Xiaomi придумала, как лишить Android главного преимущества перед iOS

Многие пользователи телефонов постоянно устанавливают приложения только через APK. Часть из них даже полностью игнорирует магазин приложений Google Play или другие. Например, пользователи новых моделей Huawei последних пару лет не имеют доступа к магазину приложений Google и, кроме AppGallery, чуть ли не единственной альтернативой для них остается использование APK файлов, которые можно скачать из источников или обмениваться ими с другими пользователями. Можно даже создавать их самому, но это уже отдельная история. Сейчас мы сделали еще один шаг в сторону отказа от такого способа установки приложений.

Что такое APK

APK — это Android Package, формат архивных исполняемых файлов-приложений, создаваемых для Android и некоторых других операционных систем, которые основаны на исходном коде Android. Для простоты использования каждое приложение Android компилируется и упаковывается в один файл. Он включает в себя весь код приложения, которое пользователь хочет скачать. Название файла может быть любым и включать в себя название приложения и/или его версию, но его расширение обязательно должно быть ”.apk”.

Удобство использования APK

В течение многих лет простота извлечения и обмена APK-файлами (используемыми для установки приложений) была преимуществом для экосистемы Android. Например, если недавнее обновление приложения вызывает серьезные проблемы, вы можете перейти на веб-сайт производителя или сторонний ресурс и загрузить оттуда более старую версию, пока проблема не будет решена. Также приложениями можно обмениваться друг с другом, что тоже удобно. А еще так можно устанавливать приложения, которые не размещаются в Google Play. Правда, это уже сомнительная история и злоупотреблять этим не стоит.

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Запрет установки APK

Но не все компании в восторге от возможности копировать и устанавливать APK-файлы из сторонних источников. Поэтому сейчас пришло сообщение, что Xiaomi уже создала Android-проект с открытым исходным кодом, который запрещает владельцам устройств копировать APK-файлы из сторонних источников. Причина в том, чтобы «защитить частные ресурсы».

Xiaomi хочет, чтобы приложения были доступны только в Google Play или другом надежном магазине. Неожиданно против инициативы компании выступила Google. Но не из-за конкуренции и свободы источников получения контента. Проблема в том, что программное обеспечение, подготовленное Xiaomi, имеет существенный недостаток.

Оно предназначено для блокировки извлечения файлов APK только из обычной сборки Android. По словам одного из сотрудников Google, чтобы обойти это ограничение, достаточно будет установить отладочную сборку «зеленого робота» и это позволит извлечь APK обычным способом. То есть можно сделать выводы, что защита Xiaomi не такая уж и сильная.

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Нужно ли отменять установку APK

Впрочем, никто не утверждает, что такая защита не нужна. Речь именно о том, что это конкретное решение может быть просто неэффективным. Это означает, что работа над блокировкой установки сторонних приложений через APK еще не закончена. А значит, рано или поздно такая возможность может быть закрыта окончательно.

Скорее всего, это будет не завтра и не в ближайшей версии Android, которая появится осенью, но перспективы есть. Компания Google недавно опубликовала статистику распространения версий Android в разделе Android Studio. Из-за особенностей данных Android 12 отсутствует в статистике. Мы также не знаем долю Android 11, так как указанные 28,3% занимают Android 11 и более новые версии, то есть Android 12 и 12L. В любом случае именно эти системы в совокупности занимают наибольшую долю. Android 10 занимает 23,9%. Вполне возможно, что Android 10 пока остается самой распространенной версией, так как Samsung активно обновляет свои устройства до Android 12, а доля Android 11 может быть меньше 23,9%.