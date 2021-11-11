Xiaomi представила клон MacBook Pro для бедных

Невысокая стоимость фирменной продукции Xiaomi всегда была основным двигателем её популярности. Людям нравилось, что на рынке есть производитель, который выпускает электронику не хуже, чем у А-брендов, но по более доступным ценам. Однако в какой-то момент в компании смекнули, что накопили достаточно авторитета и теперь могут попробовать выпускать что-нибудь подороже. Попробовали. Получилось. Но часть аудитории, не увидев разницы в цене между Xiaomi и Apple, сделала ставку на «яблоко». Поэтому китайцы решили немного откатить всё назад и снова начать выпуск электроники для тех, кто не готов переплачивать.

Мнение: почему я не вижу смысла покупать MacBook

Xiaomi Mi Notebook 14 Pro Ryzen Edition — это новый ноутбук Xiaomi, который позволит ей составить конкуренцию новым MacBook Pro. Несмотря на то что железо китайских лэптопов несколько уступает эппловским, это всё ещё очень достойное оснащение. В базе ноутбук комплектуется 6-ядерным чипсетом Ryzen 5 5600H, а в топе это будет уже 8-ядерный Ryzen 7 5800H.

Ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro

Безусловно, аппаратное оснащение имеет большое значение, но не в последнюю очередь Mi Notebook 14 Pro будут покупать из-за внешнего сходства с MacBook Pro. При идентичной диагонали дисплея ноутбуки обоих производителей выглядят довольно похоже. Если смотреть на них сверху или в открытом состоянии, отличить почти невозможно. А вот в закрытом — особенно с боков — кое-какая разница есть.

Xiaomi, как всегда, решила сделать лучше, и сделала ставку на дизайн старых MacBook Pro, сохранив рубленые грани по краям вместо того, чтобы закруглять их. Это позволило сохранить тонкий корпус. Другое дело, что для нормальных разъёмов места не хватило. Поэтому ни слота для SDXC-карт, ни HDMI тут нет. Да и заряжается Mi Notebook Pro от обычного Type-C, а не магнитного коннектора как у Apple.

Что лучше — Xiaomi RedmiBook 14 или MacBook Pro?

По характеристикам всё более или менее стандартно, есть и примечательные моменты:

Процессор — Ryzen 5 5600H или Ryzen 7 5800H

Дисплей — 14 дюймов, разрешение 2К, 120 Гц

Память — 16/512 ГБ

Аккумулятор — 56 Вт*ч, быстрая зарядка

Безопасность — сканер отпечатков пальцев

Как видите, и в базе, и в топе ноутбук имеет 16 ГБ оперативки и 512 ГБ встроенной памяти, отличаясь только процессором. Не фонтан, конечно, тем более для профессионального решения. Но зато и цена тут соответствующая — всего 830 долларов за младшую версию и 910 за старшую. Это почти в два раза меньше, чем просит Apple.

Аналог MacBook Pro на Windows

Круто, что за эти деньги Xiaomi предложила не только сносное железо, но и отличный дисплей. Это не miniLED, как у MacBook Pro 2021, а обычная LCD-матрица, но зато с поддержкой режима 120 Гц. Он тут не адаптивный, а постоянный, так что по времени автономной работы явно будут наблюдаться просадки. Но поскольку это устройство для работы, очевидно, что большую часть времени оно будет подключено к сети электропитания.

Зато Mi Notebook Pro поддерживает быструю зарядку. Она тут реально быстрая. Батарейка лэптопа ёмкостью 56 Вт*ч при помощи блока питания на 100 Вт заряжается всего за 37 минут до 50%. Это хороший показатель для ноутбука и такой ёмкости аккумулятора. Время зарядки до 100% будет ощутимо больше, но главное, что на это будет уходить не 2-3 часа, как раньше, а час с небольшим.

Что купить на распродаже 11.11: только лучшие товары Xiaomi

Стоит ли покупать Mi Notebook Pro? Ну, это вопрос спорный. Если рассматривать его в разрезе конкурента MacBook Pro 2021, то, пожалуй, нет. Ведь в продаже есть прошлогодний MBP с M1. Несмотря на то что даже в базе он будет немного дороже, покупая его, вы гарантированно получите лэптоп, который прослужит вам не один год и будет получать самые актуальные функции обновлений Apple.

Другое дело, если вы просто ищете хороший ноутбук на Windows от известного производителя и по адекватной цене, который имел бы привлекательную внешность, желательно схожую с MacBook Pro. В этом случае брать стоит. Лучше, чем Mi Notebook Pro при тех же характеристиках и цене сегодня вы скорее всего не найдёте ничего. По крайней мере на Windows. Правда, никто не знает, по какой цене лэптоп доберётся до России.