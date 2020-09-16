Камеры смартфонов могут перестать выпирать благодаря Samsung

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Артем Сутягин 0

Каждый пользователь смартфона назовет, как минимум, несколько примеров того, что ему не нравится в этом типе гаджетов. Кто-то даже раздует свой список до десятка пунктов. Вот только в подавляющем большинстве из них будет выпирающая камера. Особенно это раздражает тех, кто пользуется смартфоном без чехла. Это примерно то же самое, что сидеть за столом, у которого одна ножка короче остальных. К сожалению, если мы требуем от нее постоянно растущего качества, без такого выпирания никуда. Вот только судя по всему, у Samsung есть технология, которая позволит не только сделать камеру более ровной или даже совсем плоской,  но и улучшить качество снимков при этом.

Камеры смартфонов выпирают, но с этим надо бороться.

Новая камера Samsung

Уже несколько лет Android все чаще поставляются с негабаритными выпирающими камерами. Конечно, есть еще некоторые производители, которые смогли этого избежать, но их смартфоны или очень толстые, или снимки оставляют желать лучшего. Теперь Samsung может решить эту проблему с помощью своих новых датчиков ISOCELL 0,7 мкм.

Это основано на недавнем объявлении компании о четырех новых продуктах в линейке камер. Это ISOCELL HM2, ISOCELL GW3, ISOCELL GM5 и ISOCELL JD1. Более компактные чипы не только улавливают больше света благодаря ISOCELL 2.0, но и уменьшают общий размер компонентов. Это в свою очередь и приведет к тому, что камера будет снимать даже лучше, но перестанет выпирать. В конце концов именно свет во многом определяет качество картинки.

Простой ответ на вопрос, почему выпирают камеры смартфонов

При этом новые камеры сохраняют то же разрешение, что и их предшественники. И это несмотря на 15-процентное уменьшение размера по сравнению с предыдущими датчиками ISOCELL 0,8 мкм. Светочувствительность новинки увеличится на 12 процентов, а высота снизится на 10 процентов.

В прошлом году Samsung впервые представила сенсор с разрешением 0,7 мкм. С Samsung Galaxy Note 20 Ultra они были представлены снова. В частности, они нашли применение во фронтальной камере. С одной стороны, изменений было не так много, но модель все равно стала новее и интереснее в технологическом плане.

Samsung старается делать все, чтобы камеры смартфонов были хорошими.

Какие бывают камеры для телефона

Например, ISOCELL HM2 — это сенсор на 108 мегапикселей. Он отличается более быстрым фазовым автофокусом, чем HM1, получивший название Super PD. По словам Samsung, он оснащен технологией биннинга с девятью пикселями и 3-кратным увеличением без потерь качества.

Напротив, GW3 — это 64-мегапиксельный датчик, который ”идеально подходит для активного образа жизни” благодаря использованию в нем системы EIS на основе гироскопа. Кроме того, он поддерживает запись видео с разрешением до 4K со скоростью 60 кадров в секунду.

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Далее идет 48-мегапиксельная камера ISOCELL GM5. Это универсальный датчик, который можно использовать вплоть до 5-кратного оптического увеличения в системах гибридного зума. Так же он может найти применение в качестве широкоугольного датчика, поддерживающего высокоскоростную запись в формате Full-HD со скоростью до 480 кадров в секунду. Он также обеспечивает более эффективную совместимость с HDR и снижение уровня шумов на фотографии.

Samsung старается развивать свои камеры. Как и другие производители.

Наконец, 32-мегапиксельный ISOCELL JD1 является самым маленьким сенсором с размером 1/3,14 дюйма. Такие датчики могут найти свое применение в тех местах, где просто никак не обойтись без минимального размера, а именно, в выезжающих модулях и камерах, которые встраиваются в отверстие в экране. Он так же имеет режим HDR, как и в предыдущем ISOCELL GM5.

Когда камера смартфона перестанет выпирать

По сообщениям самой Samsung, камеры ISOCELL HM2, GW3 и JD1 уже находятся в массовом производстве. Что касается GM5 и GH1, они находятся на завершающей стадии тестирования и должны быть полностью готовы до конца года. Это означает, что вряд ли они появятся в смартфонах, которые будут выпущены в этом году. Скорее всего, придется подождать еще несколько месяцев, прежде чем они начнут находить себе массовое применение.

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Samsung как обычно будет пользоваться своими технологиями сама и будет продавать их другим. Дальше все зависит от производителей и того, как они реализуют возможности данного им инструмента. Я имею в виду, захотят ли они уменьшать размер камеры. Мало того, что для многих это элемент фирменного стиля, так еще уменьшение сенсора позволит разместить более сложную систему линз.

С этим точно надо что-то делать.

В итоге, мы можем робко рассчитывать на появление камер, которые не будут выпирать (или будут, но намного меньше), в следующем году. Но даже если этого не произойдет, то при сохранении толщины модулей, мы получим улучшение качества. Ну, хоть так.

Остается только добавить, что именно Samsung надо в первую очередь обратить внимание на выпирающие камеры, потому что то, что она сделала в Galaxy S20 Ultra и Galaxy Note 20 Ultra не лезет ни в какие ворота. В прямом и в переносном смысле.

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