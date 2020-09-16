Камеры смартфонов могут перестать выпирать благодаря Samsung

Каждый пользователь смартфона назовет, как минимум, несколько примеров того, что ему не нравится в этом типе гаджетов. Кто-то даже раздует свой список до десятка пунктов. Вот только в подавляющем большинстве из них будет выпирающая камера. Особенно это раздражает тех, кто пользуется смартфоном без чехла. Это примерно то же самое, что сидеть за столом, у которого одна ножка короче остальных. К сожалению, если мы требуем от нее постоянно растущего качества, без такого выпирания никуда. Вот только судя по всему, у Samsung есть технология, которая позволит не только сделать камеру более ровной или даже совсем плоской, но и улучшить качество снимков при этом.

Новая камера Samsung

Уже несколько лет Android все чаще поставляются с негабаритными выпирающими камерами. Конечно, есть еще некоторые производители, которые смогли этого избежать, но их смартфоны или очень толстые, или снимки оставляют желать лучшего. Теперь Samsung может решить эту проблему с помощью своих новых датчиков ISOCELL 0,7 мкм.

Это основано на недавнем объявлении компании о четырех новых продуктах в линейке камер. Это ISOCELL HM2, ISOCELL GW3, ISOCELL GM5 и ISOCELL JD1. Более компактные чипы не только улавливают больше света благодаря ISOCELL 2.0, но и уменьшают общий размер компонентов. Это в свою очередь и приведет к тому, что камера будет снимать даже лучше, но перестанет выпирать. В конце концов именно свет во многом определяет качество картинки.

Простой ответ на вопрос, почему выпирают камеры смартфонов

При этом новые камеры сохраняют то же разрешение, что и их предшественники. И это несмотря на 15-процентное уменьшение размера по сравнению с предыдущими датчиками ISOCELL 0,8 мкм. Светочувствительность новинки увеличится на 12 процентов, а высота снизится на 10 процентов.

В прошлом году Samsung впервые представила сенсор с разрешением 0,7 мкм. С Samsung Galaxy Note 20 Ultra они были представлены снова. В частности, они нашли применение во фронтальной камере. С одной стороны, изменений было не так много, но модель все равно стала новее и интереснее в технологическом плане.

Какие бывают камеры для телефона

Например, ISOCELL HM2 — это сенсор на 108 мегапикселей. Он отличается более быстрым фазовым автофокусом, чем HM1, получивший название Super PD. По словам Samsung, он оснащен технологией биннинга с девятью пикселями и 3-кратным увеличением без потерь качества.

Напротив, GW3 — это 64-мегапиксельный датчик, который ”идеально подходит для активного образа жизни” благодаря использованию в нем системы EIS на основе гироскопа. Кроме того, он поддерживает запись видео с разрешением до 4K со скоростью 60 кадров в секунду.

Почему Google Pixel со старой камерой снимает лучше новых флагманов

Далее идет 48-мегапиксельная камера ISOCELL GM5. Это универсальный датчик, который можно использовать вплоть до 5-кратного оптического увеличения в системах гибридного зума. Так же он может найти применение в качестве широкоугольного датчика, поддерживающего высокоскоростную запись в формате Full-HD со скоростью до 480 кадров в секунду. Он также обеспечивает более эффективную совместимость с HDR и снижение уровня шумов на фотографии.

Наконец, 32-мегапиксельный ISOCELL JD1 является самым маленьким сенсором с размером 1/3,14 дюйма. Такие датчики могут найти свое применение в тех местах, где просто никак не обойтись без минимального размера, а именно, в выезжающих модулях и камерах, которые встраиваются в отверстие в экране. Он так же имеет режим HDR, как и в предыдущем ISOCELL GM5.

Когда камера смартфона перестанет выпирать

По сообщениям самой Samsung, камеры ISOCELL HM2, GW3 и JD1 уже находятся в массовом производстве. Что касается GM5 и GH1, они находятся на завершающей стадии тестирования и должны быть полностью готовы до конца года. Это означает, что вряд ли они появятся в смартфонах, которые будут выпущены в этом году. Скорее всего, придется подождать еще несколько месяцев, прежде чем они начнут находить себе массовое применение.

Если думали, где читать новости так, чтобы не приходилось их искать, подписывайтесь на наш новостной Telegram-канал.

Samsung как обычно будет пользоваться своими технологиями сама и будет продавать их другим. Дальше все зависит от производителей и того, как они реализуют возможности данного им инструмента. Я имею в виду, захотят ли они уменьшать размер камеры. Мало того, что для многих это элемент фирменного стиля, так еще уменьшение сенсора позволит разместить более сложную систему линз.

В итоге, мы можем робко рассчитывать на появление камер, которые не будут выпирать (или будут, но намного меньше), в следующем году. Но даже если этого не произойдет, то при сохранении толщины модулей, мы получим улучшение качества. Ну, хоть так.

Остается только добавить, что именно Samsung надо в первую очередь обратить внимание на выпирающие камеры, потому что то, что она сделала в Galaxy S20 Ultra и Galaxy Note 20 Ultra не лезет ни в какие ворота. В прямом и в переносном смысле.