поделиться историями своего дня. С недавнего времени вы можете общаться в групповом чате с участием до 500 человек и наслаждаться групповыми видеозвонками до девяти участников.

WeChat — китайский мессенджер. WeChat в Китае пользуется бешеной популярностью. Но в России им тоже можно пользоваться. Фото.

WeChat в Китае пользуется бешеной популярностью. Но в России им тоже можно пользоваться.

Это не так актуально у нас в стране, но WeChat также поддерживает платежи, игры и многое другое. Он также совместим c Wear OS и Apple Watch. Также есть темный режим и возможность цитировать предыдущее сообщение при ответе или отправке нового, а также WeChat недавно добавил возможность поиска в истории чатов по дате или члену группы, что упрощает поиск чатов.

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