Мнение: почему я не вижу смысла покупать MacBook

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Иван Герасимов 0

Многие из нас не любят изменения в жизни: они заставляют выйти из зоны комфорта, испытывать дискомфорт и заново привыкать к каким-то вещам. То же касается и использования техники. Буквально на днях моя подруга обратилась ко мне с вопросом, какой ноутбук ей выбрать? Может, и вовсе расщедриться и купить MacBook? Окей, если прицениться и выбрать неплохое устройство на Windows не составит труда, то с MacBook все намного сложнее. Конечно же, я знаю, чем она занимается, в чем заключается ее работа, но, кажется, на MacBook ей тратиться точно не стоит. Не скажу, что я отговаривал ее от безумной траты денег — просто расписал все плюсы и минусы, предложив ей самой сделать выбор.

Никогда не выберу сам и не посоветую MacBook другим

Переход с Windows на Mac

Пожалуй, первое, с чем придется столкнуться пользователю — это сам процесс перехода на macOS. Новый дизайн, интерфейс, даже сочетание клавиш. Ну и сами приложения сильно отличаются. Сколько привыкать к macOS? Думаю, не меньше месяца, учитывая, что подруга всю жизнь пользовалась исключительно Windows.

Придется хорошенько попотеть, чтобы разобраться и привыкнуть к macOS

Да, MacBook намного легче и компактнее того Lenovo, что у нее есть сейчас, но ведь в 2021 году можно запросто найти классный вариант на Windows, например, Huawei, которым я пользуюсь уже второй год. Возможно, macOS дает совершенно новый пользовательский опыт, но настолько ли необходимо устраивать себе проблемы, чтобы заново привыкать к интерфейсу ради этого?

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Сколько стоит ремонт Макбука

Упс, кажется, придется покупать новый

Подруга часто находится в разъездах. Приходится возить не только вещи, но и ноутбук для работы. MacBook хорош своими габаритами и весом, но одно неловкое движение — и вот вы попадаете в небольшой финансовый кризис. Устройства Apple оснащены как следует, но их ремонтопригодность оставляет желать лучшего. Новые модели получают низкие оценки специалистов по ремонту из-за плотной компоновки. Да, обладать таким устройством приятно, но до первого ремонта. Кстати, почему так происходит, вы можете узнать из нашего канала в Яндекс.Дзен.

Ноутбуки на Windows

Эра громоздких ноутбуков на Windows уходит в прошлое. Сейчас не составит труда найти отличный экземпляр, например, на AMD Ryzen, который не займет много места в рюкзаке да еще и будет обладать хорошей автономностью. Вообще Windows-ноутбуки сильно изменились за последние годы: производители постоянно предлагают нестандартные решения, чего стоит только линейка Lenovo Yoga на все случаи жизни?

Смысл переплачивать, когда есть достойные аналоги на Windows?

Да и сама Windows 10 оптимизирована очень неплохо. За 3 года с этой ОС у меня не было никаких проблем еще на стареньком Lenovo, а со специальными примочками в том же Huawei я вообще забыл о том, сколько оперативной памяти в моем ноутбуке и как выглядит зависание программы. На подходе Windows 11, но обновляться на нее я, конечно же, пока не буду.

О наболевшем: Можно ли заряжать заряженный телефон

Переходники для Макбука

Apple настолько уменьшила количество портов в своих ноутбуках, что без слез не взглянешь. Особенно тяжело будет девушке, которой по учебе точно придется подключать кучу карт памяти и других устройств. К сожалению, обнаруживаешь себя с ноутбуком, к которому не подключишь все сразу без переходников.

Переходники для MacBook — та еще головная боль

Вы и сами прекрасно понимаете, что связка таких аксессуаров выйдет в кругленькую сумму: Apple в очередной раз неплохо заработает не только на самом ноутбуке, но и на аксессуарах, которые придется к нему приобрести. В этом плане привычные Windows-ноутбуки по-прежнему всеяднее и имеют все необходимые разъемы.

Игры для macOS

Можно безотрывно смотреть на три вещи: как горит огонь, течет вода и как на macOS по-прежнему нет игр. Не могу сказать, что подруга часто играет, но иногда она любит зависнуть в каком-нибудь SIMS. Не самый важный фактор при выборе ноутбука, но, кажется, мяч снова на стороне привычных ноутбуков на Windows.

Что расслабляет больше: игры или YouTube? Проверили на себе

Экосистема Apple

А так ли нужна экосистема? Стоит ли переплачивать за ее наличие?

Работа устройств в единой экосистеме — это безумно круто. Но иногда в ней попросту нет смысла: подключить iPhone можно и к обычному ноутбуку, все мессенджеры и без того отлично работают в Desktop-версиях (даже WhatsApp Desktop стал чуточку лучше). Мы уже писали о том, что не стоит бояться пользоваться устройствами с разными ОС, а синхронизировать условный iPhone и MacBook попросту ни к чему.

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Цена на Макбук 2021

За те же деньги можно приобрести более практичное устройство

MacBook — это и вправду круто. На мой взгляд, если iPhone уже никого не удивить, то ноутбук от Apple — это последний островок роскоши в мире устройств. Кстати, многие по-прежнему покупают его по этой причине — это же элитно. Но лучше спуститься с небес на землю: это просто инструмент для выполнения задач. Почему бы не сэкономить и приобрести добротный аналог на Windows, который не будет ничем уступать MacBook?

Не хочу обидеть владельцев MacBook — это и вправду классные устройства, оснащенные по последнему слову техники. На примере своей подруги я попытался рассудить, почему не стоит впадать в крайности (влезать в кредиты), когда объективных причин уходить на macOS нет.

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