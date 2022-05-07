7 крутых приложений для создания стикеров в WhatsApp и Telegram

Стикеры — современный способ общения, который в большинстве случаев заменяет нам даже текст. У нас в редакции даже есть особые стикеры, заменяющие собой целые предложения: достаточно отправить «кота», чтобы отреагировать на какое-то высказывания. Если вы часто шутите в компании друзей, то у вас наверняка есть локальные мемы, которые просто необходимо превратить в стикерпак. Сделать качественный набор вам помогут классные приложения, после чего вы с легкостью можете загрузить стикеры в Telegram или WhatsApp. Рассказываем, какие приложения идеально подойдут, чтобы создавать стикеры для мессенджеров.

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Sticker Studio

Одно из лучших приложений для создания стикеров: в нем есть несколько режимов редактирования, среди которых ручная обрезка, добавление текста. Стикеры можно создавать в неограниченном количестве, а также масштабировать до нужного размера. Можно использовать камеру для создания фотографий или добавить нужные из галереи смартфона. Также можно создавать стикеры из GIF-анимаций и видео. Можно импортировать файлы из Google Drive или, наоборот, отправлять их туда, чтобы сохранить и не потерять.

Скачать Sticker Studio

Sticker Maker

Интерфейс приложения очень напоминает WhatsApp, а это значит, что пользоваться им будет очень просто и удобно. Вам необходимо лишь создать новый файл, после чего можете импортировать изображения из памяти телефона или добавлять только текст в стикер. Также можете вырезать нужную часть изображения и использовать ее в создании стикерпака. В приложении есть доступ к сообществу, где можно посмотреть работы других пользователей и придумать что-то своё.

Sticker Maker для телефона

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Animated Sticker Maker

Теперь вы знаете, как создать анимированные стикеры для любимого мессенджера — достаточно установить на свой телефон приложение Animated Sticker Maker. Для этого можно использовать одно фото, серию или видео, а также самостоятельно нарисовать анимацию или добавить к уже существующему фото. Вы можете спокойно создать анимацию для каждого кадра, а потом объединить всё воедино. Приложение разрешает импортировать гифки из сервиса GIPHY или использовать свои наработки из медиатеки. Также на стикеры можно добавлять текст или эмодзи.

Скачать Animated Sticker Maker

Wemoji

Приложение с самым удобным интерфейсом из всей подборки: ваши стикеры отсортированы по отдельным группам, что позволит не потеряться и найти нужный. Можете также создавать и анимированные стикеры на все случаи жизни. После того, как выберете нужное изображение, просто обрежьте его в виде квадрата, круга или придайте ему нужную форму. Также есть функция масштабирования, позволяющая обрезать нужный фрагмент на картинке и удалить задний фон. После этого сможете отправить стикеры в WhatsApp или Telegram.

Скачаит Wemoji

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Sticker Create

Если хотите создать необычный запоминающийся стикер, который будет радовать глаз изо дня в день, попробуйте Sticker Create: в приложении собрано множество полезных примочек, которые помогут сделать красивое оформление. Можно добавить размытие изображения, удалить фон, использовать фильтры и дополнительные эффекты. В приложении очень удобная навигация, за счет чего не удастся запутаться в подпунктах меню.

Скачать Sticker Create

Sticker Maker — Stackify

Хотите пересобрать стикеры в разные наборы или сгруппировать их? Попробуйте Sticker Maker от Stackify: в приложении можно выбирать обычные или анимированные стикеры, обрезать изображения, добавлять текст или стирать фон на картинках. Также можете использовать кисти, поворачивать изображение или устанавливать рамки по краям изображения. В приложении неограниченное количество стикерпаков, так что, им можно пользоваться бесплатно.

Скачать Sticker Maker от Stackify

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Mega Sticker Maker

Еще одно крутое приложение, в котором можно не только создавать стикеры, но и аккуратно сортировать их по категориям: так Mega Sticker Maker автоматически сортирует их на личные, текстовые, стикеры из поиска и многое другое. Искать подходящие изображения можно прямо в приложении, чтобы не заходить в браузер. К стикеру можно добавить клипарт или текст. Также в приложении есть предпросмотр, чтобы оценить шедевр перед отправкой в WhatsApp.

Скачать Mega Sticker Maker

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