Как скачать и установить Play Маркет на телефон

Google Play (он же Play Маркет) — самый популярный магазин приложений для устройств на операционной системе Android. По умолчанию он установлен на все смартфоны и планшеты, предназначенные для глобального рынка. Но в силу самых разных причин некоторые устройства изначально лишены магазина, а кто-то жалуется, что пропал Плей Маркет на Андроид, хотя ранее его иконка всегда была на рабочем столе. Потому важно понять, как скачать и установить Google Play, в чем вам поможет этот материал.

Почему нет Плей Маркета

Несмотря на то, что для каждого из нас Play Маркет является системообразующим элементом Android, смартфон на базе этой ОС может спокойно существовать и без него. Этим в свое время воспользовались китайские власти. Под влиянием цензуры Google была вынуждена покинуть местный рынок, из-за чего сейчас большинство жителей этой страны даже не знает, что такое Play Маркет и зачем он нужен, ведь у них есть альтернативные магазины приложений, позволяющие пользоваться Андроид-устройством без единого сервиса американской компании.

При этом китайские производители активно продают свои устройства за рубеж, устанавливая на их глобальные версии полный набор Google-сервисов, включая Google Play. Если ваш телефон без Плей Маркета, то, скорее всего, он предназначен для КНР. Так что не зря на нашем сайте лежит текст о том, стоит ли покупать китайские смартфоны.

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Впрочем, Google Play может не быть и по другой причине. Китайская компания HUAWEI несколько лет назад попала под санкции США за подозрение в шпионаже, после чего лишилась доступа ко многим американским технологиям, а их смартфоны с тех пор даже за границу поставляются без Play Маркета.

Что делать, если пропал Плей Маркет на Android

Как ни странно, с проблемой отсутствия магазина приложений Google могут столкнуться обладатели глобальных версий смартфонов. Именно они пытаются понять, куда пропал Плей Маркет. Если вы приобретали глобалку, но не можете найти Google Play, сделайте следующее:

Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел «Приложения», а затем — «Все приложения». Найдите в списке «Play Маркет».

Если вам удалось отыскать эту программу, то можете выдохнуть: Плей Маркет на месте. Другое дело, что он мог исчезнуть с рабочего стола, а потому рекомендую внимательно осмотреть все папки, расположенные на нем. Ничего нет — идем дальше:

Откройте «Play Маркет» в списке приложений. Нажмите кнопку «Отключить» и попробуйте снова найти магазин на главном экране. Если не помогло — удалите обновления приложения и очистите его данные.

Если в списке приложений нет Google Play, или ни одна из рекомендаций не помогла вернуть магазин на главный экран, придется вручную установить Плей Маркет на телефон. Но сначала его нужно скачать.

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Где скачать Плей Маркет на Android

Скачать Плей Маркет бесплатно можно во многих магазинах приложений. Я советую воспользоваться сайтом APKPure, где выложена последняя версия Google Play:

Откройте страницу Google Play в APKPure. Нажмите кнопку «Скачать APK». Подтвердите загрузку.

Теперь нужно дождаться, когда APK-файл полностью скачается, после чего останется установить Плей Маркет на телефон, о чем мы во всех подробностях поговорим далее.

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Как установить Плей Маркет на телефон

Сразу замечу, что следующий алгоритм не поможет установить Плей Маркет на HUAWEI. Для этого вам стоит обратиться к другому материалу, размещенному на нашем сайте. Всем остальным предлагаю ознакомиться с универсальной инструкцией, как установить Плей Маркет на Андроид:

Найдите скачанный APK-файл через любой проводник. Откройте APK и разрешите приложению установку из неизвестных источников. Нажмите кнопку «Установить» и дождитесь завершения инсталляции.

Если все получилось, то можете запустить магазин приложений, а также воспользоваться моими рекомендациями, как настроить Плей Маркет. Они помогут оптимизировать Google Play, чтобы получать от него только положительные эмоции.

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Как обновить Плей Маркет на телефоне

Должно быть, вы уже догадались, что сам по себе Play Маркет — это такое же приложение, как и тысячи программ, доступных в нем. Поэтому его важно обновлять. Обновить Гугл Плей Маркет можно по следующей инструкции:

Запустите магазин приложений. Тапните по иконке своей учетной записи. Перейдите в раздел «Настройки». Пролистайте страницу вниз и откройте вкладку «Сведения». В графе «Версия Google Play» нажмите кнопку «Обновить Google Play».

Если апдейт будет найден, то магазин сразу же обновится. Также при необходимости вы можете установить более актуальную версию Плей Маркета вручную, предварительно скачав на смартфон APK-файл.