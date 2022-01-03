Как переводить сообщения в Телеграм на Андроид

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Иван Кузнецов 0

Несмотря на то что Telegram — это мессенджер, созданный русскоязычным разработчиком, он получил широкое распространение во всём мире. Поэтому логично, что им пользуются не только русские, а контент, который появляется на платформе, необязательно должен быть представлен именно на русском языке. Что и говорить, если сам Павел Дуров ведёт свой блог в Telegram на английском языке и только изредка дублирует часть постов, которые там появляются, в русскоязычный канал. Так что необходимость функции перевода сообщений была очевидной, и, наконец, она появилась.

Телеграм

В Телеграме появилась встроенная функция перевода сообщений

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Под самый конец 2021 года разработчики Telegram выпустили крупное обновление мессенджера для всех поддерживаемых платформ, включая мобильные и десктопные, с большим количеством новых функций и инструментов, облегчающих использование. В числе реализованных нововведений оказался встроенный механизм перевода сообщений.

Как включить перевод в Телеграме

Благодаря ему больше не имеет значения, на каком языке было написано исходное послание — на английском, китайском, туркменском или каком-либо другом. Теперь его можно без труда перевести на тот язык, на котором вам удобнее воспринимать информацию. Причём это необязательно должен быть русский. Перевод одинаково хорошо работает во всех направлениях.

Чтобы перевод сообщений заработал, его сначала нужно включить:

  • Установите последнюю версию Telegram для Android;
  • Запустите приложение и свайпом откройте боковое меню;
Telegram

Чтобы перевод заработал, его нужно включить принудительно

  • Перейдите в «Настройки» и откройте вкладку «Язык»;
  • Включите параметр «Показать кнопку «Перевести»;
  • Выберите родной язык в графе «Не переводить»;
Перевод

Кнопка перевода скрыта в контекстное меню к сообщениям

  • Вернитесь в чаты и найдите сообщение на иностранном языке;
  • Нажмите на него и в контекстном меню выберите «Перевести».

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Подготовка только кажется сложной. На самом деле всё предельно просто. После того, как вы настроите все необходимые параметры перевода, вы сможете переводить любые сообщения, вне зависимости от того, кто их отправил и на каком языке они были написаны изначально. Вообще, для перевода доступны все языки, которые есть в «Google Переводчике».

Да-да, Telegram использует «Google Переводчик», поэтому можно не сомневаться в эффективности и правильности перевода. Фирменный переводчик поискового гиганта использует большой массив данных и нейросети, благодаря чему уровень языковой адаптации оказывается стабильно высоким.

Google Переводчик в Телеграме

Google Translate

Telegram использует для перевода «Google Переводчик», причём бесплатно и неофициально

Обратите внимание, что кнопка «Перевести» не появляется в видимой части интерфейса до тех пор, пока вы не приложите соответствующее усилие. В отличие, скажем, от Твиттера, который размещает кнопку перевода под каждым твитом, в Telegram всё устроено несколько по-другому. Тут вы должны сначала вызвать контекстное меню, и только потом вам будет позволено выполнить перевод.

Для тех, кто плохо владеет русским языком или, наоборот, хочет переводить русскоязычные сообщения, доступна функция обратного перевода. Чтобы воспользоваться ей, необходимо на этапе настройки выбрать в качестве родного языка любой другой, кроме русского. Тогда Telegram будет переводить даже сообщения, написанные на русском. А язык, на который будет осуществляться перевод, нужно выбрать заранее.

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Переведённый текст открывается в отдельном окне, которое накладывается на сам чат, перекрывая примерно половину экрана. Опять же, в отличие от Твиттера или, например, Google Chrome, в Telegram перевод не подменяет исходное сообщение, заменяя символы языка оригинала. Возможно, это делается во избежание недопонимания, а, возможно, разработчикам просто так было проще.

Впрочем, есть ещё кое-что, о чём нельзя не упомянуть. Оказывается, Telegram, когда отправляет команду «Google Переводчику», выдаёт себя на Google Chrome и другие совместимые браузеры. Так мессенджеру удаётся обманывать сервис и не платить за API переводчика, который при размещении в приложениях является платным. В Telegram объяснили это тем, что пока только оценивают востребованность функции перевода.

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