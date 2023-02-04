Вышло обновление Telegram 2023. Здесь переводчик чатов и много долгожданных изменений

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Герман Вологжанин 0

Вечером 3 февраля состоялся релиз большого обновления Telegram, которое получило кодовый номер 9.4 и стало первым для мессенджера в 2023 году. Разработчики вышли из праздничной спячки, анонсировав сразу 10 изменений. Они затрагивают не только внешний вид приложения, но и его функции. Теперь вы сможете переводить чаты, ставить анимированные эмодзи на аватар и предлагать их своим контактам. Это далеко не все нововведения, ожидающие вас в версии 9.4, так что давайте вместе посмотрим, как изменился Телеграм после обновления.

Вышло обновление Telegram 2023. Здесь переводчик чатов и много долгожданных изменений. Это обновление сделает ваш аватар уникальным, а мессенджер — более функциональным. Фото.

Это обновление сделает ваш аватар уникальным, а мессенджер — более функциональным

Что появилось в обновлении Телеграм 2023

Новая версия Телеграм предлагает всем пользователям 10 свежих наборов эмодзи. Как заявляют разработчики, апдейт 9.4 добавляет сразу несколько сотен изображений. Теперь их стало так много, что пришлось сделать поиск по категориям в панели смайликов. Кроме того, художники создали новые анимированные эмодзи в Телеграм, нажимая на которые вы будете видеть полноэкранную анимацию. Также их можно использовать в качестве реакций.

Что появилось в обновлении Телеграм 2023. С обновлением Телеграм выбирать эмодзи стало удобнее. Фото.

С обновлением Телеграм выбирать эмодзи стало удобнее

Разработчики ботов в обновлении 9.4 получили возможность встраивать кнопки для быстрого выбора каналов или людей в соответствии с заданными требованиями, ну а администраторы групп теперь могут разрешать или запрещать отправку в чат 9 видов медиа, будь то фото или голосовые сообщения. Мало для первого обновления Telegram 2023? Тогда взгляните на главные изменения мессенджера, заслуживающие более пристального внимания.

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Эмодзи для аватара в Телеграм

Пожалуй, самой крутой фишкой новой версии приложения являются эмодзи для аватаров. Причем это не какие-то скучные смайлики, а анимированные изображения, которые поддаются кастомизации на любой вкус:

  1. Откройте настройки аккаунта.
  2. Нажмите кнопку добавления фото, а затем — «Выбрать эмодзи».
  3. Выберите понравившийся эмодзи и настройте его фон.
  4. Нажмите кнопку «Добавить фото профиля».
Эмодзи для аватара в Телеграм. У каждого эмодзи для аватара есть анимация. Фото.

У каждого эмодзи для аватара есть анимация

Теперь ваша карточка выглядит действительно круто!. Но это не все, ведь анимированный аватар эмодзи можно поставить не только себе, но и любому контакту в Telegram:

  1. Тапните по аватару одного из ваших контактов.
  2. Нажмите на «три точки», а потом — «Изменить контакт».
  3. Последовательно откройте «Предложить фото» и «Выбрать эмодзи».
  4. Создайте эмодзи.
  5. Нажмите кнопку «Предложить фотографию».
Эмодзи для аватара в Телеграм. Вы можете предложить контакту поменять фото или установить эмодзи в качестве его аватара только на своем устройстве. Фото.

Вы можете предложить контакту поменять фото или установить эмодзи в качестве его аватара только на своем устройстве

После этого в чате с контактом появится предложение поменять фото на эмодзи. Если ваш товарищ откажется принять новый аватар, действуйте иначе: в настройках контакта нажмите «Установить фото». Но тогда анимированный эмодзи в качестве картинки профиля будет виден только вам.

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Перевод чатов Телеграм

В прошлом году разработчики мессенджера представили функцию перевода сообщений в Телеграм, а в обновлении 9.4.0 добавили переводчик чатов. Чтобы им воспользоваться, нужно нажать кнопку «Перевести» в выпадающем окне под шапкой.

Перевод чатов Телеграм. Вы можете перевести сообщения в чате на любой из доступных языков. Фото.

Вы можете перевести сообщения в чате на любой из доступных языков

С помощью новой функции можно переводить не только чаты, но и целые телеграм-каналы наподобие того, где мы оперативно рассказываем обо всем самом интересном из мира Android, а вы делитесь своим мнением. Правда, есть один нюанс: перевод чатов Telegram доступен лишь обладателям подписки Telegram Premium. Ее цена составляет 299 ₽/мес.

Перевод чатов Телеграм. Чтобы воспользоваться переводчиком чатов, придется оформить подписку. Фото.

Чтобы воспользоваться переводчиком чатов, придется оформить подписку

Однако! Вместе с обновлением 9.4 появился Telegram Premium со скидкой для тех, кто решит подписаться сразу на год. Тогда цена составит примерно 166 ₽/мес. Забавно, но даже так Telegram Premium все равно дороже, чем подписка Яндекс Плюс, которую в 2023 году можно подключить всего за 83 ₽/мес.

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Как посмотреть кэш Телеграм

Последним в нашем списке, но не последним по значимости нововведением Telegram 9.4 является новая статистика в разделе настроек «Данные и память». Здесь появились круговые диаграммы, иллюстрирующие расход трафика, а также использование памяти. Кнопка очистки осталась на месте.

Как посмотреть кэш Телеграм. Настройки данных и памяти стали удобнее, а еще появилась возможность включить автозагрузку медиа или ограничить ее в соответствии с пакетом интернет-трафика на своем тарифе. Фото.

Настройки данных и памяти стали удобнее, а еще появилась возможность включить автозагрузку медиа или ограничить ее в соответствии с пакетом интернет-трафика на своем тарифе

В этом разделе настроек есть еще один новый пункт — «Сохранять в галерее». Если вам надоело вручную скачивать видео и прочий контент на свой смартфон, то включите автозагрузку медиа. Тогда все файлы после просмотра сразу будут попадать в галерею или проводник вашего устройства.

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Как обновить Телеграм на Андроид

В конце несколько слов для новичков, которые не знают, как обновить версию Телеграм. Апдейт доступен в магазине приложений Google Play и в других апсторах. Чтобы его установить, перейдите на страницу программы и нажмите кнопку «Обновить».

Как обновить Телеграм на Андроид. Для установки апдейта откройте Google Play и нажмите «Обновить» на странице приложения. Фото.

Для установки апдейта откройте Google Play и нажмите «Обновить» на странице приложения

Если на вашем смартфоне по каким-то причинам нет Google Play, то предлагаю скачать новый Телеграм через официальный сайт мессенджера:

  1. Нажмите кнопку «Загрузить Telegram».
  2. Дождитесь, когда файл скачается (он весит более 100 Мб).
  3. Откройте APK через шторку уведомлений или проводник и подтвердите установку.
Как обновить Телеграм на Андроид. Также установка обновления доступна в ручном режиме через APK-файл. Фото.

Также установка обновления доступна в ручном режиме через APK-файл

Если у вас возникнут проблемы, прочитайте наш материал об установке файлов APK на Android. Все в порядке? Тогда напишите в комментариях, довольны ли вы обновлением Телеграм 2023. Или ждали чего-то большего?

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