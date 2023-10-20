Вышло самое крупное обновление YouTube на Android в 2023 году. Посмотрите, сколько всего добавили!

На днях команда самого популярного видеохостинга на планете выпустила пресс-релиз, посвященный большому обновлению YouTube 2023. Подобное происходит ежегодно, и 12 месяцев назад мы рассказывали, что собой представлял апдейт 2022 года. На этот раз команда разработчиков вновь подготовила целый ряд новых функций YouTube, которые станут доступны владельцам умных устройств на Android и других операционных системах.

Что появилось в обновлении Ютуб 2023 года

После обновления YouTube не получается сразу заметить какие-то визуальные изменения. В глаза бросается разве что вкладка «Вы» пришедшая на смену «Библиотеке». Здесь по-прежнему отображается история просмотров YouTube и список плейлистов. Также это меню подверглось небольшому редизайну. Например, вкладка с настройками аккаунта стала более заметной, занимая львиную площадь верхней части экрана.

Основной упор в апдейте 2023 года был сделан не на оформление приложения, а на новые функции Ютуба. С их помощью команда разработчиков постаралась увеличить комфорт при просмотре видео. Что это за функции — читайте далее.

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Умная регулировка громкости в приложении YouTube

Многие из функций обновления задействуют искусственный интеллект. Так, именно с его помощью работает Stable Volume или стабильная громкость в Ютубе. В данном случае ИИ выравнивает уровень громкости как внутри самого видео, которое вы смотрите, так и в других роликах, размещенных на платформе. Все для комфорта ваших ушей, чтобы не было резких перепадов.

Stable Volume в YouTube будет включена по умолчанию. Но при желании функцию можно отключить. Для этого понадобится открыть вкладку настроек, нажав на шестеренку во время просмотра видео, и вручную деактивировать умную громкость.

Перемотка видео в Ютубе

Ранее, чтобы перемотать видео в Ютубе, нужно было пользоваться либо ползунком, перемещая его, либо двойным тапом. В новой версии YouTube открывается еще один способ. Разработчики предлагают задержать палец на левой или правой стороне экрана, чтобы автоматически перемотать ролик назад или вперед. По принципу действия это напоминает перемотку на старых видеомагнитофонах и DVD-плеерах.

Если же вы решите перемотать видео на YouTube вручную, используя ползунок, то заметите, что миниатюры отрезков стали больше. Теперь они отображаются не снизу, а чуть ли не на весь экран. Сделано это для того, чтобы во время перемотки лишний раз не вглядываться в экран, пытаясь найти нужный отрезок.

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Блокировка экрана от нажатий

С практической точки зрения самой важной стала функция блокировки экрана при просмотре Ютуба. Если ее включить, тачскрин вашего смартфона перестанет воспринимать касания. Таким образом, не возникнет ситуация, при которой вы случайно перемотаете видео или переключитесь на следующий ролик.

В отличие от функции стабильной громкости, блокировка экрана от нажатий по умолчанию отключена. Чтобы ее активировать, нужно посетить настройки воспроизведения, которые открываются нажатием на шестеренку во время просмотра видео. Для отключения блокировки экрана от нажатий понадобится тапнуть по экрану и снять виртуальный замок.

Анимация подписки на YouTube

Следующая функция обновления YouTube, скорее, ориентирована на создателей контента, нежели на обычных зрителей, и тоже задействует искусственный интеллект. Когда герой видео попросит подписаться на канал, подсвечивается соответствующая кнопка. То же самое происходит после призыва поставить лайк, и внимание зрителя акцентируется на большом пальце, направленном вверх.

Если вы прислушаетесь к призыву, то увидите новую анимацию подписки на Ютубе. Примерно такую же, которая появляется при нажатии на кнопку лайка. Функция призвана побудить зрителей активнее ставить лайки и подписываться на каналы, ну а новые анимации — лишь визуальное дополнение.

Поиск песни по голосу

А вот это уже полезнее. Благодаря искусственному интеллекту в YouTube станет доступен поиск песни по голосу. Предположим, какой-то трек никак не покидает вашу голову, но вам совсем не удается вспомнить название или хотя бы слова. Тогда нажмите кнопку с микрофоном в строке поиска, перейдите из раздела «Голос» в раздел «Песня» и постарайтесь напеть музыкальную композицию (можно даже намурлыкать).

Разработчики YouTube отмечают, что первое время функция откроется только владельцам Android-устройств. Позже она появится и на других платформах, включая iOS и Smart TV.

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Как обновить Ютуб на Андроид

Новые функции Ютуб 2023 года будут открываться постепенно в течение ближайших недель. То есть сразу в одном апдейте они не появятся. Все, что пока вам нужно делать для получения доступа к ним, — проверять наличие обновлений YouTube в Google Play и других магазинах приложений.

Как только на странице программы появится кнопка «Обновить», нажмите ее, чтобы в числе первых познакомиться с крутыми функциями, описанными выше. Делитесь своими впечатлениями от обновления YouTube 2023 в телеграм-чате AndroidInsider.ru и задавайте вопросы, если таковые возникнут.